Gleichzeitig haben Experten einen so schlechten Ruf wie nie zuvor.

Das würde ich so nicht sehen. Ich denke, dass einerseits eine große Technikgläubigkeit vorherrscht. Da gibt es ein großes Vertrauen in Expertenmeinungen und ihre Handlungsempfehlungen. Andererseits sehe ich eine große Wissenschaftsfeindlichkeit in der rechten Ecke. Die bekommen wir sehr schön beim Brexit vorgeführt, wenn Fachleute die Minister vor den Folgen warnen, und die sagen dann: Das ist mir völlig egal, die Experten haben schon zu viel geredet. Diese Ignoranz wird mit großem Stolz durch die Gegend getragen.

Im Ergebnis wird Leuten, deren Ansichten man ablehnt, gleich das Rederecht entzogen.

Ich war vorletztes Jahr zufällig genau zu der Zeit in Berkeley, als dort zwei umstrittene Redner, Steve Bannon und Milo Yiannopoulos, an der Uni auftreten sollten. Ich habe noch einen Button, auf dem steht „Milo who?“.

Yiannopoulos gilt als rechtsextremer Influencer. Eine konservative Studentenpublikation hatte beide eingeladen, daraufhin riefen Lehrer und Studenten zum Boykott auf.

Diese Veranstaltung hat die Uni fast ruiniert, ich glaube, die haben 600 000 Dollar ausgegeben für Sicherheitsmaßnahmen an einem einzigen Wochenende, an dem Herr Bannon dann doch nicht kam.

Wie stehen Sie dazu?

Die Universität ist ein Ort der Wissenschaft, an dem gelernt, gelehrt, entwickelt und geforscht wird und die entsprechenden Debatten dazu geführt werden müssen. Die Basis für alles, was auf unserem Campus organisiert wird, muss sein, dass es wissenschaftlich relevant ist. Das heißt: Parteipolitische Veranstaltungen gibt es nicht.

An amerikanischen Unis gibt es inzwischen oft „Trigger Warnings“, Warnungen vor Inhalten: Achtung, dieses Buch könnte Sie verstören! Sollte es überhaupt die Aufgabe einer Universität sein, Listen mit Büchern herauszubringen, die man nicht lesen soll?

Nein, genau das würde die Titel für viele erst sehr interessant machen: So eine Liste wäre natürlich automatisch eine Leseempfehlung!

Muss man Studenten denn überhaupt schützen oder nicht viele eher aus der Reserve locken?

Weder das eine noch das andere. Gerade mit der jungen Fridays-for-Future-Generation habe ich nicht den Eindruck, dass man die noch locken müsste. Das wäre bei unserer Generation nötiger gewesen. Ich habe 1981 angefangen zu studieren, wir waren schon ziemlich brav.

Man hört in Berlin immer wieder von Dozenten, die Punktabzug geben, wenn die Sprache nicht gegendert ist. Was sagt die Uni dazu?

Wenn ich selbst rede und wenn ich schreibe, dann achte ich sehr genau darauf, wie ich mich ausdrücke. Eine Direktive gibt es an unserer Universität nicht. Probleme in diesem Zusammenhang sind mir bei uns allerdings auch nicht bekannt.

Wie sieht es mit Drogenproblemen aus? 2013 sagte eine Studie, dass sich jeder fünfte Student mit Medikamenten dopt.

Zu einem aktuell erhöhten Drogenkonsum habe ich keine Zahlen, aber es gibt sicher Studierende, die sich nicht viel zutrauen, vielleicht auch psychische Probleme haben. Diese Themen wurden früher einfach totgeschwiegen. Da ist es gut, wenn darüber geredet wird. Diese Studentinnen und Studenten sind natürlich genauso klug, kreativ und wertvoll für die Forschung und Lehre. Wir würden etwas verlieren, wenn wir diese Leute nicht fit machen und ins universitäre Leben holen.

Wie dopen Sie sich?

Ich sage immer, ich habe meine Doktorarbeit auf Gin Tonic geschrieben – wobei das stets recht wenig Gin und viel Tonic war. Ansonsten habe ich keinerlei Drogenerfahrung. Ich habe in meinem ganzen Leben insgesamt acht bis zehn Zigaretten geraucht, das reicht.