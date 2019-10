Trotzdem sind weniger als ein Drittel der Pflegekräfte in einer Gewerkschaft organisiert. Sind Ihre Kollegen so leidensfähig oder so erschöpft, dass sie keine Kraft mehr haben zum Kämpfen?

Als wir zum öffentlichen Dienst gehörten, haben die Müllabfuhr und andere Berufe für uns mitgestreikt, wir mussten uns nicht organisieren. Es hieß ja immer, man darf nicht streiken in der Pflege, die Patienten müssen versorgt werden. Das hat sich verändert, 2011 haben wir das erste Mal erlöswirksam gestreikt an der Charité. Dadurch und durch die Berufsverbände und Gesetzesänderungen wächst das Selbstbewusstsein der Pflege. Dazu gehört auch die Diskussion ums Studium. Das wäre ein wichtiger Schritt zur Professionalisierung als eigene, selbstständige Berufsgruppe. Pflege ist etwas anderes, als das reine Durchführen von ärztlichen Anordnungen.

Was wäre denn mit der Akademisierung gewonnen?

Deutschland ist eines der wenigen Länder Europas, wo Pflege ein reiner Ausbildungsberuf ist. Viele wollen diesen Beruf schon weitermachen, aber anders, strukturierter. Ich studiere im Moment auch. Dabei geht’s unter anderem darum, die Wissenschaft ans Bett zu bringen, Pflegestudien umzusetzen. Eine ärztliche Therapie darf gar nicht eingesetzt werden, ohne dass Studien gelaufen sind. Wieso darf ich einem Patienten die Augen mit irgendwelchen Lösungen pflegen, ohne dass belegt ist, ob dieses oder jenes besser hilft? Früher hat man zum Beispiel gesagt, Föhnen und Eineisen ist die beste Dekubitus-Prophylaxe.

Das müssen Sie uns erklären.

Man hat den Rücken mit Eis eingerieben und dann geföhnt, immer im Wechsel, um die Haut zu stärken, damit es keine wunden Stellen gibt. Es hieß: Das haben wir immer so gemacht, und es hat geholfen. Studien haben dann gezeigt, nicht das Föhnen und Eisen hat geholfen, das schädigt eher die Haut, das Hin- und Herlagern hat’s gebracht.

Was braucht es, damit sich wieder mehr Leute für den Beruf entscheiden und dabei bleiben?

Bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld. Mittlerweile ist die Wertschätzung in der Gesellschaft etwas gestiegen. Ich höre auch mal: „Wow, toll was du machst!“ Wobei immer noch Leute fragen: „Wie, du kannst nachts nicht schlafen? Aber die Patienten schlafen doch auch.“ Schön wär’s. Und selbst wenn, muss ich sie ja versorgen.

Lieben Sie Ihren Beruf?

Ja, und deswegen kämpfe ich für bessere Bedingungen. Die Gewerkschaft ist auch ein Grund, warum ich in der Klinik bleibe. Sonst wäre ich in der Zwischenzeit wahrscheinlich in den Rettungsdienst gewechselt.

Sind da die Bedingungen oder Bezahlung besser?

Nein, aber da kann ich ja nur einen Patienten betreuen. Ich fahre vielleicht Zwölf-Stunden-Schichten, aber dann ist der Einsatz auch vorbei. Es gibt nicht den Anspruch, dass ich zwei Leute gleichzeitig versorge. Ich habe einen Notfall – und Ende. Eine komplett andere Art von Belastung.

Hören Sie eigentlich später noch mal von Ihren kleinen Patienten?

Manche wollen mit uns danach gar nichts mehr zu tun haben, das ist so ein schlimmes Kapitel, das schieben sie weg. Auch okay. Aber wir freuen uns wahnsinnig, wenn dann das Foto von einem Kind kommt, dem ein Bein amputiert werden musste, und das plötzlich mit der Prothese Fahrrad fährt.