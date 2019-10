Ulla Hedemann, 33, ist nach ihrer Ausbildung als Arzthelferin zur Kinderkrankenpflege gewechselt. Neben ihrer Arbeit auf der Kinderintensivstation am Virchow-Klinikum ist sie ehrenamtlich für den Rettungsdienst des Arbeiter-Samariter-Bundes im Einsatz. Die gebürtige Münchnerin lebt mit ihrem Sohn in Berlin-Wedding.

Frau Hedemann, Sie sind Krankenschwester auf der Kinderintensivstation am Virchow. Gucken Sie Arztserien?

„Dr. House“ ist eine realistische Serie, was Krankheitsbilder und Behandlungen angeht. Wobei die Pflege mies wegkommt – die sind alle nur doof.

Dabei tragen Pflegerinnen doch eigentlich einen Heiligenschein, so wie Ordensschwestern …

… die ihr Leben für die Kranken aufgegeben haben. In unserer Gesellschaft ist bis heute verankert, dass Pflegekräfte sich für ihren Beruf hingeben und alles für ihre Patienten tun, selbstverständlich jederzeit einspringen und länger bleiben.

Wie oft werden Sie in Ihrer Freizeit angerufen, ob Sie eine Schicht übernehmen?

Einmal die Woche. Ich arbeite halbtags, im Moment habe ich 210 Überstunden.

Als eine der wenigen Pflegekräfte sind Sie in einer Gewerkschaft.

In den vergangenen Jahren haben wir durch Streiks und Aktionen klargemacht: Wir sind nicht eure Diener, keine Heiligen, sondern eine professionelle Berufsgruppe. Wir wollen auf Augenhöhe mit dem Arzt arbeiten, statt als devote Schwester hinterherzukriechen. Ich verdiene 1200 Euro, mit Schichten ungefähr 1500, und lebe mit meinem Sohn in einer Einzimmer-Wohnung in Wedding. Zum Vergleich: Ein Facharbeiter bei VW bekommt als Einstiegsgehalt 4000 Euro.

Erzählen Sie uns bitte, was den Beruf ausmacht.

Es geht neben dem Medizinischen – also Medikamentengaben, Bedienen von Beatmungs- und Organersatz-Maschinen, Blutuntersuchungen, Assistenz bei Interventionen – um die Versorgung der Patienten, sodass sich die Kinder gut fühlen: waschen, Zähne putzen, Augenpflege, Haare kämmen. Es geht um Prophylaxe. Die Patienten sollen erst gar nicht eine Thrombose entwickeln, weil sie zu viel liegen. Also mobilisiere ich sie, setze sie raus, helfe ihnen, ein bisschen durchs Zimmer zu laufen. Ich betrachte die Haut, vermeide, dass Druckstellen entstehen. Ich bewege die Gliedmaßen, damit Muskeln und Sehnen sich nicht verhärten. Ich ernähre die Patienten. Und bei all diesen Pflegehandlungen müssen wir jederzeit auf kleinste Veränderungen reagieren. Was leider oft zu kurz kommt, ist die psychische Betreuung unserer Kinder und deren Eltern.