Rapper war in den 90ern kein Beruf. Was haben Ihre Eltern gesagt?

Lange hat niemand gedacht, dass ich je aus Menden weggehe. Ein Satz, den ich oft gehört habe, in meinem Beisein, in der dritten Person, von Eltern: Das kann er noch nicht. Statt darunter zu leiden, habe ich das ausgenutzt. Okay, dann macht ihr das doch für mich. Irgendwann habe ich ihnen erzählt, ich würde gern meine Ausbildung in Hamburg machen, zum Mediengestalter in Ton und Bild. Ein Dreivierteljahr Praktikum, danach haben wir das Eins-Zwo-Demo aufgenommen. Da hießen wir noch „Väter der Klamotte“. Die Kassette war geil, der Name eine Katastrophe.

Sie hingen damals mit Samy Deluxe, Jan Delay im „Eimsbush Basement“ ab, ein paar Wohnungen in Eimsbüttel, wo Sie gemeinsam Musik machten.

In den Verkehrsnachrichten auf Radio Energy war statt Eimsbüttel von Eimsbush die Rede, auf der Kirmes kursierten unsere CDs, illegal aufgenommen. Wir waren der hippe Scheiß, den alle kopierten. Aus dem hässlichen Entlein Deutschrap war ein chartfähiges Ding gewachsen, dazu waren wir nicht bereit. In den besten Momenten haben die Beginner ihre Homies mit Fuchsmasken zu „The Dome“ geschickt, statt selbst hinzugehen. In den schwächeren waren Leute mit zwei Promille bei „Top of the Pops“. Auch der Journalismus war überfordert, suchte nach Reibung zwischen den Städten: Stuttgart so, Hamburg so. Who cares?

Können Sie mit der harten Musik von neuen Stars der Szene wie Capital Bra was anfangen?

Ganz viel. Es ist für Hip-Hop überlebenswichtig, dass dieser Wahnsinn existiert. Wir dachten Ende der 90er, dass uns bald die 13-Jährigen technisch plattmachen, weil Rappen zum Schulhofsport werden würde. Kam aber nicht. Es folgten zehn Jahre technisches K. o. mit hartem Inhalt, der auf einer anderen Ebene die Kundschaft erweitert hat. Weil die Leute tatsächlich für ihresgleichen Musik gemacht haben. Zum ersten Mal wurde Deutschrap laut und stolz im Auto gepumpt.

Sie reden von Bushido oder Fler. Ihre eigene Musik wurde als Studentenrap bezeichnet. Heute ist es wichtig, wie groß der Bizeps eines Rappers ist.

Die Leute treten auf Fitnessmessen auf, irre! Aber das war die erste Musik, wo der Bass genau wie in New York durch die Türen der Karren hämmerte. Hip-Hop ist krasser geworden. Heute rutschst du über eine Gratis-Software vom begeisterten Fan in die Karriere rein. Hast mit der Kamera auf dem Laptop das eigene Video gedreht. Dieser Do-it-yourself-Kram ist weniger konstruiert als das, was wir 1992 im Jugendzentrum gemacht haben, als wir dachten, dass Anti-Nazi-Rap gut ankommt.

Früher waren Ihre Texte weniger politisch, auf der neuen Platte beziehen Sie Stellung.

Ich habe mich einfach nur getraut, auch politisch zu sein. Durch die Nähe zu den Nachrichten und zum Fernsehen habe ich was gelernt. Mich regt aber auf, dass man heute keine Satire mehr machen kann, ohne dadurch beispielsweise den schlimmen Politiker noch zu unterstützen – das liegt an den Algorithmen, die nur den Namen erkennen. Man füttert sie.

Sie rappen auch von „rechten Bazillen“.

Ich bereue fast, dass das auf der Platte ist. Ich halte es für populistisch, dass man glaubt, mit diesen Wertungen was zu erreichen. Ist das ein sehr rechter Linker? What the fuck. Rechts, links sind keine politischen Strömungen, nur zwei dämliche Vokabeln. Richtungen im Straßenverkehr, die einem helfen, dass man nicht ständig einen Unfall baut.

Ihnen ist, anders als den meisten Rappern, nie eine rassistische, frauenfeindliche oder homophobe Äußerung unterlaufen. Zufall?

Ich habe doll drauf geachtet und mir manchen Reim verkniffen. Einige Kommentare zu meinem jüngsten Video haben mich gefreut: Endlich sieht man eine Frau, die angezogen mit den Jungs tanzt und nicht für sie. Man hört ja noch: Wie – ich sexistisch? Ich habe der Alten vorhin die Tür aufgehalten. Da sieht man, wie tief das Problem sitzt.

In Hamburg begann Ihre Karriere. Warum sind Sie nach Berlin gezogen?

Mit dem Regierungswechsel 2001 wurde Hamburg unbequem: Ole von Beust, die Schillpartei, Udo Nagel als Polizeipräsident. Die Drogenpolitik wurde härter, die Polizeipräsenz ging hoch. Ich bin damals öfter nach New York und nach Berlin und fand, Kreuzberg, hart und kalt, war mindestens so geil wie die Lower East Side und kostete nur ein Drittel. Bei aller Liebe, die Schanze sah dagegen aus wie ein Projekt für junge Leute, die es gern ein wenig alternativ haben.

Empfinden Sie Berlin weiterhin als hart?

Ja. Mit was für Nichtmitteln die Leute hier überleben! Wie die Investmentklatsche auf die Mittelstandsarmut trifft! Die Menschen empfinde ich aber gar nicht so. Ich bin immer überrascht, wie empathisch die erste Reaktion vieler Berliner ist. Nur Zugezogene meckern über die Touris. Ich wollte letztens beim Döner über den schwedischen Zehn-Mann-Trupp lästern, der dort, statt im Späti, nach Bier fragte. Aber die Imbissbesitzer stiegen gar nicht auf mich Trottel ein.

Geld sei, haben Sie mal gesagt, Hip-Hops schönste Begleiterscheinung. Gilt das auch für einen Rapper, der nur alle acht Jahre ein Album rausbringt?

Wer sich das erlaubt, hat offenbar keine finanziellen Probleme. Und weigert sich seit Jahren, über seinen vielleicht geheimen Lottogewinn zu sprechen.