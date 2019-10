Das Unangenehmste für die Patienten?

Der Blasenkatheter, weil der den Intimbereich betrifft. Besonders Jungs tut das einfach weh. Und auch die Trachealkanüle, die Atmung ist damit anders, man kann nicht immer sprechen, weil die genau dort liegt, wo die Stimmritzen sind. Das macht anfangs Angst. Wir merken normalerweise gar nicht, wie viele Muskeln wir zum Atmen und Sprechen benutzen. Aber wenn man das wochenlang nicht selber gemacht hat, sondern die Maschine – und viele unserer Patienten sind im künstlichen Koma und werden beatmet –, sind die Muskeln geschwächt und das Reden und Atmen ist saumäßig anstrengend.

Ein guter Tag in der Klinik ist …?

Wenn keiner stirbt. Wenn man einen Patienten auf eine Normalstation verlegen kann, weil es ihm besser geht. Und wenn ich es schaffe, meinem Anspruch gerecht zu werden. Es darf gerne hektisch sein, also so, dass ich Notfälle versorge, Akutaufnahmen mache, der Rettungsdienst mit einem Kind kommt, das von einer Biene gestochen worden ist und nicht mehr geatmet hat – das gehört alles dazu. Aber nicht alles auf einmal. So wie die Ärzte ihren hippokratischen Eid haben, möchte ich auch nach meinem besten Gewissen die Patienten so versorgen, dass ich weiß, ich habe alle nach dem aktuellen wissenschaftlichen Stand behandelt und konnte mich auch um die Seele meiner Patienten und ihrer Angehörigen kümmern. Wenn die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit permanent zu groß wird, droht ein Burnout.

Eine Schicht dauert acht Stunden. Wie viele laufen so ab, dass Sie Ihren Ansprüchen gerecht werden?

Mittlerweile leider wenige. Wir versuchen, so viele Patienten wie möglich zu betreuen. Dadurch sind wir immer am Limit. In besonders stressigen Diensten ist die Gefahr hoch, dass man etwas vergisst, Fehler macht.

Schaffen Sie es überhaupt, Ihre Hände zu desinfizieren? Eigentlich müssten Sie jedesmal danach 30 Sekunden bis zum Patientenkontakt warten.

Diese Zeit hat man oft nicht, ein Arzt hat mal ausgerechnet, dann bräuchte man ein, zwei Vollkräfte mehr. Und wenn die Sauerstoffsättigung im Blut runtergeht, kann ich nicht 30 Sekunden zuschauen, wie es dem Kranken schlechter geht.

Am multiresistenten Krankenhauskeim sterben pro Jahr in Deutschland bis zu 40 000 Menschen, hat das Institut für Krankenhaushygiene ermittelt.

Die Holländer isolieren jeden, der in die Klinik kommt, erst mal, damit ausgeschlossen ist, dass er einen Keim hat. Und wenn, wird er nicht zu jemand anderem ins Zimmer gelegt. Aber das ist hier nicht möglich. Dafür müsste man die Krankenhäuser komplett abreißen und neu bauen.

In welchem Land würden Sie gerne arbeiten?

In Dänemark liegt der Versorgungschlüssel im Intensivbereich bei 1:1. Dort muss man die Patienten nicht ins künstliche Koma legen, wenn sie beatmet werden. Weil immer jemand da ist, der sie ansprechen und ihnen erklären kann, was los ist. Man benötigt weniger Medikamente. Durch die Sedierung, wie sie bei uns üblich ist, bleiben die Patienten länger im Krankenhaus, weil sie erst wieder entwöhnt werden müssen. Oft entwickeln sie ein Delir, das auch wieder behandelt werden muss. Sie machen einen richtigen Entzug.

Klingt heftig.

Ist es auch. Ein Kollege aus der Erwachsenenpflege meinte, es sei krass, zu sehen, wie lange Menschen, die vorher total fit waren, an den Folgen der Sedierung zu knabbern haben. Die haben Angst vor jedem, sind völlig wesensverändert.

Wie lange dauert dieser Zustand?

Je nachdem, über welchen Zeitraum die Medikamente – Opioide wie Morphium oder Beruhigungsmittel wie Dormicum – gegeben wurden, kann das ein paar Wochen gehen. Meist sind die Patienten danach nie wieder so, wie sie vorher waren.

Kranke Kinder bekommen viel Besuch – ein Problem für Ihren Arbeitsalltag?

Das finde ich eher schön, zum Beispiel bei Großfamilien, meist mit Migrationshintergrund. Die wechseln sich ab. Wenn Mama oder Papa es nicht schaffen, nachts am Bett zu bleiben, kommt halt der große Bruder oder die Tante. Viele Beziehungen gehen an schweren Erkrankungen der Kinder zugrunde, weil man sich darüber so aufreibt, entfremdet. Für meinen Arbeitsalltag sind viele Besucher zum Teil grauenvoll, für den kleinen Patienten und die Genesung hingegen wunderbar: Er freut sich, dass er im Mittelpunkt steht, ist abgelenkt, kann auch ein bisschen leiden. Aber dann wollen diese fünf Leute alle eine Auskunft, ich hab’ keine Ahnung, welcher Verwandtschaftsgrad überhaupt besteht, der Onkel aus Hamburg kommt natürlich auch … Der Koran gibt vor: Ich muss einen kranken Verwandten besuchen, sonst bin ich kein guter Moslem.