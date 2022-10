Im Alltag Strom und Geld sparen Mit diesen 5 einfachen Maßnahmen können Sie 1 Euro am Tag einsparen

Es ist ein Tag wie jeder andere. Sie wachen morgens auf und schauen als erstes auf Ihr Smartphone, das die ganze Nacht über mit dem heimischen WLAN verbunden war. Anschließend gehen Sie in die Küche und machen sich mit der eiskalten Milch aus dem Kühlschrank ein Müsli.

Als Sie abends von der Arbeit wieder nach Hause kommen, kümmern Sie sich um die Wäsche: eine Ladung Buntmix bei 60 Grad. Während die Wäsche im Trockner noch ihre Runden dreht, räumen Sie die Spülmaschine ein. Genug Haushalt für heute. Jetzt ab auf die Couch und die Füße hochlegen.

Ein ganz normaler Tag. Doch was wäre, wenn Sie heute mit null zusätzlichem Aufwand und ganz ohne Neuanschaffungen rund 1 Euro an Stromkosten einsparen könnten? Einfach nur, indem Sie ein paar Kleinigkeiten ändern? Wir verraten Ihnen wie.

Aus hygienischer Sicht ist es unnötig geworden, mit heißen Programmen zu waschen.

1. Maßnahme: Wäsche bei niedriger Temperatur waschen

Beim Wäschewaschen lässt sich bares Geld einsparen. So verbrauchen Waschgänge mit niedrigen Temperaturen und sogenannte „Eco“-Programme im direkten Vergleich deutlich weniger Energie als Waschgänge bei 60 oder 90 Grad.

Beispielrechnung Waschmaschine Maßnahme: Waschen Sie Ihre Wäsche bei niedriger Temperatur (30 Grad anstatt 60 Grad). Berechnungsparameter: Wie der Wasch-Rechner von „Forum Waschen“ zeigt, können bereits kleine Temperaturanpassungen große Auswirkungen haben. Hier unsere Berechnungsparameter für die Beispielrechnung: Waschmaschinen-Typ: von 2015 oder jünger

Wasserverbrauch: 44 Liter je Waschgang

Stromverbrauch: 0,29 kWh bei 30-Grad-Waschgang, 0,9 kWh bei 60-Grad-Waschgang

Strompreis: 40 Cent je Kilowattstunde (Quelle: Verivox, 17. Oktober 2022)

Annahme: Der Waschgang wird bei 30 Grad anstatt 60 Grad durchgeführt. Ergebnis: Ein Waschgang bei 60 Grad kostet den Verbraucher satte 36 Cent an Strom, ein 30-Grad-Waschgang hingegen nur 12 Cent. → Ersparnis pro Waschgang: 24 Cent

Wird die Wäsche bei 30 Grad sauber?

Wie der „Bund der Energieverbraucher“ in seinem Online-Ratgeber schreibt, reichen Waschprogramme bei 30 oder 40 Grad oftmals schon aus, um normal verschmutzte Wäsche hinreichend zu reinigen.

Moderne Waschmaschinen und angepasste Waschmittel machen es möglich und beseitigen schon bei niedrigen Temperaturen Verschmutzungen, für die vor einigen Jahrzehnten noch mindestens 60 Grad benötigt waren.

Überleben Keime und Bakterien bei so niedrigen Waschtemperaturen?

Wie das „Bundesamt für Risikobewertung“ (BfR) in einem Informationsblatt schreibt, spielt hierbei vor allem das verwendete Waschmittel eine wichtige Rolle. So sollen milde Waschmittel die Keimbelastung kaum reduzieren, bleichmittelhaltige Seifen dagegen töten Keime bereits bei 30 Grad ab.

Bei der Verwendung von bleichmittelhaltigem Vollwaschmittel werden Bakterien bereits im 30-Grad-Waschgang abgetötet. Bundesamt für Risikobewertung, Infoblatt Nr. 008/2006 (PDF)

Achtung: Stark belastete Textilien sollten auch weiterhin bei höheren Temperaturen gewaschen werden.

Der „Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel“ empfiehlt bei Unterwäsche und Waschlappen Temperaturen ab 40 Grad. Textilien, die mit ansteckenden Krankheiten oder Pilzinfektionen kontaminiert sein könnten, sowie Spül- und Geschirrtücher sollten bei 60 Grad gewaschen werden.

2. Maßnahme: Wäsche an der Luft trocknen

Neben Waschmaschinen zählen vor allem Wäschetrockner zu den größten Stromfressern im Haushalt. Je nach Trocknerart (Abluft-, Wärmepumpen- oder Kondenstrockner), Baujahr und vor allem Trocknerverhalten (Dauer und Ladung) kann der Verbrauch für einen Trocknergang stark variieren.

Bei trockener Witterung und leichten Minusgraden kann die Wäsche auch weiterhin draußen getrocknet werden.

Beispielrechnung Trockner Maßnahme: Verzichten Sie auf den Trockner. Berechnungsparameter: Trockner-Beispiel: Wärmepumpentrockner Beko DS7512PA mit Ener­gie­ef­fi­zi­enz­klasse: A+++ (derzeit Kategorie-Bestseller bei Amazon)

Stromverbrauch: 1,27 kWh pro Trockengang bei maximaler Belastung (Quelle: Testberichte.de)

Strompreis: 40 Cent je Kilowattstunde (Quelle: Verivox, 17. Oktober 2022)

Annahme: Die Wäsche kann an der Luft anstatt im Trockner getrocknet werden. Ergebnis: Indem Sie auf den Trockner verzichten, können Sie ganze 1,27 Kilowattstunden einsparen. → Ersparnis pro Trockengang: 51 Cent

Achtung: Wer seine Wäsche auch im Herbst und Winter drinnen aufhängt, sollte für eine ausreichende Lüftung sorgen, da die feuchte Luft sonst die Schimmelbildung begünstigen kann.

3. Maßnahme: Kühlschrank-Temperatur richtig einstellen

Oftmals wird die Temperatur am heimischen Kühlschrank zu kalt eingestellt, wodurch wertvolle Energie verbraucht wird. Je mehr ein Gerät die Innentemperatur herunterkühlen muss, desto höher der Stromverbrauch.

Das „Deutsche Bundesamt“ empfiehlt für Kühlschränke eine Innentemperatur von sieben Grad. Im Gefrierschrank sollen bereits minus 18 Grad völlig ausreichen. Einige Kühlschränke schaffen es auf höchster Stufe, den Inhalt auf Null Grad herunterzukühlen, was unnötig viel Strom verbraucht.

Beispielrechnung Kühlschrank Maßnahme: Stellen Sie die Kühlschranktemperatur höher ein. Berechnungsparameter: Laut der „Stiftung Warentest“ kann ein Grad Temperaturunterschied im Kühlschrank bereits 6 Prozent Strom einsparen. Für die Berechnung wurden folgende Parameter vorausgesetzt: Kühlschrank-Beispiel: Gefrierkombi „Lagan“, 41 Liter (derzeit Kategorie-Bestseller bei Ikea)

Stromverbrauch: 221 kWh pro Jahr (laut Produktblatt), 0,6 kWh pro Tag (24 Cent)

Strompreis: 40 Cent je Kilowattstunde (Quelle: Verivox, 17. Oktober 2022)

Annahme: Der Kühlschrank war drei Grad zu warm eingestellt. Ergebnis: Bei einer Temperaturanpassung um drei Grad (und einer Stromeinsparung von 6 Prozent je Grad) können täglich 0,11 kWh eingespart werden. → Ersparnis pro Tag: 4 Cent

Woran merkt man, dass der Kühlschrank zu kalt eingestellt ist?

Als allgemeine Faustregel gilt: Ist die Butter aus dem Kühlschrank nicht mehr streichfähig, dann ist der Kühlschrank zu kalt eingestellt. Ein weiteres Indiz: An der Rückwand des Kühlschranks sollte sich kein Eis bilden.

Lässt sich die Butter aus dem Kühlschrank nicht mehr verstreichen, ist der Kühlschrank zu kalt eingestellt. Faustregel

Wie kann man die Temperatur im Kühlschrank messen?

Die Innentemperatur des Kühlschranks lässt sich mit einem handelsüblichen Kühlschrankthermometer messen. Legen Sie das Thermometer einfach für einige Stunden in den Kühlschrank und lesen Sie das Ergebnis unmittelbar nach der Entnahme ab.

Wer kein Kühlschrankthermometer zur Hand hat, für den empfiehlt der Kühlschrankhersteller „Bauknecht“ folgenden Trick:

Stellen Sie ein Glas mit etwas Leitungswasser in das mittlere Fach des Kühlschranks. Lassen Sie das Glas für 24 Stunden im Gerät. Holen Sie das Glas anschließend heraus und messen Sie die Temperatur mit einem handelsüblichen Fieberthermometer. (Elektronik darf hierbei nicht nass werden!)

Was hat es mit den einzelnen Kühlschrankstufen auf sich?

In den meisten handelsüblichen Kühlschränken lässt sich die Temperatur via Drehregler einstellen. Oftmals wird davon ausgegangen, dass die einzelnen Stufen am Drehregler (meist Stufe eins bis sieben) der tatsächlichen Innentemperatur entsprechen. Dies ist allerdings falsch.

Die Reglerstufen entsprechen lediglich der Leistung des Kühlschrankes. Hier gilt: Je höher die Stufe, desto niedriger die Temperatur im Kühlschrank und desto höher wiederum der Stromverbrauch.

4. Maßnahme: Anderes Spülmaschinen-Programm wählen

Die meisten Spülmaschinen verfügen über mehrere Programme. Dabei eignen sich sogenannte „Intensiv“-Programme eher für stark verschmutztes Geschirr, weil die Reinigung hier bei heißen Temperaturen und zusätzlich mit dem Modus „Vorspülen“ erfolgt.

Für normal verschmutztes Geschirr reichen die gängigen „Eco“-Programme meistens völlig aus. Der Unterschied: Im Gegensatz zum „Intensiv“-Programm spült die „Eco“-Einstellung das Geschirr bei weitaus niedrigeren Temperaturen. Damit die Gläser, Teller und Töpfe trotzdem sauber werden, dauert das energiesparende Programm aber meist länger – drei bis vier Stunden insgesamt.

Beispielrechnung Spülmaschine Maßnahme: Stellen Sie bei Ihrer Spülmaschine das „Eco“-Programm ein. Berechnungsparameter: Spülmaschinen-Beispiel: SMV24AX00E von Bosch (derzeit Kategorie-Bestseller bei Amazon)

Stromverbrauch (pro Betriebszyklus): 1,6 kWh im „Intensiv“-Programm (70 Grad), 1,022 kWh im „Eco“-Programm (50 Grad). Daten gemäß Angaben in den Produktinfos der „Kurzanleitung“.

Strompreis: 40 Cent je Kilowattstunde (Quelle: Verivox, 17. Oktober 2022)

Annahme: Der Spülgang wird im Programm „Eco“ anstatt „Intensiv“ durchgeführt. Ergebnis: Mit dem „Eco“-Programm können Sie im Vergleich bereits 0,578 Kilowattstunden pro Spülgang einsparen. → Ersparnis pro Spülgang: 23 Cent

5. Maßnahme: Router richtig einstellen oder ausschalten

In den meisten Haushalten läuft der Internetrouter 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Selbst im Urlaub werden die Router oftmals nicht vom Strom getrennt. So verursachen sie weiterhin Kosten – auch, wenn das Internet zu dieser Zeit gar nicht genutzt wird.

Schaltet man den Router während des Urlaubs oder für Kurztrips aus, dann lassen sich laut „Stiftung Warentest“ jährlich 6,8 kWh und damit 2,72 Euro einsparen.

Beispielrechnung Router Maßnahme: Stellen Sie Ihren Router aus, wenn er nicht in Benutzung ist. Berechnungsparameter: Router-Beispiel: FRITZ!Box 7590 von AVM (derzeit Kategorie-Bestseller bei Amazon)

Stromverbrauch: etwa 10 Watt pro Stunde (0,01 kWh), also 0,24 kWh am Tag (24 Stunden).

Strompreis: 40 Cent je Kilowattstunde (Quelle: Verivox, 17. Oktober 2022)

Annahme: Der Router wird über Nacht für 8 Stunden vom Strom getrennt. Ergebnis: Bei einem Verbrauch von 0,01 kWh kostet der Routerbetrieb Sie 0,4 Cent in der Stunde. Wird der Router nachts für 8 Stunden vom Strom getrennt, können täglich 0,08 kWh eingespart werden. → Ersparnis pro Tag: 3 Cent Hinweis: Wer außerdem täglich 8 Stunden (beispielsweise zum Arbeiten) außer Haus ist, und während dieser Zeit den Router ausschaltet, kann wochentags weitere 3 Cent sparen. Das ergibt 6 Cent täglich.

Nutzen Sie Energiesparfunktionen und Zeitschaltung

Viele Router verfügen bereits über Energiesparoptionen. So lassen sich via Einstellung beispielsweise entweder die Leistungen drosseln oder das WLAN wird bedarfsweise getrennt. Ein Blick in die Bedienungsanleitung oder in die Kunden-App kann hier weiterhelfen.

Bei anderen Routeranbietern kann zudem eine automatische Zeitschaltung aktiviert werden, so dass das Gerät zu bestimmten Uhrzeiten (beispielsweise nachts) komplett vom Strom getrennt wird. Wie „Computer Bild“ berichtet verfügen beispielsweise FritzBoxen über eine solche Funktion, die sich in den Einstellungen aktivieren lässt.

Achtung: Langzeitfolgen noch ungewiss

Ob sich eine regelmäßige Stromtrennung letztlich auf die Lebensdauer des Gerätes auswirkt und dem Router damit langfristig schaden kann, ist bislang noch nicht eingehend untersucht worden. In der Regel sind die Geräte auf einen Dauerbetrieb ausgelegt.

Wie der IT-Experte Jörg Geiger dem Technikportal „Chip.de“ verriet, kann ein ausgeschalteter Router auch andere Nachteile mit sich bringen. So können beispielweise Updates für den Router, aber auch für PCs und Smartphones während dieser Offline-Zeiten nicht durchgeführt werden.

Darüber hinaus werde eine Stromtrennung am Router auch von dem jeweiligen Internet-Provider registriert. Infolgedessen könnte der Dienstleister davon ausgehen, dass eine Störung des Anschlusses vorliegt.

Hinweis: Wie oft in der Woche die Waschmaschine, der Trockner oder die Spülmaschine eingeschaltet wird, ist sehr individuell. So stellen Singles die Waschmaschine oder die Spülmaschine vermutlich nicht täglich an. Familien mit kleinen Kindern nutzen die Maschinen möglicherweise häufiger.

