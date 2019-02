Das gilt auch im Mahabodhi-Tempel von Bodhgaya. Am Ende eines schmalen Gangs thront ein goldener Buddha. Pilger aus Sri Lanka, ganz in weiß gekleidet, tragen Opfergaben herein: Lotusblumen und Khir, den süßen Reispudding. Buddha lächelt sanft herab. Hinter dem Tempel zwitschern Vögel. Der Bodhibaum ist ein großzügiger Gastgeber. Seine breite Krone macht sich gut als Regenschirm. Dass die Pappelfeige kein Original ist, sondern ein Ableger des heiligen Urbaumes, stört keinen. Zen-Lehrer Seth lässt seine Klangschale ertönen. Meditationszeit. Ausgerechnet jetzt kribbelt der Fuß, juckt der Rücken.

Heimlicher Blick in die Runde. Mönche mit Smartphones in der Hand und tiefen Falten im Gesicht rezitieren Mantras. Novizen in Safrangelb zählen ihre Gebetsketten ab. Waisenkinder sprechen unter Aufsicht einer Nonne eifrig Gebete. Dazwischen schleichen ein paar Touristen mit Spiegelreflexkameras und Meditionationskissen umher.

„Schaut auf das Bodhiblatt“, sagt Shantum Seth und lädt mit seiner sanften Stimme zur Meditation ein. „In dem Blatt könnt ihr die Sonne, den Regen und die Erde sehen. Die Generationen von Menschen, die hier gewesen sind ...“ Mit ausgestrecktem Kopf beobachtet man, wie die Wolken langsam der Sonne weichen. Milchige Lichtstrahlen flimmern durch die herzförmigen Baumblätter. Alle scheinen die friedliche Aura zu genießen.

In Sarnath hielt Buddha seine erste Lehrrede

Tuut, tut, tut, tuut. Beherztes Hupen ist auf Indiens Straßen ein gängiges Kommunikationsmittel. Es dröhnt ununterbrochen. Hinter der Frontscheibe erstreckt sich die fruchtbare Gangesebene. Reisfelder glitzern wie Silbertabletts. Lehmhütten sprenkeln die Landschaft. Hier und da ragt eine einzelne Palme in den Himmel. Nach zwei Stunden Fahrt von Bodhgaya taucht an den Hügeln von Rajgir die Zyklopenmauer auf. Die Überreste aus dem Reich des Königs Bimbisara dienen den heutigen Einwohnern offenbar als Wäschetrockner. Hunderte Saris liegen in der Sonne.

In Rajgir traf Siddhartha Gautama noch als Wanderasket auf König Bimbisara. Beeindruckt vom frommen Mönch bot ihm der Herrscher die Hälfte seines Reiches an. Gautama lehnte ab. Versprach aber wiederzukehren, sobald er Geistesfreiheit erlangt haben werde. Er hielt sein Versprechen. „In der Regenzeit blieb Buddha häufig hier“, sagt Shantum Seth während eines Spaziergangs im Bambushain Veluvana, wo das erste Kloster für Buddhas Orden entstand. Im Teich mitten im Park soll er gebadet haben. Der Blick schweift über die glatte Oberfläche. Kurz darauf watscheln Gänse ans Ufer und treiben gemächlich ins Wasser.

Im Buddhismus seien die Zugvögel ein Sinnbild der Sangha, der Gemeinschaft, erklärt Seth. Jetzt versteht man, weshalb Wildgänse-Reliefs den majestätischen Dhamek-Stupa schmücken, der über den Ausgrabungen von Sarnath thront, noch eine wichtige Pilgerstätte im Nordosten Indiens. In dem weitläufigen Park, wo Rehe frei herumlaufen und Einheimische Picknick machen, hielt Buddha nach der Erleuchtung seine erste öffentliche Predigt – und setzte damit das Rad der Lehre in Bewegung. Ein Hauptsymbol des Buddhismus, das Mahatma Gandhi auf die indische Flagge brachte.

Varanasi, die heiligste Stadt der Hindus

Nach Sarnath reist man über die Millionenstadt Varanasi, anderthalb Flugstunden von Neu-Delhi entfernt. Der Legende nach hat Gott Shiva sie gegründet. Mehr als 2000 Tempel soll es hier geben. Der erste Eindruck? Indisches Gewusel. Kühe blockieren die Straßen, Tuk-Tuks drängen sich vorbei, Jugendliche warten am Krishna-Supermarkt. Rauchwolken steigen auf. Die heiligste Stadt der Hindus ist für ihre Ghats berühmt, Treppen, die zum Ufer des Ganges führen. Dort verstreuen Gläubige die Asche von Verstorbenen. Wer in Varanasi verbrannt wird, erreiche das Nirvana, heißt es.

Man selbst ist froh, den Nachmittag herumwandelnd im Hirschpark zu verbringen. Nach kurzer Meditation am Dhamek-Stupa lohnt ein kleiner Abstecher zum benachbarten Mulagandhakuti Vihara. Drinnen schmücken pastellfarbene Fresken japanischer Künstler den verschnörkelten Bau. Draußen wächst ein Bodhibaum. Seine ausladenden Äste sollen die Rückkehr des Buddhismus nach Indien versinnbildlichen.

Buddha selbst verkündete seine Lehre als Bettelmönch noch 45 Jahre. Bis er der Überlieferung nach mit 80 starb. Nach seinem Tod entwickelte sich vor allem Nalanda, die größte Klosteruniversität Asiens, unweit von Rajgir, zum intellektuellen Zentrum des Buddhismus.

Mönche aus ganz Asien wollten nach Nalanda

Vieles, was über den Ort bekannt sei, stamme aus den Reiseberichten des chinesischen Mönchs Xuanzang, der über die Seidenstraße nach Indien pilgerte, erzählt Seth beim Rundgang durch die Ruinen von Nalanda. Teile von Klöstern, Stupas und Tempeln sind freigelegt. Der Großteil schlummere aber noch unter der Erde vergraben.

Kaum vorstellbar, dass hier einst 10 000 Mönche aus ganz Asien Astronomie, Mathematik und Medizin studierten. Die Anwärter mussten sich den Fragen eines rigorosen Gatekeepers stellen, berichtete Xuanzang. Nur die Klügsten durften hinein. 1193 stürmten türkisch-muslimische Eroberer Nalanda. Allein die drei Bibliotheken sollen monatelang gebrannt haben. Die Klosterruine gehört seit 2016 zum Unesco-Weltkulturerbe.

Bei der Rückfahrt ins Hotel hängt die Sonne tief über der Gangesebene und taucht den Himmel in oranges Licht. Die Farbe der Erleuchtung.