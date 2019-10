Sie passen nicht nur mit Ihrer nostalgischen Mentalität nach Wien. Der Tod zieht sich durch Ihre Bücher. Hat sich Ihre Trauer über die Jahrzehnte verändert?

Ich bin dem Tod ja intensiv begegnet: der Unfalltod meines Bruders, als ich 16 war – ein Schock –, der Tod meines Vaters durch die Krebs-Krankheit – da leidet man mit–, der Tod durch das hohe Alter meiner Großeltern – müsste man eigentlich akzeptieren. Ich hab’ mich vom Schock des Verlusts meines Bruders nie erholt. In dem Moment ist die Verlässlichkeit zusammengestürzt, was Welt ist. Vorher war ich ein freundlicher, stabiler Mensch, der sicher war, alles wird gut. Dass es nicht der Fall war, hat mich in einen Abgrund gestürzt. Im Laufe der Jahre wurde die Trauer schal. Wie etwas, das ungut in einem wabert. Albtraumartig.

Darüber zu schreiben hat es wachgerufen?

Ich habe der Trauer eine Form gegeben. So erwachte die Autonomie. Es hat die Trauer noch mal groß gemacht – und mit einer gewissen Festlichkeit versehen. Auf einmal wurde sie opulent. Bigger than life, nicht so klebrig. Das ist für mich lange ein Lebensgefühl gewesen, festzukleben.

Sie schreiben auch über die Lebenden. Wie hat Ihre Mutter die sehr detailreichen Bücher über Ihr Familienleben aufgenommen?

Meine Mutter sieht sie fast literarisch. Sie guckt da drauf als etwas Entferntes, aber mit totaler Anteilnahme. Sie macht sogar in Norddeutschland Lesungen aus meinen Büchern, weil ich keine Zeit habe.

Und beantwortet dann auch die Fragen an Sie?

Ja! Ich kann nicht viel dazu sagen, aber wir hatten gestern ein lustiges Gespräch, ich schreibe gerade an einem neuen Buch. Das hat sie schon gelesen. „Irgendwann geht’s bei dir immer um Kot!“ Ich hab’ gesagt, das stimmt nicht. „Doch, immer diese Kotgeschichten.“ Da schlug ich ihr vor: Du könntest doch eine Lesereise machen mit meinen besten Kotgeschichten. Sie: „Kommt überhaupt nicht in Frage!“

In Wien setzten Sie sich zum Schreiben ins hinterste Eck einer Ströck-Bäckerei. Was gibt Ihnen das?

Bei Wien denkt man an all die Kaffeehäuser, aber da sitzen und schreiben wie im Klischee? Irgendwann habe ich diese Filiale gefunden und einen Platz auf dem Gang zum Klo, da gab’s kein Internet, keinen Empfang. Dort konnte ich konzentriert arbeiten. Ein Unort, ein Egalort, der sich ergeben hat.

Sie können ohnehin schwer still sitzen, auch jetzt gerade nicht. Wie geht das beim Schreiben?

Das Denken beim Schreiben ist ein hibbeliger Prozess, Gedanken, Worte, Sätze – alles bewegt sich, das ist nicht gemächlich. Schreiben ist so schön anders als Theater. Das hat immer was mit Abläufen zu tun, Institutionen. Beim Schreiben bin ich unabhängig. Danach bin ich süchtig geworden, weil es ein gutes Gegengewicht ist zum Marionettendasein, in dem man als Schauspieler steckt. Schreiben ist allein sein ohne Einsamkeit.

Auf der Bühne haben Sie sich oft geschämt ...

... tu ich immer noch. Man braucht als Schauspieler eine Gelassenheit: mit vollem Einsatz spielen und dennoch nicht verzweifeln. Ich hatte viele Jahre ein Gleichgewicht. Im Moment schäme ich mich wieder häufiger.

In Ihrem letzten Buch schildern Sie, wie Sie sich gern nur halb abschminken und mit Lidstrich durch die Straßen laufen.

Das ist mir peinlich. Junge Schauspieler suchen sich so sehr – nicht nur die Figur, sondern wer dieser Schauspieler sein soll. Dann kaufen sie sich irgendeine Kappe, setzen sich ein Hütchen schräg auf. Besonders, wenn man aus der Provinz kommt wie ich, wo alles Modische nicht stattfindet. Wo jeder, der sich mal ein bisschen was anzieht, hört: Was ist denn mit dir! Gerade war ich mit meiner Mutter in Mitte unterwegs, da sagte sie: Die Leute hier sind alle verkleidet, sogar die Damen in meinem Alter. Jeder hat ja so Preiskategorien, was etwas kosten darf. Meine Mutter könnte sich nie, nie Schuhe kaufen, die über 100 Euro kosten. Ich kann mir keine teuren Socken kaufen. Ich muss immer Dreierpacks nehmen. Ein Paar Socken für 19,95! Mir kommt das absurd vor!

Als Kind nannten Ihre Brüder Sie „Blonde Bombe“. Kriegen Sie heute noch solche Zornesausbrüche?

Ja, wenn auch seltener. Da gerate ich rein, wie in einen Tunnel. Es fühlt sich dann an wie früher, wenn man ungerecht behandelt wird, es einfach nicht war! Mein Zorn ist auch eine Waffe, durch den Zorn transzendiere ich mich in ein anderes Level von Bewusstsein. Ich werde dann eloquent, kann Sachen abfeuern, die am Ende gut sind.

Ihre Tochter hatte ebenfalls schlimme Wutanfälle. Konnten Sie da besser helfen als andere?

Wenn die sich so hinschmiss, wusste ich, das ist nicht gegen mich gerichtet. Mein Freund, der Burg-Schauspieler Ignaz Kirchner, war ein toller Choleriker, er bekam Wutausbrüche, wenn ein Requisit falsch lag. Damit hat er einen Ort verteidigt, der ihm alles bedeutete. Die Typen seiner Generation haben sich unendlich viel getraut auf der Bühne. Das ging nur, wenn sie drum rum die totale Verlässlichkeit hatten. Sie haben den Zorn auch genommen, um sich wohin zu schießen. Heute ist er am Theater oft fehlplatziert, weil er unecht ist.

Ist Theater einfach nicht mehr so existenziell?

Kirchner hat monatelang in einer Pension gewohnt, konnte sein Kind nicht sehen, Theatermönch. Das hat man auf der Bühne schon gemerkt. Meiner Generation ist das Private wichtiger geworden, auch als Halt, als Selbstschutz. Aber Ignaz ist das krasseste Beispiel von allen, der hat 200 Zigaretten am Tag geraucht, sich in seinem Beruf verbrannt, wusste es, wollte es, konnte nicht anders. Bei Ignaz war das kein Getue, der lief im bodenlangen Mantel und großen schwarzen Hut rum, mein Gott! Wer macht sowas? Aber da funktionierte es, ich hab´ es geliebt.

Das klingt so, als glaubten Sie, das kann es nie wieder geben?

In meiner Generation und in der jüngeren ist alles viel spielerischer geworden, wir sind reflektierter, nicht so Kamikaze, wissen genauer in welchen Zusammenhängen wir stecken. Außerdem waren das Intellektuelle, gebildete Männer, die wussten über Kunst und Literatur Bescheid! Sie hatten andere Biografien, bei jemandem wie Kirchner kam der ganze Druck dieses Nachkriegsdeutschlands raus.

Herr Meyerhoff, im Kino sieht man Sie fast nie.

Beim Film muss man großes Vertrauen in sein Gesicht haben, glauben, dass es gut ist für andere, sich das anzugucken. Dieses Gesichtszutrauen hatte ich nie. Aber das Schreiben ist die bessere Antwort aufs Theater. Locker sein, schlagfertig, souverän, das sind derzeit wichtige Attribute. So bin ich nicht. Die Komik, die ich in den Büchern gesucht habe, ist Verzweiflungskomik. Der Erzähler, der mit der Lederhose in der Rutsche stecken bleibt, beim ersten Dreh vom Stuhl kippt. Ich habe ein inniges Verhältnis zum Scheitern, zelebriere es. Überall lauert die Katastrophe.

Die lag für Sie schon an Ihrem Körper, 1,90 Meter. Haben Sie sich mit Ihrer Größe angefreundet?

Nein, ich beneide meinen Kollegen Udo Samel, der wie ein toller Kugelblitz ist: Wenn er die Hände ausstreckt, sind die da, die Arme, die Beine, alles dicht beieinander. Bei dem Film, den ich mit meiner Großmutter gedreht habe, sagt der Kameramann als Erstes, „ Oh nee, schon wieder so ein Großer!“