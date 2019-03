Udaipur: LAKE PALACE

Im Süden von Rajasthan liegt eine der ältesten Städte des Bundesstaates. Udaipur wurde 1559 gegründet und mit einer sechs Kilometer langen Mauer beschützt. Wenn der Herrscher nicht gerade in einen Krieg gegen die Nachbarn zog, baute er an seinen Palästen weiter - zunächst am Stadtpalast mit Seeblick, ab dem 18. Jahrhundert am Lake Palace auf einem Felsen mitten im See. Der schneeweiße Marmorbau entstand als Sommerresidenz mit Garten und Springbrunnen. Die Legende besagt, dass Jackie Kennedy den Ort 1962 besuchte und dem politisch unwichtig gewordenen, aber immer noch wohlhabenden Maharadscha riet, das verfallende Objekt in ein Hotel umzugestalten. Heute gehört das beliebte Fotomotiv zu den bekanntesten Fünfsternehäusern des Landes. Fritz Lang drehte dort „Der Tiger von Eschnapur“ und Roger Moore traf im James-Bond-Film „Octopussy“ ein paar gefährliche Damen am Seerosenteich. Wie eine Fata Morgana flimmert das Hotel über dem See, jeden Abend treten Tänzer in fantasievollen Kostümen auf und erzählt der hoteleigene Guide von einer untergegangenen Ära. Nur Gästen ist der Zutritt gestattet - das Boot fährt von einem extra Steg im Palastgarten.

Nicht verpassen: Einmal die königlichen Suiten zeigen lassen. Unter meterhohen Kassettendecken und kunstvoller Bemalung beschleicht einen schnell ein Sonnenkönigsgefühl.

Preise: Doppelzimmer ab 200 Euro pro Person.

Jodhpur: UMAID BHAWAN PALACE

Ach, die armen Adligen. Zuerst verloren sie nach der Unabhängigkeit 1947 ihren politischen Einfluss, dann strich ihnen Premierministerin Indira Gandhi in den 70er Jahren endgültig die Apanage. Um ihre prunkvollen Immobilien zu unterhalten, wandelten einige Familien sie in Touristenunterkünfte um. Wie in Jodhpur, wo der monströse Umaid Bhawan Palace über der Millionenstadt thront. Selbst fünf Kilometer entfernt schüchtert der Anblick ein - die 56 Meter hohe Kuppel erinnert an die St. Paul's Cathedral in London. Es ist der jüngste und größte Palast in Rajasthan, errichten ließ ihn der Maharadscha von Jodhpur in den 1920er Jahren. Aus Wohltätigkeitsgründen, wie Stadtführer es jedem erzählen. Als eine Hungersnot die Region bedrohte, gab der damalige Herrscher dieses fast 200 Meter lange Gebäude mit 14 000 Quadratmeter Grundfläche in Auftrag und hielt damit 3000 Familien über ein Jahrzehnt lang in Lohn und Brot. Natürlich hätten es auch andere Großprojekte getan, nicht nur ein monumentales Eigenheim. Heute übt sich die Inhaberfamilie in Bescheidenheit und wohnt nur noch auf einem Drittel der Fläche. Den Rest nutzt seit 2005 das gleichnamige Hotel. Die 65 Zimmer und Suiten sind besonders bei indischen Promis beliebt. Für Urlauber ist das keine gute Nachricht. Findet eine Hochzeit wie die von Filmstar Priyanka Chopra statt, schmeißt das Management kurzerhand alle übrigen Gäste aus dem Hotel und bucht sie in weniger wuchtige Häuser um.

Nicht verpassen: Ohren auf bei der Ankunft. Sechs Trompeter begrüßen jeden neuen Gast im Hotel. Noch einschüchternder ist die Autosammlung des Maharadschas, gleich vorne an der Auffahrt.

Preise: Doppelzimmer ab 200 Euro pro Person.