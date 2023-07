Heute Sturmwarnung Deutscher Wetterdienst erwartet Behinderungen auf Straßen und Schienen

Das Sturmtief „Poly“ fegt am Mittwoch über Deutschland. „Der Schwerpunkt der Windentwicklung deutet sich für die Nordsee und das angrenzende Binnenland von Ostfriesland bis in die Nordhälfte Schleswig-Holsteins an“, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) bereits am Dienstag mit.

Dort bestehe ab dem späten Mittwochvormittag bis zum Abend sogar die Gefahr von Orkanböen. Der DWD mahnte, im Norden und Nordwesten seien Behinderungen auf Straßen und Schienen durch umstürzende Bäume oder abbrechende Äste wahrscheinlich. Von 11 bis 20 Uhr gilt eine Unwetterwarnung.

Aufruf: Bitte keine unnötigen Autofahrten

Der Deutsche Wetterdienst ruft dazu auf, in den betroffenen Gebieten am Mittwoch auf unnötige Autofahrten zu verzichten und windanfällige Gegenstände zu sichern.

Wegen der Sturm- und Orkanwarnungen werden in Hamburg die Friedhöfe Ohlsdorf, Öjendorf, Volksdorf und Wohldorf in Hamburg ab 12.00 Uhr geschlossen. Eine Zufahrt sei ab dann nicht mehr möglich, teilte die Friedhofsverwaltung am Mittwochmorgen mit. Trauerfeiern sind demnach ebenfalls alle abgesagt.

Aufgrund der möglichen Unwetter in Niedersachsen kommt es am Mittwoch zu Unterrichtsausfällen. In Delmenhorst ist von 10.00 Uhr an der Unterricht an allgemein- und berufsbildenden Schulen abgesagt, wie ein Sprecher der Verkehrsmanagementzentrale bestätigte.

In der Stadt Oldenburg soll es ebenfalls von 10.00 Uhr an keinen Unterricht an allgemein- und berufsbildenden Schulen geben, die sich in der Trägerschaft der Stadt befinden. Schülerinnen und Schüler in Oldenburg sollen trotz des Ausfalls betreut werden, wenn sie in der Schule bleiben.

Sturm und Gewitter in Deutschland am Mittwoch und Donnerstag Mittwoch Es wird am Mittwochvormittag sehr windig im gesamten Nordwesten, im Tagesverlauf auch im Osten und bis zur Mitte Im Nordwesten und Norden kann es Sturmböen geben. In Schleswig-Holstein und an der Ostsee sind gegen Abend teils schwere Sturmböen vorhergesagt. Vom Emsland bis nach Schleswig-Holstein kann es vereinzelt zu orkanartigen Böen kommen, an der Nordsee und im direkt angrenzenden Binnenland werden orkanartige Böen oder Orkanböen erwartet.

In der Südhälfte ist auf den Bergen mit stürmischen Böen oder Sturmböen zu rechnen – für Berlin und Brandenburg sind Mittwochmittag einzelne Gewitter mit Sturmböen nicht ausgeschlossen .

. Ab dem Nachmittag kann es im Norden Brandenburgs vereinzelte Gewitter mit Sturmböen geben, in der Prignitz werden lokale Sturmböen bis zu 75 km/h erwartet.

geben, in der Prignitz werden lokale Sturmböen bis zu 75 km/h erwartet. In der Nacht zum Donnerstag soll es an der Ostsee anfangs noch Sturmböen bis hin zu orkanartigen Böen geben, die in der zweiten Nachthälfte nachlassen; woanders im Land ist nur noch mit schwachem Wind zu rechnen.

Im Osten und Süden dürften Mittwoch zunächst nur ganz vereinzelte Gewitter auftreten

auftreten Mittags und nachmittags kann es im Südosten und äußersten Süden etwas häufiger gewittern, lokal eng begrenzt mit Sturmböen, Starkregen und Hagel; Unwetter bzgl. Starkregen sind nicht komplett ausgeschlossen.

Im Westen bzw. Nordwesten sind besonders zum Abend hin vereinzelte Gewitter mit Sturmböen möglich. Donnerstag Donnerstag zieht eine Kaltfront von West und Südwest nach Ost, es kann kurze Gewitter geben und es besteht die Gefahr von Sturmböen .

. Am Donnerstag kann es im Tagesverlauf an und in den Alpen sowie im Südosten zu einzelnen Gewittern kommen, dabei ist Starkregen nicht auszuschließen. Eine leichte Gewitterneigung besteht auch an den Meeren.



Eine große Gewitterfront beendete 26. Juni das Badewetter an der Ostsee. © IMAGO/Bernd März

Am Freitag rechnet der Deutsche Wetterdienst mit keinen markanten Wettererscheinungen. Am Samstag steigt das Gewitterpotential in der Südwesthälfte wieder leicht an. Sonntag ist in der Westhälfte mit teils kräftigen Gewittern zu rechnen, es besteht Unwetterpotenzial durch heftigen Starkregen.

Darüber hinaus droht Hitze.

Hitze am Wochenende Am Samstag, Sonntag und Montag rechnet der Deutsche Wetterdienst landesweit mit einer starken Wärmebelastung.

In welchen Städten es heiß wird – Stand Mittwochvormittag

Kiel: Sonntag bis zu 29 Grad

Münster: Samstag bis zu 32 Grad, Sonntag bis zu 29 Grad

Bremen: Samstag bis zu 30 Grad, Sonntag bis zu 29 Grad

Hamburg: Samstag bis zu 29 Grad, Sonntag bis zu 31 Grad

Köln: Samstag bis zu 31 Grad, Sonntag bis zu 29 Grad

Düsseldorf: Samstag bis zu 31 Grad

Frankfurt am Main: Samstag und Sonntag bis zu 33 Grad

Erfurt: Samstag bis zu 31 Grad, Sonntag bis zu 32 Grad

Hannover: Samstag bis zu 31 Grad, Sonntag bis zu 30 Grad

Berlin: Samstag bis zu 30 Grad, Sonntag bis zu 33 Grad

Potsdam: Samstag bis zu 30 Grad, Sonntag bis zu 33 Grad

Cottbus: Samstag bis zu 30 Grad, Sonntag bis zu 32 Grad

Dresden: Samstag bis zu 31 Grad, Sonntag bis zu 33 Grad

Leipzig: Samstag bis zu 31 Grad, Sonntag bis zu 33 Grad

Frankfurt/Oder: Samstag bis zu 29 Grad, Sonntag bis zu 32 Grad

Gera: Samstag bis zu 31 Grad, Sonntag bis zu 33 Grad

Rheinstetten: Samstag bis zu 32 Grad, Sonntag bis zu 35 Grad

München: Samstag bis zu 29 Grad, Sonntag bis zu 32 Grad

Augsburg: Samstag bis zu 30 Grad, Sonntag bis zu 33 Grad

Stötten: Sonntag bis zu 32 Grad

Stuttgart: Samstag bis zu 31 Grad, Sonntag bis zu 34 Grad

Konstanz: Samstag bis zu 30 Grad, Sonntag bis zu 35 Grad

Freiburg: Samstag bis zu 32 Grad, Sonntag bis zu 35 Grad