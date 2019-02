Mit wem kicken Sie?

Mit den Nachbarbuben. Die sind alle zwischen 15 und 18 und können quasi ewig rennen.

Woran hapert es dann, wenn Sie älter werden?

Schnellkraft und Ausdauer. In Bizeps, Unterarm und Handgelenk. Man muss in der Lage sein, die hohen Tempi klar zu spielen, und zwar über lange Zeit. Wenn der Musiker nach einer halben Stunde platt ist, gehen die rhythmischen Bögen, die Phrasierungen, die Dynamiken verloren.

Sie könnten in ein anderes Genre wechseln, in den Jazz zum Beispiel.

Entweder macht man etwas mit totaler Hingabe oder gar nicht. Ich habe genug andere Interessen. Ich will Geschichte studieren.

Dafür müssten Sie erst mal Ihr Abitur nachholen. Die Schule haben Sie mit 16 abgebrochen.

Man kann auch ohne Abschluss studieren.

Ihr Schlagzeug-Studium haben Sie ebenfalls nicht beendet. Fehlt’s Ihnen an Ausdauer?

Es lag ja vorher nicht daran, dass ich keinen Bock hatte, sondern mit 17 schon so viele Konzerte gespielt habe, dass ich in den Nebenfächern nicht hinterherkam.

Ihr Vater, der ebenfalls Martin Grubinger heißt, ist auch Profi-Schlagzeuger, war Ihr erster Lehrer. Gab es in der Pubertät eine Phase, wo Sie mal etwas ganz anderes machen wollten als er?

Das lief meist so: Wir haben erst eine halbe Stunde Schlagzeug gespielt, danach eine halbe Stunde Fußball. Wieder eine halbe Stunde Schlagzeug, dann sind wir in den Wald gefahren und haben Rehe beobachtet. Mein Vater hat das clever gemacht, das war nie die russische oder chinesische Schule, sondern hatte immer spielerischen Charakter. Doch wir streiten bis heute wie wild, diskutieren über alles – Interpretation, Programm, Instrumente. Das hat etwas sehr Befruchtendes.

So leidenschaftlich wie über die Musik reden Sie sonst nur über Fußball.

Ich bin da total infantil, stehe wie ein Kind im Fanshop, kaufe diese völlig überteuerten Trikots vom 15. Spieler und tütenweise „Meistermischung“-Gummibärchen. Fußball verbindet Körperlichkeit mit Kreativität und Rhythmus.

Ihrem Verein, dem FC Bayern, scheint der Rhythmus ein wenig abhandengekommen zu sein.

Weil die Arbeit mit Guardiola als Trainer langsam nicht mehr zu erkennen ist. Die Zeit mit ihm war speziell für Musiker die schönste überhaupt. Man sah, dass jeder Spieler einen Plan hat, und am Rand steht der Trainer, der die Partitur schreibt.

Wie erkennen Sie die Partitur auf dem Platz?

Saison 2013: Lahm auf dem rechten Flügel, im Zentrum Thiago. Lahm spielt zu Thiago, läuft nach vorne, Thiago spielt zurück zu Lahm. Auf der anderen Seite weiß Alaba, was jetzt passieren muss. Er sprintet an Ribéry außen vorbei und kann an der linken Ecke des Sechzehners frei zum Einsatz kommen. Heute wird der FC Bayern ständig überrumpelt bei Gegenstößen.

Sie haben oft gesagt, Sie würden selbst gern mal einen Verein trainieren. Was wollen Sie den Spielern beibringen?

Timing! Ich würde Lautsprecher auf den Platz stellen, die Spieler zum Salsa-Groove ihre Ballkontakte jeweils auf die Zwei und die Vier abstimmen lassen.

Sie fordern für Musiker die gleiche Betreuung wie für Spitzensportler. Wieso ist das so wichtig?

Viele Musiker bekommen gesundheitliche Probleme, müssen ihre Konzerttätigkeit drastisch reduzieren oder steigen völlig aus. Kaum einer schafft es, 15 bis 20 Jahre stringent durchzuziehen. Wir müssen immer Leistung bringen, reisen viel, man vereinsamt. Gleichzeitig steht man ständig unter Druck, besonders auf den Tourneen ist der Körper zudem stark beansprucht.