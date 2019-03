Anna Loos, 48, wuchs in Brandenburg/Havel auf. Mit 17 Jahren flüchtete sie mit einer Freundin aus der DDR. Nach der Schule absolvierte Anna Loos ihre Ausbildung an der Hamburger Stage School of Dance and Drama, woraufhin sie viele Rollen in Fernsehfilmen bekam. 2006 ging sie mit der Band Silly auf Tour und trat die Nachfolge der verstorbenen Sängerin Tamara Danz an.

Anna Loos wurde mit der Goldenen Kamera, dem Bayerischen Filmpreis und dem Verdienstorden des Landes Berlin ausgezeichnet. Mit dem Schauspieler Jan Josef Liefers hat sie zwei Töchter.

Ihr neues Soloalbum „Werkzeugkasten“ erscheint am 8. März, am 25. März tritt sie im Lido auf.