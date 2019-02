Sie nehmen sich diese Unterstützung?

Ich gehe zu einem Sportpsychologen. Manchmal habe ich Versagensangst auf der Bühne. Mein Therapeut hat mir von Ski-Profis erzählt, die in Kitzbühel die Streif runterfahren. Die sehen wir ja immer als die Heroen an, dabei machen die genau dasselbe durch wie wir Künstler auf der Bühne.

Und was kann man gegen die Angst tun?

Mein Psychologe hat mir von einem Skifahrer erzählt, dem war es egal, ob er als Erster ins Ziel kommt. Für ihn zählte nur, dass er jeden einzelnen Schwung mit Leidenschaft und Begeisterung fährt, für sich den perfekten Moment erlebt. Das kann man auf die Musik übersetzen. Auf der Bühne will ich nicht mehr daran denken, einen Blackout zu bekommen, sondern nur die nächste Phrase so schön wie möglich spielen.

Bereiten Sie den Körper wie ein Sportler auf ein Konzert vor?

Ich esse vier Stunden vorher. Fleisch, Proteine! Höre Mahler oder Bruckner zur Einstimmung. Dann trommle ich mich warm, um die Muskeln in Schwung zu bringen. Nach dem Auftritt trinke ich viel Wasser. Man dehydriert beim Spielen.

Mit welchen Folgen?

Vor zwei Jahren haben wir mal gemessen, wie meine körperlichen Werte während eines Auftritts von eineinhalb Stunden sind. Der Maximalpuls lag bei 196, der Durchschnitt bei 168. Ich habe 2000 Kalorien verbraucht. Nach dem Konzert esse ich Schokolade, Mehlspeisen, Haribo – ich liebe Süßigkeiten. Angeblich haben Rock-Drummer einen höheren körperlichen Verschleiß als Premier-League-Fußballer.

Was ist beim Konzert vor Publikum anders als in der Probe?

Der Puls ist höher, die Aufmerksamkeit auch, man produziert mehr Adrenalin. Man hat Tausende Augen auf sich gerichtet und will endlich zeigen, worin man so viele Stunden investiert hat. Die Luftfeuchtigkeit im Saal ist größer, man schwitzt an den Händen. Das Atmen fällt schwerer.

Ihre Konzerte spielen Sie alle auswendig. Irgendwelche Tricks, sich vier Stunden Partitur zu merken?

Ich klopfe sie mir in den Kopf. Es beginnt ganz langsam, nur vier Takte. Wieder und wieder. Irgendwann denkt man nicht mehr in Noten „C-E-A-Fis-G“, sondern als Sound „Tika-Tika-Tik“. Und das verinnerlicht man. Im Konzert läuft praktisch nur noch ein Film ab. Das kostet zwar viel mehr Zeit in der Vorbereitung, manchmal Wochen, Monate, doch ich will diese Musik dem Publikum näherbringen, ohne Barrieren.

Wie kriegen Sie Ihr ganzes Programm überhaupt in 24 Stunden unter?

Manchmal probe ich bis spät in die Nacht, da stört mich niemand. Mein Proberaum hat Dreifachverglasung in den Fenstern, die Tür ist mit Blei gefüllt. Ich kann darin 125 Dezibel erzeugen, und es geht nichts raus.

Folgen Sie einem strengen Stundenplan?

Ich stehe um sieben Uhr auf, lese erst mal Zeitung, ab Viertel nach acht probe ich. Schön wär’s, wenn ich wenigstens bis mittags mein Programm durchziehen könnte. Doch oft kommt was dazwischen. Papierkram etwa.

Nimmt Ihnen niemand die Logistik ab?

Meine Eltern managen viel, meine Mama macht meine Finanzen. Andere Dinge kann ich bloß selbst erledigen, zum Beispiel, den Kontakt zu Komponisten zu halten. Da wird am Telefon oft takt- und tonweise diskutiert. Das Schöne bei uns Schlagzeugern ist ja, dass die meisten unserer Komponisten noch leben. Als Geiger kann man den Sibelius nicht mehr anrufen.

Bei der Geige kann sich jeder Laie sofort ein trauriges Stück vorstellen oder einen fröhlichen Tanz. Beim Trommeln denken viele nur an Wut.

Man kann eine Trommel ganz weich im Legato spielen oder hart und knöchern. Wir haben die gesamte Bandbreite wie ein Geiger, ein Cellist. Nehmen wir das Xylofon, Sie können dabei den Arm steif halten wie bei einem Karateschlag. Das macht dann Bamm. Wenn ich dagegen das Handgelenk weich stelle, kommt der Stick schräg auf mit mehr Wolle, dann macht das eher sanft Bow.

Viele Musiker haben eine große Sorge: dass kein junges Publikum nachwächst.

Das liegt doch an uns! Wir spielen das traditionelle Programm rauf und runter, weil wir glauben, dass das Publikum nichts anderes versteht. Dann kann der Funke nicht überspringen. Junge Menschen wollen überrascht werden. Es ist unsere verdammte Pflicht, die Zuhörer zu begeistern und nicht zu sagen, ihr seid zu blöd, so konservativ. Immer heißt es: Die Leute wollen kein zeitgenössisches Stück von Wolfgang Rihm hören. Ja, warum denn nicht? Weil wir ihn scheiße spielen! Diese großartigen Meister unserer Zeit haben denselben Einsatz und Leidenschaft von uns Musikern verdient wie Mozart, Brahms oder Bartók.