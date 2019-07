Erstmals seit Beginn der Wetteraufzeichnungen sind in Deutschland mehr als 41 Grad Celsius gemessen worden: Im niedersächsischen Lingen stieg die Temperatur am Donnerstagnachmittag auf 41,5 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Auf Platz zwei der vorläufigen Hitzerekordliste lag demnach am Donnerstagnachmittag Bonn-Roleber, wo das Thermometer auf 40,9 Grad stieg.

Erst am Mittwochabend wurde der deutschlandweite Temperaturrekord bereits schon einmal gebrochen gebrochen: Nördlich von Aachen wurden in Geilenkirchen 40,5 Grad Celsius gemessen. Dieser Rekord hielt weniger als einen Tag. Bereits in den Mittagsstunden hatte die Messstation Bonn-Roleber mit ebenfalls 40,5 Grad mit diesem Rekordwert gleichgezogen. Um 14.20 Uhr zog die Bundesstadt mit 40,6 Grad an Geilenkirchen vorbei.

Der Rekord könnte aber durchaus noch einmal purzeln, sagte ein DWD-Sprecher: „Das ist ein vorläufiger Zwischenstand. Die Temperaturen könnten auch noch steigen.“ Zuvor hatte das unterfränkische Kitzingen vier Jahre lang seinen Ruf als heißester Ort Deutschlands behauptet. Dort waren im Sommer 2015 gleich zweimal 40,3 Grad gemessen worden.

Der DWD rechnet für Freitag noch einmal mit Extremhitze – der Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle sei aber überschritten. Im Westen könnte es nach DWD-Angaben noch einmal knapp 40 Grad heiß werden, sonst liegen die Höchstwerte zwischen 32 und 38 Grad – also keine echte Abkühlung. Im Osten Deutschlands dürfte das Thermometer nicht über 35 Grad hinaus steigen, im Nordosten und an den Küsten liegen die Höchsttemperaturen bei 29 Grad.

Atomkraftwerk wird abgeschaltet

Die Hitze hat auch Folgen für das Atomkraftwerk Grohnde in Niedersachsen: Das AKW soll wegen der steigenden Wesertemperatur voraussichtlich am Freitag abgeschaltet werden.

Dann werde für das Flusswasser die kritische Temperaturgrenze von 26 Grad erwartet, sagte eine Sprecherin des niedersächsischen Umweltministeriums. Das Wasser der Weser wird zur Kühlung des Atommeilers genutzt und anschließend wieder in den Fluss geleitet.

Abkühlung am Wochenende

Am Wochenende sollen die Temperaturen dann einen deutlichen Satz nach unten machen - dann ist es am Samstag „nur“ 27 bis 34 Grad warm. Zudem steigt das Gewitterpotenzial von Freitag an und während des Wochenendes. Vor allem in der Südhälfte Deutschlands und im Westen sind auch örtlich Unwetter möglich.

Ermittelt werden die Temperaturen beim DWD einerseits mit Hilfe des hauptamtlichen Messnetzes mit rund 180 Wetterstationen. Dazu kommen mehr als 800 Stationen im nebenamtlichen Netz, so dass es insgesamt rund 1000 offizielle Stationen gibt. Für die Erfassung der Temperaturen sind laut DWD aber lediglich rund 500 Stationen relevant, die möglichst flächendeckend übers Land verteilt sind. Außerdem gibt es Messwerte von Partnernetzen, die beispielsweise an Flughäfen betrieben werden, etwa von der Nato oder der Bundeswehr. Laut DWD fallen 42 Stationen in diese Kategorie.

Rekord auch in den Niederlanden

Auch in den Niederlanden gab es einen Rekord: Das Königliche Meteorologische Institut KNMI twitterte am Donnerstag, dass der Rekord von 40,4 Grad in Gilze-Rijen in der süd-östlichen Provinz Noord-Brabant aufgestellt wurde. Damit wurden in dem Nachbarland erstmals Temperaturen über 40 Grad gemessen. Schon am Vortag hatte es einen Rekordwert gegeben – 39,3 Grad in Eindhoven.

Mehr zum Thema Wetterdienst erwartet bis zu 40 Grad Hitzewarnung für fast ganz Deutschland gilt weiter

Der bisherige Hitzerekord der Niederlande stand bei 38,6 Grad und datierte vom 23. August 1944. Wegen der anhaltenden Hitze verhängten die Behörden einen Smog-Alarm in großen Teilen des Nachbarlandes. Die Luftqualität sei in einigen Provinzen „sehr schlecht“. (dpa, AFP)