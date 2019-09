Fehlen Ihnen die großen Samstagabendformate, mit denen Sie aufgewachsen sind?

Die durfte ich nicht gucken, mein Vater war ein Alt-68er-Anarcho. Ich kann mich an „Wetten, dass ..?“ mit Frank Elstner erinnern, da gab es diese Folterstühle. Wir haben Western geguckt und Filme mit Charles Bronson. Ich habe den Glitzi-Glitzi vermisst. Nach der Scheidung meiner Eltern kippte es ins andere Extrem: Bei meiner Mutter lief „Die Dornenvögel“. Heute wäre ich interessiert, eine Samstagabendshow zu machen, gerne im Friedrichstadtpalast als Helga Hahnemann reloaded, mit Sido. Eine Weihnachtsgala!

Sie werden oft mit Harald Juhnke verglichen. Angenommen, Sie könnten einen Abend mit ihm verbringen, was würden Sie tun?

Ihn ausfragen. Wie man richtig auf die Bühne kommt. Juhnke hat immer die Arme ausgebreitet, aber die Hände leicht unten, was ein bisschen wehmütig wirkte. Dann gehen die hoch, und der Applaus wird dadurch stärker. Das ist eleganter, als wenn du rauskommst wie Lord Bräsicke.

Was Juhnke machte, war eine Demutsgeste, dem Publikum den Hals zeigen.

Wie bei mir. Ich komme demütig raus, dann gibt es die Keule in den Nacken. Von hinten. Gibt man erst den Fünfjährigen mit Weihnachtsgedicht, kann man im Spiel später unheimlich brutal werden.

Als Sie 2012 vor Bundeswehrsoldaten in Afghanistan aufgetreten sind, haben Sie später erzählt, dass Ihnen die Frauen im Publikum gefehlt haben. Warum ist ein großer Frauenanteil wichtig?

Die Frau lacht, der Mann guckt rüber, ah, die Frau lacht! Dann darf ich auch. Frauen sind – und das meine ich positiv! – viel alberner. Männer sind so klassisch, wollen nicht über jeden Scheiß lachen. Was sollen denn die Leute denken.

Wenn Zuschauer pöbeln, lassen Sie die rauswerfen.

Im Laufe eines Abends ist auch eine AfD-Nummer dran. Dann denke ich mir, mal sehen, wie das hier heute ankommt. Und prompt steht einer im Thor-Steinar-Pulli auf und faselt los: „Dir müsste man das Jochbein brechen.“ Security! Mir geht das voll an mir selber auf den Sack, dass ich diese AfD-Nummer überhaupt machen muss. Ich meine, ist doch klar, wo ich stehe: Kreuzberg, Ufa-Fabrik, Schwarzer Kanal! Mich pisst es an, dass ich jetzt politisch sein muss, um extra nochmal zu unterstreichen, dass ich nicht rechtsradikal bin.

Ist es sinnvoll, mit Rechtsradikalen zu reden?

Weiß nicht. Wenn ich Plasberg oder Maischberger sehe, denke ich: „Schlagt mehr auf die ein und duldet die nicht so!“ Gauland hatte ich eingeladen, von Storch und Petry, aber die hatten viel zu tun.

Markus Pretzell haben Sie mal auf Facebook beschimpft: „Du misslungene Kreuzung zwischen Möchtegern-Reichspropagandaminister, Donald Trump für Arme und Klappspaten!“ Warum schließen Sie mit „Dein Kurt Krömer“?

Kussi, Kussi. Ich brauche als Komiker einen Kniff, dass die Leute lachen und merken, der verarscht den gerade. In meinem letzten Programm habe ich eine Frau weitergespielt, die im ZDF gesagt hat, dass die nicht Weihnachten in der Moschee feiern will. Ja, überhaupt keine Stimmung da, kein Weihnachtsbaum … Da war Krawall. Auf Facebook wünschten sich Leute, Flüchtlinge mögen kommen und meine Familie vergewaltigen.

Seitdem posten Sie nichts Politisches mehr?

Weil ich darauf zehnmal mehr Reaktionen kriege als auf einen Witz. Das Politische ist hundertmal interessanter, als das, was ich sonst mache. Und ich wäre dann der Moralapostel, der immer gegen die Rechten schießt und daraus ein Geschäft macht.

Werden Sie wegen Ihres Dialekts als Ostdeutscher wahrgenommen?

Ja, ich wurde mal in München angesprochen: „Wo im Osten sind Sie denn geboren?“ – „Neukölln.“– „Ja, wusste ich.“ Ich wurde so erzogen, dass ich den Gossenjargon weglassen soll, wenn wir nach Charlottenburg fuhren, denn ich war ja wirklich Arbeiterklasse, Vater Tischler, Mutter Schneiderin.

Den Witz gab es schon bei Ihnen in der Familie?

Welchen Witz?

Den rauen Neuköllner Humor.

Mein Vater hatte einen sehr trockenen, ironischen Humor. Als Sechsjähriger habe ich natürlich nicht verstanden, wenn er sagte: „Es gibt eine Woche nix zu essen.“ Aber irgendwann dachte ich, na, der ist schon gut. Vor acht Monaten ist er gestorben. Sein Name wird eigentlich „Boizan“ geschrieben, nicht „Bojcan“. Das wollte er verändern, da haben die gesagt, machen wir nicht, kostet 2000 D-Mark.