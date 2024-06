Hinter „Rave against the Zaun“ steckt die DKP Wenn Mauerbaufreunde sich als Zaungegner inszenieren

Was die Protestierenden am Freitag im Görlitzer Park vortrugen, war durchaus bedenkenswert: Das Einzäunen des Görlitzer Parks müsse verhindert werden, weil eine solche Maßnahme kein einziges der sozialen Probleme Kreuzbergs oder gar Berlins lösen könne, hieß es da. Sowieso seien Zäune wie Mauern überall auf der Welt schädlich. Die Macher von „Rave against the Zaun“ erinnerten dabei an die vielen Menschen, die jedes Jahr beim Versuch ums Leben kommen, nach Europa zu gelangen. Auch diese Argumentation war plausibel.