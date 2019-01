Eine der größten Herausforderungen bestand darin, die Rolling Stones zufriedenzustellen, als die Berlinale vier Jahre später den Konzertfilm von Martin Scorsese zur Eröffnung zeigte.

Das war ein Riesenzirkus. Am Tag vor der Premiere haben wir mitbekommen, dass das Hotelmanagement des damaligen Four Seasons vertraglich zugesichert hatte, dass es im Umkreis von zwei Kilometern keinen Baulärm gebe. Ich wusste davon nichts.

Und am Schlossplatz war schon die Baustelle für das Humboldt Forum.

Es gab ein langes Gespräch mit dem Bauleiter, und der Kompromiss lautete: Wenn die Stones im Hotel sind, stoppen wir die Bauarbeiten, wenn sie draußen sind, machen wir weiter. Wir hatten Mitarbeiter abgestellt, die anriefen, wenn der Tross unterwegs war. Dafür spendierten wir Sandwiches und Getränke für die Arbeiter. Gott sei Dank waren die alle Stones-Fans. Filmstars sind ja schon große Nummern, aber Musikstars ...

Sie rollen mit den Augen.

Wir hatten 2005 die Dokumentation über George Michael im Programm, das war sein Outing-Film. Es hieß, wenn er eintrifft, sollte zunächst niemand im VIP-Raum sein. Ich als Festivaldirektor blieb, um ihn zu begrüßen. Mit dem deutschen Koproduzenten saß ich am anderen Ende des Empfangsraums wie auf der Hühnerleiter. George Michael kam rein, der Produzent flüsterte: Sag jetzt nichts. Plötzlich betraten vier Männer den Raum, stellten zwei meterlange Kisten auf den Boden. George Michael lief an denen entlang, schaute rein, beugte sich plötzlich runter, dann griff er, zack, in eine Kiste, setzte sich eine Sonnenbrille auf und sagte: „Hi, Dieter, I am George Michael.“ Ich habe nachgesehen, da lagen bestimmt 400 Sonnenbrillen drin. Erst als er eine aufgesetzt hatte, fühlte er sich wie George Michael.

Ein Meisterstück ist Ihnen vor drei Jahren gelungen. Sie haben Meryl Streep als Jury-Präsidentin gewonnen. Welche Hürden mussten Sie dafür überwinden?

Gar keine. Wir kannten uns bereits vom allerletzten Robert-Altman-Film ..

... kurz nach Fertigstellung von „A Prairie Home Companion“ starb der Regisseur 2006 ...

... er war übrigens der Einzige, mit dem ich auf dem roten Teppich einen Beruhigungswodka getrunken habe. Er wusste, wenn er auf den Teppich kommt, steht hinter der Tür links ein Tisch mit zwei besonderen Wassergläsern.

Mit Alkohol haben Sie auch Streep geködert?

Nein, sie kam ein paar Jahre später mit dem Thatcher-Film und erhielt einen Goldenen Ehren-Bären. Als ich auf die Bühne ging, merkte ich, dass ich keine Blumen hatte. Ich riss einer Frau in der zweiten Reihe die weißen Chrysanthemen aus der Hand und gab sie Meryl. Sie guckte mich etwas schräg an, später erzählte sie: Dieter schenkte mir dieses wunderbare Bouquet von der Tankstelle. Wir haben uns dann geeinigt, dass sie so bald wie möglich Jury-Präsidentin wird.

Am roten Teppich sind Sie der Gastgeber. Sehen Sie den Leuten an, ob Sie die umarmen dürfen?

Am Anfang habe ich alle unbewusst umarmt. Sie dürfen nicht vergessen, ich hatte bereits viele Menschen aus der Filmbranche getroffen. Seit 1983 war ich in Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Brüssel bei der Filmförderung. Das wurde so eine Art Familientreffen.

Was, wenn Sie jemanden mal nicht erkennen?

Hinter mir stehen Leute mit Dossiers für jeden Film. Wer vom Team kommt, mit Fotos drin, was sie essen und welche Allergie die haben. Bei Jennifer Lopez hat es sich gelohnt, dass wir wussten, welche Haferkekse sie isst. Dafür sind wir extra nach Zehlendorf in ein Reformhaus gefahren. Wir befürchteten, dass sie sonst gleich wieder abreist. Sie hat sich sehr gefreut und überschwänglich bedankt.

Steht in den Ordnern auch, wer Mundgeruch hat?

Steht bestimmt jetzt in meiner Akte, das hat mir Nicole Kidman eingebrockt. Als wir 2003 „The Hours“ vorgestellt haben, fragte sie mich am Teppich: Wie geht es dir? Ich antwortete: Ich glaube, ich habe Mundgeruch. Dann bin ich auf ihre Schleppe getreten, und wir waren Freunde.