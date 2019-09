Tiefergelegt

Tourguide Borrett läuft die „Sehenswürdigkeiten“ der Kleinstadt ab. Auf einem Parkplatz an der Hauptstraße steht eine Raumschiffattrappe, als habe sie hier eine Bruchlandung hingelegt. Das Wrack stammt aus dem Vin-Diesel-Action-Streifen „Pitch Black“, man kann draufklettern. Eine ganze Reihe Filme wurde in der unwirtlichen Gegend gedreht, „Jenseits der Donnerkuppel“ zum Beispiel, der dritte Teil der Mad-Max-Reihe. Auch „Priscilla, Königin der Wüste“, kehrte hier mit ihren Dragqueens ein.

Auf dem Golfplatz steht kein Halm. Damit der Sand am „Grün“ nicht verweht, ist er mit Öl getränkt. Am Rand des Platzes warnt ein Schild: „Keep off grass!“ Ein Stück weiter, auf dem Friedhof, hat sich ein deutscher Einwanderer namens Karl Bratz ein ganz eigenes Denkmal gesetzt. Sein Grabstein ist ein Bierfass mit der Aufschrift „Have a drink on me!“

Am Stadtrand weisen Schilder mit der Aufschrift „Crocodile Harry“ auf einen weiteren Deutschen hin, der es zu gewisser Berühmtheit gebracht hat. Der Spitzname gehörte dem deutsch-lettischen Baron Arvid von Blumenthal. Der hatte sich im Norden Australiens zunächst als Krokodilsjäger verdingt. Als Anfang der 70er Jahre die Jagd verboten wurde, begann auch er nach Opalen zu suchen. Er ist längst verstorben, schon 2006, doch seine Wohnhöhle zählt noch immer zu den Sehenswürdigkeiten des Ortes.

„Am Tag, als Harry einzog, begann hier eine Grillparty, die praktisch 30 Jahre nicht aufhörte“, sagt Tim Nagi. Harrys alter Nachbar wohnt weiterhin nebenan und kümmert sich darum, dass man die Höhle von Harry auch heute besuchen kann. An den Wänden hängen Postkarten, Visitenkarten, Schlüpfer in allen Farben und BHs. Eine Besucherin aus Böblingen hat ihren Personalausweis an die Wand geheftet. Demnächst, so der Plan, soll man hier übernachten können – vielleicht draußen auf einem Zeltplatz. „Wir haben auch die Erlaubnis, zwei Krokodile zu halten, wenn wir das Geld zusammenkriegen“, behauptet Nagi.

Endlich eine Ader?

Wayne Borrett hatte früher selbst das Schürfrecht für ein Stückchen Land. An einem Neujahrsmorgen hatte ein Kumpel ihn angefixt – in dessen Schacht fanden sie an einem Tag Steine im Wert von 15 000 Australischen Dollar. Für Wayne war es die erste Opalsuche überhaupt. Viele Jahre hat er dann selbst gegraben und nie wieder so viel auf einmal gefunden. Zuletzt kam er immer weniger zum Suchen. Seinen Claim hat er inzwischen aufgegeben. Doch er kennt einen sicheren Ort, an dem er das mit der Opalsuche vorführen kann.

Er steigt in seinen Pick-up und fährt auf der Landstraße kilometerweit durch die Opalfelder. Unzählige kleine Sandhügel ziehen vorbei. Am Rand der Felder stehen Warnschilder, denn neben jedem Hügel klafft ein Loch, das mindestens sechs Meter tief in einen Schacht führt. Es ist schon oft vorgekommen, dass hier jemand zu Tode stürzte.

Borrett parkt in einer Grube, der einzigen, die von Bulldozern ausgehoben wurde, in den 90er Jahren war das. Eine Szene wie im Film. In der Wand klafft ein fünf Meter hohes Loch – der Eingang zu einem Stollen. Mit einer Schwarzlichtlampe sucht Borrett die Wände ab. Ein dünner Streifen leuchtet bläulich. Borrett zieht Hammer und Meißel hervor und pickert an der Stelle herum. Erst klingen seine Schläge dumpf, als klopfte er auf einen Ziegelstein. Doch plötzlich wird der Klang hell und klar. „Das wollte ich hören!“ Borrett ist auf eine Ader gestoßen, vielleicht zwei Millimeter stark.

Er kratzt ein flaches, weißes Stück Stein aus der Wand. Und betrachtet es ernüchtert. „Siehst du? Ein weißer Stein, aber er hat überhaupt keine Einschlüsse. Er schillert nicht.“ Borrett wirft ihn fort. „Wertlos.“ Er meißelt weiter. Vielleicht ist dies ja der Anfang einer Ader, die dicker wird und in der sich doch noch Steine mit einem schillernden Farbenspiel verbergen? Da muss doch noch mehr sein! Der schmale, weißliche Streifen in der riesigen roten Sandsteinwand hält Borrett gefangen. Der nächste Schnipsel – wieder wertlos.

Die Sonne steht sehr tief, als er aufgibt. Aber noch will er nicht zurück. Er kennt einen weiteren Ort. Ein paar Kilometer außerhalb liegen die Breakaways, und tatsächlich sieht die Landschaft hier aus, als sei sie an einer Felskante abgebrochen, um sich eine Etage tiefer fortzusetzen. Sie erinnert daran: Es ist auch über der Erde ziemlich schön hier.