Nach zwei Todesfällen beim Paketdienstleister Hermes in Sachsen-Anhalt geht die Polizei nach ersten Ermittlungen von einer Verkettung unglücklicher Umstände aus. Es gab zunächst "keine Hinweise auf Zusammenhänge zwischen beiden Todesfällen" oder auf eine mögliche Vergiftung, wie die Polizei Magdeburg am Mittwoch mitteilte. Die kriminaltechnischen Untersuchungen dauerten am Mittwochnachmittag noch an.

Die zwei ungeklärten Todesfälle binnen weniger Stunden sorgten für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Insgesamt waren nach Angaben des Landkreises Börde 170 Kräfte von Polizei und Feuerwehr im Einsatz, davon allein 135 Feuerwehrleute.

Die Obduktionen, die für Aufklärung sorgen sollen, wurden zunächst zurückgestellt. Spezialisten der Berliner Polizei für chemische und toxische Stoffe sollten zunächst dabei helfen, das Risiko für medizinisches Personal und Ermittler zu minimieren.

Die Arbeit in dem Logistikzentrum steht seit Dienstagabend still. Rund 300.000 Sendungen blieben laut Hermes-Geschäftsführer Andreas Stumpf liegen. Es herrsche große Betroffenheit in der Belegschaft des Logistikzentrums: „Unsere Aufgabe wird es jetzt sein, die Mitarbeiter aufzuklären, zu informieren was letztendlich hier tatsächlich vorgefallen ist, so dass sie wieder an den Arbeitsplatz gehen können.“

Das Hermes-Gelände in Haldensleben wurde nach den Vorfällen vorsorglich gesperrt. Nach Unternehmensangaben sollte der Betrieb frühestens zur Nachtschicht ab 22.00 Uhr wieder aufgenommen werden.

Der erste Tote bei Hermes in Haldensleben

Auf dem Gelände des Versandzentrums war in der Nacht zum Dienstag zunächst ein Toter entdeckt worden. Der 58-Jährige soll zusammengebrochen und vor Ort gestorben sein. Laut Stumpf handelt es sich um einen Mitarbeiter aus der Betriebstechnik.

Der zweite Tote bei Hermes in Haldensleben

Am Nachmittag wurde dann in Haldensleben in einem Transportfahrzeug von Hermes ein weiterer Mitarbeiter tot gefunden. Der 45-Jährige saß leblos auf dem Fahrersitz. Der Verdacht auf einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen sei durch die Polizei aufgekommen, sagte der Geschäftsführer. Er selbst habe zunächst keine Verbindung hergestellt.

Dritte Person hatte epileptischen Anfall.

Zunächst war auch noch von einem weiteren schwer verletzten Mitarbeiter die Rede. Dazu sagte Stumpf: „Der ist überhaupt nicht schwer verletzt. Der hatte einen epileptischen Anfall. Der Kollege hat eine Vorgeschichte. Das war nicht das erste Mal, dass er sowas hatte.“ Dem Mitarbeiter gehe es wieder gut.

Tote bei Hermes in Haldensleben – das Wichtigste:

Dem Polizeisprecher zufolge wurde die Spätschicht früher entlassen, die Nachtschicht habe nicht begonnen. Dies sei eine Vorsichtsmaßnahme, weil innerhalb kürzester Zeit zwei völlig gesund wirkende Menschen gestorben seien.

Zwischenzeitlich sorgte am Mittwoch der Fund geringster Mengen eines Stoffes an einem Paket für Aufregung. Laut Polizei könnte dieser in großen Mengen gefährlich sein. Die Feuerwehr öffnete deshalb alle Pakete in dem Transporter, in dem ein Mitarbeiter vor seinem Tod am Dienstag Pakete ausgeliefert hatte.

Kurze Zeit später gab es Entwarnung. „Das sind ganz normale Zustellpakete gewesen mit handelsüblichem Inhalt“, betonte der Polizeisprecher. Über die Menge des gefundenen Stoffes sagte er: „Die Dosis, die man braucht, um zu sterben, wurde nicht erreicht.“

Um aber sicherzugehen, dass bei einer Obduktion keine Gefahr für medizinisches Personal besteht, wurden die Polizeiexperten für chemische und toxische Stoffe um Unterstützung gebeten. „Wir nehmen das ernst“, sagte Polizeisprecher Küssner. Sobald die Experten grünes Licht gäben, würden die Obduktionen in Angriff genommen. (dpa, AFP)