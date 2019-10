Was nervt Sie daran?

Oft fühlen sich die Menschen missverstanden: Was ist denn so schlimm, ich kann doch mal fünf Minuten gucken. Ja, aber gerade ist nur mal gucken für den Patienten schlecht. Wenn er so instabil ist, dass bei jedem Geräusch im Zimmer der Blutdruck wackelt! Aber diesen Zusammenhalt in den Familien, den finde ich sehr schön. Einmal hatten wir einen Dreijährigen, wir haben zwei Stunden reanimiert, aber verloren. Da kam dann der Imam, plötzlich standen 30 Menschen im Zimmer, dabei war es ganz ruhig und friedlich.

Gibt es bestimmte Rituale bei Ihnen, wenn ein Kind stirbt?

Wenn wir wissen, dass wir nichts mehr machen können – es wird sterben, die Frage ist nur, wann und wie –, setzen wir uns mit den Eltern hin.

Der behandelnde Arzt und Sie?

Ja. Wir gehen gemeinsam in ein ruhiges Zimmer außerhalb der Station, zeigen die Möglichkeiten für den Sterbeprozess auf. Wir bieten ihnen an, dass ein großes Bett ins Zimmer gestellt wird, sich die Eltern mit hineinlegen, noch mal kuscheln können. Sie bringen vielleicht etwas zum Spielen mit oder Musik von zu Hause. Wir können das Kind waschen und schön herrichten. Man kann einen Handabdruck machen, ein Foto als Erinnerung, eine Locke abschneiden. Einmal haben wir es ermöglicht, dass das Kind draußen sterben durfte. Unten auf dem Spielplatz. Das hatten sich die Eltern so sehr gewünscht. Bei Neugeborenen kann es vorkommen, dass ein Baby vor dem Tod nie draußen war, und die Eltern sagen, ich möchte mit meinem Kind an der frischen Luft auf der Bank sitzen. Etwas Normales machen, außerhalb der vier Wände des Krankenhauszimmers.

Ihr Beruf verlangt Ihnen viel ab. Wie kompensieren Sie Ihren Alltag?

Ich habe einen Schrebergarten. Beim Unkrautzupfen und Umgraben schalte ich ab. Bis zur Schwangerschaft habe ich geraucht. Was wir gerne machen nach dem Spätdienst, wenn’s richtig stressig war: ein Feierabend-Bier trinken und quatschen, alles rauslassen. Ist doch doof, die Ärzte haben mich heute total genervt oder wieder nicht alles geschafft, wie war’s bei euch?

Wann kommen Sie nach Hause, wenn Sie Nachtschicht haben?

Früh um sieben ist Schluss. Dann bringe ich mein Kind in die Kita und lege mich drei, vier Stunden hin. Ich brauche nicht so viel Schlaf.

Viele Pflegekräfte ergreifen nach ein paar Jahren die Flucht aus dem Job, weil sie die Belastung nicht mehr aushalten.

Ja, Jüngere gucken sich das manchmal eine Weile an und sagen dann: „Pff, nee.“ Man braucht schon eine gewisse psychische Stärke, um nicht jeden Tag heulend rauszugehen. Wer 20 Jahre oder länger da ist, bleibt häufig dabei. Auf unserer Station haben wir ein sehr tolles Team, wir können gut miteinander reden, man fängt sich gegenseitig auf, auch in Notfallsituationen, weiß, man kann sich auf die anderen verlassen. Dieser Zusammenhalt hält viele von uns – trotz der Bedingungen.

Waren Sie schon mal so weit, dass Sie kündigen und den Beruf aufgeben wollten?

Man spielt immer mal wieder mit dem Gedanken. Am Ende war wichtiger, dass ich meine Arbeit wirklich sehr, sehr gerne mache. Aber die Frustration über die Gesamtsituation ist groß. Klar, die Charité versucht so viel Personal wie möglich einzustellen, nur gibt es nicht genug Bewerber. Und immer dieser Druck, das Maximum fahren zu müssen: Wie viele Betten können wir belegen? Gefühlt geht es nur um Zahlen, nicht mehr um die Kinder dahinter. Oft fehlt auch die Wertschätzung von oben, immer heißt es nur: „Da waren bloß sechs Patienten, warum dann vier Pflegekräfte? Da hätten Sie doch einen nach Hause schicken können!“ Aber all die anderen Situationen, wo wir zu viert elf Patienten versorgt haben, darüber sagt keiner was.