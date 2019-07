Ich sehe trotzdem nicht, warum Rechte Pflichten schwächen. Rechte sollen doch lediglich einen Minimalstandard garantieren.

Ja, aber wie funktioniert die Durchsetzung von Rechten? Wenn ein Kind droht, im See zu ertrinken, helfen wir ja nicht, weil das Kind ein Recht darauf hat, sondern weil es unseren tiefsten moralischen Impulsen entspricht. Um dieses intuitive Verpflichtungsgefühl sorge ich mich. Verpflichtungen funktionieren nicht nach dem Prinzip: Ich gebe dir einen Penny, und du musst mir deshalb dies und das geben. Sie funktionieren, weil es eine größere, abstrakte Gegenseitigkeit gibt, die wir eben nicht exakt nachrechnen. Es ist wie in einer Ehe: Wenn man anfängt, aufzurechnen, wer was gemacht hat und deshalb worauf ein Recht hat, ist man in kürzester Zeit geschieden. Die sogenannte Identitätspolitik, die immer mehr Rechte für einzelne benachteiligte Gruppen fordert, fragmentiert uns. Dabei ist doch die große politische Herausforderung, ein großes „Wir“ zu schaffen.

Sie schlagen als Lösung vor, Städte höher zu besteuern, um den Unterschied zwischen „Zentrum“ und „Peripherie“ auszugleichen …

Ja, zu meiner Freude hat sich gerade Bill Gates diesem Vorschlag angeschlossen. Meine Überlegung ist, dass eine Stadt wie London großen Profit daraus schlägt, dass sich hier Fähigkeiten und Bildung sammeln. Aber warum sind die Menschen dort so produktiv? Sie sind es, weil wir über Hunderte von Jahren all unsere nationale Anstrengung darauf verwandt haben, London zu dem zu machen, was es ist. Dort haben wir all unsere Bahn- und Straßenknotenpunkte errichtet, unsere internationalen Flughäfen gebaut, unsere Regierung angesiedelt. Ermöglicht wurde das durch kollektive Entbehrung an anderen Orten. Es ist also gerechtfertigt, wenn jetzt der Rest des Landes sagt: Wunderbar, dass ihr so produktiv seid. Aber ein bisschen was davon gehört auch uns. Wir müssen Orte wie Sheffield wieder produktiv machen.

Wie könnte das funktionieren?

Man kann das gut am Beispiel Edinburgh zeigen, die einzige Stadt in Großbritannien, die das geschafft hat. Dort arbeiten vier Akteure seit zehn Jahren zusammen, um die Stadt zukunftsfest zu machen: die Finanzindustrie, die Wirtschaft, die Regierung und die Universitäten. Vor zehn Jahren hatte die Stadt nur zwei IT-Firmen. Heute sind es 400, das größte IT-Cluster in Europa. Aber dazu müssen wir Großbritannien dezentralisieren, Kompetenzen aus London abziehen. Die Banken müssen wieder lokal Kredite vergeben können, die örtlichen Regierungen eigenständiger werden. Man könnte mit den Steuern aus den Metropolen Agenturen schaffen, die das fördern.

Aber würden höhere Steuern in den Metropolen nicht dazu führen, dass sie weniger attraktiv sind? Der arbeitsteilige Kapitalismus braucht die Städte.

Als Erstes müsste man die Grundbesitzer besteuern. Sie verdienen eine Menge Geld mit der Produktivität der Metropolen. Der erste Milliardär in Großbritannien war der Duke von Westminster. Er hat nicht besonders hart gearbeitet, er verdiente sein Geld damit, dass er große Besitzungen in London hatte und andere, die hart arbeiteten und für das Privileg zahlten, auf diesem Land leben zu dürfen. Ökonomen sprechen von Agglomerationsgewinnen – und die sollten wir besteuern. Aber natürlich müssen wir dabei vorsichtig vorgehen, Schritt für Schritt. Wir wollen ja nicht die Gans umbringen, sondern nur ihre Eier einsammeln.

Viele scheinen an eine Schritt-für-Schritt-Reform des Kapitalismus nicht mehr zu glauben und schlagen radikale Lösungen vor. In Berlin will eine Bürgerinitiative ein Referendum zur Enteignung großer Wohnungseigentümer. Werden graduelle Reformen bald nicht mehr akzeptiert?

Ich weiß es nicht. Wichtig wäre, dass die Politik das Problem anerkennt und sich klar zu dem Ziel bekennt, die Produktivität benachteiligter Regionen wieder zu erhöhen.

Warum lohnt es, den Kapitalismus zu retten?

Weil er sich in den 10 000 Jahren menschlicher Kultur als das einzige Wirtschaftssystem erwiesen hat, das in der Lage ist, den Lebensstandard der Menschen in der Breite massiv zu verbessern.

Sie möchten, dass Menschen wieder ein Gefühl der Zugehörigkeit haben. Wo ist eigentlich Ihre Heimat?

Ich fühle mich als Bürger Großbritanniens, aber auch für Sheffield empfinde ich immer noch große Loyalität. Ich fühle mich deshalb verpflichtet, eines klarzumachen: Wie schlecht wir – die gebildeten Bewohner der Metropolen – uns gegenüber dem Rest des Landes verhalten haben.