Ihre Raps sind voller popkultureller Anspielungen. Sie müssen wahnsinnig viel ferngesehen haben in Ihrer Kindheit.

Eigentlich nicht. Die Sachen haben sich nur tief reingebohrt. Ich konnte als Kind nicht schlafen, wenn ich an Karlsson vom Dach gedacht habe. Jahrelang habe ich gelitten, weil ich E.T. zu früh gesehen habe. Ich finde das Ding bis heute eklig. Aber E.T. hat uns die BMX-Räder geschenkt!

Andere Kinder haben Bücher gelesen.

Ich habe von drei bis 13 nur Tennis gespielt. Mein Vater ist Gründungsmitglied vom Tennisclub Menden. Ich habe den Sport geliebt, bis im Teenageralter das Statusgedöns losging. Wer hat wie viele gleiche Schläger, wer eine Bespannungsmaschine? Als gutes Kind spielte ich in Herrenmannschaften, habe meine Wochenenden damit verbracht, gegen Opas aufzuschlagen. Dann kam das Skateboard – und alles war anders. In den frühen 90ern ging es mit Skate-Videos los. Schultasche abgestellt, zum Videorekorder gerannt, im Flug die VHS reingeschoben, eine Stunde geglotzt, dann selber raus.

Darin konnte man keine Kurse belegen.

Du musstest dich allein draufstellen und üben, da konnte keiner helfen. Das Gemeine an den Videos ist, dass sie ein Zusammenschnitt von Tausenden Stunden sind, wo Leute sich gequält haben, um dieses eine Kunststück hinzubekommen. Heute geht es um so viel Geld, dass sie bereit sind, sich richtig zu verletzen.

Sie wohnen in Friedrichshain-Kreuzberg, staunen Sie über die Skater an der Warschauer Straße?

Immer! Wenn die Weltbesten auf Tour durch Berlin kommen, gehen sie an die Warschauer, um Bänke zu schreddern. Millionäre, die von drei Energy-Drinks auf der Mütze gesponsert werden. Der beste Trick des Wochenendes verdient 100 000 Dollar und ein Auto. Pervers.

Gehen Sie zum Altherrenabend in der Skatehalle Revaler Straße?

Nein. Aber im Altherrenpark am Maybachufer ist alles so schön klein, dass man nicht tief fällt.

Oft rappen Sie über Ihr Aufwachsen in der sauerländischen Provinz. Woran erinnern Sie sich gern?

An die Pfingstkirmes. Ein Großereignis! Pfingstdienstag war schulfrei. Alle kamen aus den anderen Städten zum Autoscooter, ich war local. Rückwirkend bin ich dankbar, das ohne Handy erlebt zu haben. Ich glaube, wir hielten es nur deshalb zehn Stunden dort aus, weil wir uns ständig suchten.

Nachmittage am Autoscooter?

Und am Karussell namens Breakdancer. Backfisch, Zuckerwatte, bis die ersten selbst organisierten Hip-Hop-Partys kamen. Im Jugendzentrum habe ich 1990 mein erstes Hip-Hop-Konzert gesehen. No I.D. hieß die Band, ich habe nichts verstanden. Das Wort Hip-Hop existierte für uns noch nicht. Ich habe eine Doku über Breakdance gesehen, da hieß es Funk, Funk, Funk.

Mal versucht, selbst in der Fußgängerzone zu breakdancen?

Mit weißen Handschuhen, das ganze Programm. Ich war schlecht. Und es gab einen Star: Timmy Schulze-Bentrup, Vater Ötte, Discothekenbesitzer. Timmy war acht, supersüß, langes Popperschwänzchen, und er hatte das komplette Jogging-Outfit der „Bravo Breakdance Sensation“ in Kindergröße. Dann stand er als Kid bei Ötte in der Disco, und alle feierten ihn.

Wie viele andere reimten Sie zuerst auf Englisch.

Mein Skate-Kollege hat mich genötigt. Heraus kam: Down to the knitty-gritty, over the pity. Ich befürchte, dass die Aufnahmen noch irgendwo sind. Im Frühjahr darauf hatten wir den ersten Auftritt. Im Proberaum der Speed-Death-Metalband Lemming Project. Die haben sehr erfolgreich aus dem Kofferraum 20 000 CDs verkauft.

Heute eine Top-Ten-Platzierung in den Charts.

Das waren Zwei-Meter-Typen, die sich in einer Wodkanacht selbst schwanzgepierct haben. Hasi, Timmi, liebe Jungs, klar, könnt ihr den Raum haben, stört’s euch, wenn da Pornos laufen?