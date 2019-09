Hape Kerkeling ist unter anderem deshalb so lustig, weil er als Kind seine depressive Mutter aufheitern wollte. Wie war das bei Ihnen?

Der Ton war rauer, da musste man zusehen, wie man klarkommt. Meine Eltern waren arbeiten, und man war ein klassisches Schlüsselkind. Wenn der Alte nach Hause kam, brüllte er: „Verpisst euch, Fernseher aus, ab ins Zimmer!“ Bierchen aufgemacht, eingeschlafen, aufgewacht, schlechte Laune, und dann hat er nochmal alle zur Sau gemacht. Als ich Künstler werden wollte, dachte mein Vater, das wäre eine versteckte Botschaft. Bist du so ein Schwuli oder wat? Die haben gedacht, ich bin ein homosexueller Geistesgestörter.

Nervt es Sie, wenn dieses Milieu romantisiert wird?

Neukölln hat damals keine Romantik gehabt – auch nicht, als ich Mitte der 90er wieder dort gewohnt habe. Da lebte man, weil man ein WG-Zimmer für 150 Mark kriegte. Wenn’s mal läuft, dann weg hier.

Heute ist es genau andersrum. Alle wollen hin, und es können sich nicht mehr viele leisten.

Ich find es immer scheiße, wenn man die Leute dann halt verdrängt und sagt, verpisst euch hier, wir sind die Hipster mit den langen Bärten und übernehmen den Laden jetzt. Dieses Gemischte war ja immer toll an Neukölln: Arm und Reich, Multikulti und so. Meine Wohnung im Hinterhof der Bürknerstraße hat früher 300 Mark gekostet. Heute würde man dafür 800 Euro zahlen. Hinterhof! Ist schon krass.

Dafür dann ohne Ofenheizung?

Hatte ich nie. Meine Heizung lief selten, weil man mir das Gas abgestellt hat. Entweder hatte ich E-Plus, aber kein Gas, oder Strom und Handy, aber die Bude war kalt. Dann kam der Typ von der Gasag, hat das Ding verplombt. Später stand der Gerichtsvollzieher vor der Tür: „Haben Sie jetzt 80 Mark in bar, oder wie verbleiben wa?“ Zwei Pullis und Decke. Schön war das nur im Nachhinein, weil, ich hab’ ja was erlebt.

Sie haben mal gesagt, wenn Sie unter der Matratze fünf Mark gefunden haben, mussten Sie sich zwischen Tabak und Essen entscheiden.

Meistens war es Van-Nelle-Tabak, der blaue.

Das ist jetzt Ihre vierte Zigarette.

Ja, und es wird sicher auch noch die achte oder zehnte. Durch den ganzen Punk, der gerade bei mir abgeht, rauche ich ein bisschen mehr. Ich kaufe mir nie eine Stange, sondern einzelne Schachteln. Ich war übrigens damals auch öfter im Spreewaldbad, Duschen für eine Mark. Da traf man dann seine Kollegen aus dem Chamäleon oder der Scheinbar …

… dem Schöneberger Varieté Ihrer Anfangstage. Hatten Sie Angst, dass Sie arm alt werden?

Ich habe mal eine Grundschule in Tegel geputzt. Und wie ich da so stehe mit dem Mopp, sagte irgendeine Stimme: „Dit wird schon.“ Darauf habe ich immer vertraut. Trotzdem, ich war ungelernt, konnte nicht in einen Job zurück. Hinten alles vermauert und vorne alles offen.

Sie waren auch Hilfsarbeiter auf dem Bau.

Ich habe eine Siedlung in Hohenschönhausen mit aufgebaut mit scharfkantigen Platten, woanders habe ich acht Stunden am Tag Putz abgekloppt. Erst in die Schubkarre, dann in die Rutsche. Ich war schon immer ein Spacko ohne Kraft, aber das war denen egal.

Haben Sie mit den Kollegen Witze gemacht?

Ich war ja der Schwuli, wenn du gesagt hast, du willst Künstler werden. Kein Bauarbeiter sagt, ja klar, ich war gestern auch im BE bei Martin Wuttke. Handwerk und Kunst, das geht nicht. Man hat seine Arbeit gemacht, hat das Geld bekommen, ist nach Hause gegangen und war unzufrieden, weil es so wenig war … jetzt fragt mich doch endlich nach Fußball!

Würden Sie lieber Michael Preetz oder Michael Müller in Ihre Show einladen?

Müller ist mir zu farblos, zu strickjackig. Und Preetz … der is’ Hertha, ne? Interessiert mich einen Scheißdreck. Du guckst 60 Minuten nicht hin, dann steht es immer noch 1:0. Handball mehr, da ist die Atmosphäre in der Halle nicht so prollig und hart.

Machen Sie selber Sport?

Seit ein paar Monaten, weil ich beim Arzt war und der meinte, diese Fettleibigkeit, in zehn Jahren kriegst du den ersten Schlaganfall. Jetzt turnt ein Personal Trainer mit mir.

Im Park?

Nee, das wäre mir unangenehm, so mit Gucci-Cap und Yves-Saint-Laurent-Shirt.