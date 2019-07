Sie sagen, der Unterschied zwischen den Privilegierten und den schlechter Gestellten weitet sich, sowohl sozial als auch geografisch aus. Der Kluft zwischen der Peripherie und den Zentren wächst.

Ich mag diese Bezeichnungen eigentlich nicht, Peripherie und Zentrum – aber sinngemäß trifft das zu. London und der Südosten sind das „Zentrum“ und der Rest des Landes fristet ein Dasein als „Peripherie“ oder „Provinz“.

Was sind die Ursachen für diese Spaltung?

Um der zunehmenden Komplexität von Produktionsprozessen zu genügen, müssen wir sehr spezifische Fähigkeiten erlernen und viele sehr gut ausgebildete Menschen zusammenbringen. Das führt zur Spaltung, auch räumlich. Das gut ausgebildete Kind zieht irgendwann in die Metropole. Die aber ist voll von gut ausgebildeten Menschen, die alle sehr produktiv sind und untereinander ihre Produktivität verstärken. Die ärmeren Arbeiter verbleiben in der „Provinz“. Die Zentren ziehen alles Prestige an sich – und schauen dabei auf den Rest der Gesellschaft mit Geringschätzung herab. Es haben ja mehrheitlich die Regionen außerhalb Londons für den Brexit gestimmt. Der bekannte „Financial Times“-Kolumnist Janan Ganesh hat kurz danach einmal geschrieben, die Städter würden sich nun fühlen, als seien sie „shackled to a corpse“ – an eine Leiche gekettet. Was für eine verletzende Sprache! Er sieht diese Menschen offenbar nicht als Gleichrangige.

Die Menschen spüren das, Sie sprechen von einer „Meuterei gegen die Eliten“…

Wenn man 40 Jahre lang Menschen mit Herablassung behandelt, kommt es zur Meuterei.

Welche Form nimmt diese Meuterei an?

In Großbritannien drückte sie sich im Brexit aus. Dasselbe in den USA mit Trump.

Ein Referenzpunkt in Ihrem Buch sind die Jahre 1945 bis 1970. Sie argumentieren, dass der Kapitalismus in dieser Zeit halbwegs intakt war. Die Lohnunterschiede waren geringer, die Bessergestellten eher bereit, sich solidarisch zu zeigen und ihre Steuern zu zahlen. Seitdem hätten sich Ungleichheiten verstärkt. Diese Erzählung funktioniert aber nur, wenn man die Kluft rein ökonomisch misst. Was zum Beispiel die Ungleichheit der Geschlechter angeht, ist die Entwicklung andersherum verlaufen. Die Gesellschaft ist heute gerechter.

Ja, unbedingt. Es liegt mir fern, die Kultur dieser Zeit zu verteidigen. Natürlich hat es Verbesserungen gegeben, für die Frauen, aber auch, was den Rassismus angeht. Dennoch hat diese Bewegung in jüngster Zeit aus meiner Sicht zu einer Abnahme von Solidarität in der Gesellschaft beigetragen: Als die Frauenbewegung begann, war sie eine inklusive Bewegung. Frauen wollten Bürger sein – mit allen Rechten und Pflichten. Es war ein Kampf um Teilhabe. Was wir heute sehen, ist hingegen eine Art Opferkultur – das Einfordern des Rechts auf einen Opferstatus. Es sind oft nicht einmal die Benachteiligten selbst, die das einfordern. Es sind die Gebildeten in den Metropolen. Sie wollen als Heilige posieren, indem sie die Opfer retten. Aber ein Opfer hat nur Rechte, keine Verantwortung.

Das ist ein strittiger Punkt in Ihrem Buch. Sie sagen, dass wir heutzutage die Rechte von Minderheiten, von Bürgern überhaupt, überbetonen – und zu wenig über Pflichten sprechen.

Ja. Nicht Rechte, sondern Pflichten müssen Priorität haben. Ohne Verpflichtungen kann es Rechte nicht geben – und die Verpflichtungen sind die gesellschaftliche Herausforderung, nicht die Rechte. Rechte sind wie kandierte Äpfel vom Jahrmarkt. Hätten Sie gern einen kandierten Apfel? Natürlich! Das Schwierige ist, ihn bereitzustellen. Aber wir denken stets von den Rechten her. Das beginnt schon mit der Aufklärung: Der Mensch ist frei geboren.

Klingt doch gut!

Aber es ist lächerlich, wenn Sie darüber nachdenken. Sie sind nicht frei geboren, ich bin nicht frei geboren! Wir sind abhängig geboren. Wir überleben die ersten Jahre unseres Lebens überhaupt nur, weil es ein dichtes Netzwerk von Verpflichtungen gibt – und wenn wir älter werden, müssen wir dazu beitragen, dass das Netz tragfähig bleibt.