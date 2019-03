„Ich habe meine Eltern sehr enttäuscht“

Sie sind 1988 zuerst in die damalige Tschechoslowakei gefahren. Wie war Ihre Stimmung?

Wir hatten zwischendurch Heulattacken, es lief ja nicht wie geplant. Wo wir über die Donau nach Ungarn wollten, waren riesige Wälle, dazu Grenzposten. Ein Stück weiter war der Fluss so wild und breit, da war selbst uns Deppen klar, dass wir nicht die Luftmatratze aufblasen und rüberschwimmen können. Wir haben ein paar Tage gebraucht, bis wir eine Stelle fanden, wo die Donau schmaler war. Als wir den Fluss überquert hatten, waren wir aufgebraucht, zermürbt und hungrig. Nach Ewigkeiten kamen wir in einem Dorf an, haben irgendwo geklopft. Lass die doch die Bullen rufen, haben wir gedacht, gehen wir halt für zwei Jahre in den Knast und werden freigekauft. Eine ältere Frau öffnete die Tür, ging ans Telefon, wir glaubten, das war es jetzt. Aber sie rief ihre Kinder an, die fuhren uns zur Botschaft der Bundesrepublik nach Budapest. Von dort sind wir über Österreich nach Deutschland gekommen.

Welchen Plan hatten Sie?

Klos putzen, Strecke machen, irgendwas. Dann bekam ich im Auffanglager in Gießen einen Anruf von meiner Tante. Meine Eltern hatten von der Flucht erfahren und ihr Bescheid gegeben. Sie nahm uns in ihr Haus bei Hamburg auf. Im Herbst kam ich aufs Gymnasium nach Wedel, eine merkwürdige Zeit.

Weil es eben doch ein anderes Land war?

Allein das Schulsystem mit den Kursen. Da gab es die stellvertretende Direktorin, eine sehr steife Dame mit weißem, toupiertem Haar. Die hat mich nach zwei Wochen zu sich zitiert, weil ich berlinert hab. Ick hab halt so geredet, wa. Da hat die mich rundgemacht: Wir sind ein elitäres Gymnasium, du musst dich anstrengen, ordentlich Hochdeutsch zu sprechen. Danach saß ich im Unterricht und habe mich bemüht, „ich“ anstatt „ick“ zu sagen, obwohl ich echt andere Probleme hatte.

Drüben in der DDR wurden Ihre Eltern verhört.

Ja. Doch die Stasi konnte ihnen nichts nachweisen. Auf meinen Vater waren sie im Betrieb angewiesen, meine Mutter brauchten sie auch als Krankenschwester. Sie sagt immer, die Pubertät gab’s bei mir nicht. Ich bin vielleicht scheiße rumgelaufen, aber ich habe sie nie angebrüllt. Meine Eltern waren schockiert, dass ich einfach so abgehauen bin. Ich habe sie damals sehr enttäuscht.

Kann man das je wieder gutmachen?

Ich glaube schon. Nachdem ich gemerkt habe, was meine Flucht mit ihnen macht, habe ich versucht, die beiden immer wieder ans Telefon zu bekommen. Die ersten Male konnten wir gar nicht reden, weil sie nur geweint haben. Heute weiß ich, dass die Pubertät einfach die egoistischste Lebensphase ist. Ich würde so etwas nicht mehr machen, aber zu dieser Zeit war mir alles egal. Scheiß’ auf die anderen, ist doch mein Leben.

Haben Sie einen Abschiedsbrief hinterlassen, bevor Sie flohen?

Nein. Ich habe ihnen erzählt, dass wir zur Oma meiner Freundin fahren, und meine Freundin hat ihren Eltern erzählt, dass wir zu meiner Oma fahren. Mein Vater hat ziemlich schnell kapiert, was lief. Er hat mir später zu Weihnachten ein Paket überreicht. Darin lagen der alte Schulatlas und das Tagebuch, in das ich mit Pfeilen meinen Weg eingezeichnet hatte. Wir haben uns totgelacht.

1989 fiel die Mauer. Haben Sie in dem Moment gedacht: Hätte das nicht bitte etwas früher passieren können?

Nein. Als ich die Bilder aus Ungarn im Fernsehen sah, hätte ich es nie für möglich gehalten, dass die Mauer wirklich fällt. Ich war zu der Zeit in einer Schulband, die unbeliebtesten Nerds machten zusammen Musik. Am 9. November platzte der Hausmeister in unsere Probe: „Du musst nach Hause zu deiner Tante!“ Ich konnte es nicht fassen. Wir haben natürlich sofort versucht, meine Familie an die Strippe zu bekommen, die Nachbarn, keine Chance. Und dann standen meine Eltern ein paar Stunden später vor der Tür.

Wie sprechen Sie heute mit Ihren Töchtern über die Wende?

Geschichten über mein damaliges Leben sind für sie wie Märchen. Ich glaube, dass die Trennung zwischen Ost und West im Kopf noch so lange existiert, wie es die Generation gibt, die die Teilung erlebt hat. Wir Wendekinder sind die glücklichsten Menschen der Erde. Ich fühle mich privilegiert, weil ich beides erlebt habe, dass ich den Osten kannte.

Warum sind Sie in den 90er Jahren nicht in den ehemaligen Osten zurückgezogen?

Irgendwann sind wir nach Kreuzberg, an die Adalbertstraße, aber mit dem Kinderwagen über den Kotti, das fand ich nicht so toll. Prenzlauer Berg war mir zu aufregend, zu viele Touristen. Also ab nach Steglitz. Dort ist es wie im Dorf: Die Kinder gehen sonntags zum Bäcker, und am Montag mache ich die Runde und bezahle.