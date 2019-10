Es gab einen befreienden Moment, als Sie an der Schauspielschule ein langes mit Pailletten besetztes Abendkleid anhatten. Was ist da geschehen?

Die Schauspielschule fragt immer, wer bist du, was willst du, was ist dein Ausdruck, alles musst DU sein, du musst dein ICH entdecken. Und da war das Kleid eine echte Verkleidung, ein glitzernder Panzer, ich hatte eine völlig andere Würde. Plötzlich war es toll, groß zu sein, weil das Kleid diese Größe will und braucht. Immer wieder bin ich ratlos mit einer Figur, dann kriege ich eine Perücke auf und denke: Ah, das ist es. Schauspieler suchen permanent nach so einem Nadelöhrmoment.

Sie sagten mal, dass Sie von Ihren Großeltern, dem Philosophen Hermann Krings und der Schauspielerin Inge Birkmann, mehr gelernt hätten als auf der Schauspielschule.

Von meinem Großvater hab’ ich Ernsthaftigkeit gelernt. Ich blödel’ gern rum, aber das kommt schnell an seine Grenzen. Dieses Spiel des Schlagfertigseins meiner Generation – zack, zack, jedes Wort ein doppelter Witz. Mein Großvater war ein Begriffsspezialist, wollte die Dinge verstehen. Wenn man sagte, ich will mehr Freiheiten beim Spielen, antwortete er: „Was bedeutet ,frei sein’?“ Dass ich machen kann, was ich will. „Das ist aber nicht frei.“ So ein Gespräch hat mir viel eröffnet. Meine Großeltern waren aus der Zeit gefallen, die Grandezza habe ich genossen. Wenn meine Großmutter Celan zitierte, dann wurde nicht mit dem Glas geklappert oder sich eine Nuss genommen – dann wurde von vorn bis hinten die Todesfuge angehört.

Das Leben Ihrer Großeltern war sehr ritualisiert, Möbel durften nicht umgestellt werden, morgens gab’s Champagner, mittags Weißwein, abends Rotwein. Brauchen Sie das auch?

Ich sehne mich danach, doch meine Arbeitswelt, meine Kinder in Hamburg ... Ich kriege Rituale nicht unter. Dabei wäre ich total bereit, jeden Abend um sechs Uhr meinen Whiskey zu trinken. Nur geh ich da gerade zur Vorstellung los.

Sie haben drei Kinder. Was lernen Sie von denen?

Ich finde überwältigend, dass man dreimal am Tag ein völlig anderer Vater ist: für den Fünfjährigen, die Elfjährige, die 18-Jährige. Ich bin so nah an meinen Kindern dran, ich spüre oft keinen richtigen Unterschied zwischen dem, was die so freut und belastet, und dem, was mich freut und belastet.

Steckt in Ihnen selbst viel Kind?

Ich bin wahnsinnig gern ein Erwachsener. Mir geht dieser Spruch so auf die Nerven, ein Schauspieler ist ein Mensch, dem es gelungen ist, die Kindheit in die Tasche zu stecken und sie bis an ein Lebensende darin aufzubewahren. Ich war froh, als ich keine Jugendlichen mehr spielen musste.

Sie haben mal gesagt: „Ein gewisses Maß an Hysterie ist das perfekte Bindemittel für jede Familie.“

Ich finde schön, wenn es drunter und drüber geht. Von außen kann man die Verwundungen oft nicht erkennen. Aber es braucht nur einen schiefen Blick oder ein falsches Wort. Wenn das aufgeladen ist mit der Komplexität der Tiefe von Verbindung, Verletzungen, familienspezifischer Komik, wenn das alles so sirrt, das mag ich. Als meine Mutter neulich in Berlin war, redeten alle durcheinander. Sie sagte, sie verstehe so schlecht, es wurde kribbelig, weil alle sich bemühten, einzeln zu sprechen, wir lachten, sie dachte, wir lachen sie aus, mein kleiner Sohn kletterte unter dem Tisch herum, kam nicht mehr raus ... wunderbar!

Einer Ihrer Lieblingssätze lautet ja: „Unkompliziert ist unter meiner Würde.“ Sind Sie kompliziert?

Ja! Wenn’s mir zu eng wird, will ich was anderes machen, wenn das Theater Überhand nimmt, will ich schreiben, wenn das Schreiben schwer ist, will ich Theater spielen, dann ist die Stadt nicht gut, ich gehe in die nächste ... Ich sage nie: Schön, dass ich gelandet bin, mal gucken, was als Nächstes kommt. In der Arbeit kostet es Mut, kompliziert zu sein. Chefs schätzen es, wenn man unkompliziert ist. Warum soll man nicht jemanden einstellen, der kompliziert ist? Was ist daran falsch? Nichts!