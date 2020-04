Jens Spahn soll bei mir Probe arbeiten!

Ricardo Lange, 38, ist Intensivpfleger in Berlin. Hier berichtet er ab sofort jede Woche von Nachtschichten, Provisorien und Hoffnungsschimmern.

Als ich vor ein paar Tagen zur Nachtschicht kam, präsentierten mir die Kolleginnen stolz ihren selbstgebastelten Gesichtsschutz. Die haben sich tatsächlich Laminierfolie im Baumarkt besorgt und daraus eine Art Schild hergestellt, der über Augen und Mund reicht.

Jetzt müssen wir Krankenpfleger uns also schon selbst einkleiden, weil der Staat keinen brauchbaren Notfallplan für eine Pandemie hatte!

Die Klinik, in der ich arbeite, gehört zu den 16 Level-2-Häusern in Berlin, jenen Einrichtungen mit einem Corona-Schwerpunkt. Ich möchte das Krankenhaus nicht nennen, es kann nichts dafür, dass die Politik zu wenig Geld für Gesundheit ausgibt. Trotzdem will ich an dieser Stelle in den kommenden Wochen berichten, was mir in meinem Beruf so widerfährt.

Die Krankenschwestern in Langes Krankenhaus haben Gesichtsschilde aus Laminierfolie gebastelt. Foto: Ricardo Lange

Seit mehr als sieben Jahren arbeite ich auf der Intensivstation. Ich liebe meinen Beruf, weil ich täglich dazu lernen darf. Im Gegensatz zur Kassiererin oder dem Postboten, bin ich es gewohnt, mich zu schützen.

Ich bin geübt darin, mir richtig die Hände zu desinfizieren, nehme prophylaktisch Antibiotikum, wenn eine Hirnhautentzündung bei einem meiner Patienten festgestellt wird. Ich bekam schon Sekret von Hepatitis-Erkrankten ins Gesicht, bin von Tuberkulose und multiresistenten Krankenhauskeimen umgeben. Ich gehe nicht erst seit Corona mit einem mulmigen Gefühl zur Arbeit.

Beatmungsfilter werden knapp, Security vor der Tür

Noch ist es in meiner Klinik ruhig, auch wenn immer mehr Verdachtsfälle ankommen. Wir bereiten uns auf das Schlimmste vor. Wir haben zusätzliche 90 Beatmungsplätze im ganzen Haus geschaffen und die Station so umgebaut, dass die, die mit Corona-Patienten zu tun haben, den anderen nicht begegnen. Es ist, als falle die Welt in zwei Teile. Gruselig.

Selbstgebastelter Gesichtsschutz in einem Berliner Krankenhaus. Foto: Ricardo Lange

Die älteren Kollegen machen sich Sorgen, weil sie zur Risikogruppe gehören. Das Zubehör wird knapp: Normalerweise tauschen wir den Filter am Beatmungsgerät täglich aus, jetzt kommt kein Nachschub aus China.

Neuerdings begrüßt mich vor meinem Krankenhaus ein Security-Dienst. Angehörige rufen verzweifelt an, weil sie nicht reindürfen - am Telefon kann ich ihnen aber wegen des Datenschutzes nicht sagen, wie es ihrem Vater, der einen Herzinfarkt hatte, gerade geht.

Die Maske muss acht Stunden halten

Wenn einer mit Husten und respiratorischer Insuffizienz, also schwächelnder Lunge, eingeliefert wird, schrillen alle Alarmglocken. Der Patient wird getestet und im bestmöglichen Fall sofort isoliert.

Der zuständige Pfleger bekommt eine der raren FFP3-Masken überreicht. Die muss dann aber für eine volle Schicht halten! Das Atmen durch die immer feuchter werdende Stoffwand wird Stunde um Stunde schwieriger.

Die Regierung will nun Studenten und andere Pflegekräfte auf Intensiv einsetzen. Ich sehe das kritisch. Ich habe eine lange Ausbildung. Erst das Pflege-Examen und dann 15 Monate Zusatzprogramm.

Um ein Beatmungsgerät richtig zu bedienen, braucht es viel Erfahrung, dazu kommt die Dosierung der Blutdruckmittel. Ich fände es sinnvoller, wenn wir die Arbeit aufteilten - Fachkräfte kümmern sich um die sensiblen Geräte; die Grundpflege übernehmen andere.

Jens Spahn soll bei mir Probe arbeiten!

Ich würde mich gern mal mit Jens Spahn unterhalten. Er im Anzug, ich im Kasack.

Oder wie wäre Folgendes: Er könnte Probe bei uns arbeiten! Acht Stunden lang mitanpacken, wenn ich einen hochinstabilen 150-Kilo-Mann wasche, der unter sich gemacht hat. Dabei sein, wenn ich von der ersten Pause des Tages - endlich was zu essen - aufspringe, weil ein Patient reanimiert werden muss. Er würde spüren, wie der Körper leblos bleibt, obwohl jeder sein Bestes gegeben hat. Und sich Zeit wünschen, darüber zu trauern. Danach könnte sein Chauffeur ihn nach Hause bringen.

Liebe Leser, anfangs hat mich das Klatschen von den Balkonen gestört - ich dachte, es geht euch in Wirklichkeit nur um euch selbst. Schließlich haben einige von euch trotzdem gehamstert und die Ausgangsbeschränkungen missachtet. Inzwischen weiß ich, dass ihr es gut meint, viele haben mir Nachrichten geschrieben, angeboten meine Einkäufe zu übernehmen.

Applaudiert für andere

Meine Idee: Applaudiert den Reinigungskräften, die in den Krankenhäusern putzen. Das ist ein echter Knochenjob, die schrubben Viren-verseuchte Böden, leeren den Müll und sind permanent den Dämpfen vom Desinfektionsmittel ausgesetzt. Und sie verdienen noch schlechter als wir!

Lasst uns am 14.4. um 21 Uhr auf den Balkonen gemeinsam Lärm machen, mit Trillerpfeifen und Trompeten.

Denn ich habe eine Fantasie: Dass die Politik jetzt Zukunftskonzepte erstellt. Dass sie diesen Beruf nicht nur durch kurzfristige Bonuszahlungen attraktiver macht. Und dass ich künftig meinen Ausflug zum See nicht mehr absagen muss, weil ich wegen des Personalmangels mal wieder für eine kranke Kollegin einspringen muss. Diese Krise muss auch gute Seiten haben.