Im aktuellen Roman „Manhattan Beach“ geht es um eine Frau, die genau das nicht mitmacht. Während des Zweiten Weltkriegs behauptet sie sich in einer von Männern dominierten Welt.

Obwohl ich zunächst nur eine Geschichte über die Kriegszeit in New York erzählen wollte. Erst als ich über die Brooklyn Naval Yard las, die größte Reparaturwerft der Alliierten, und über die Arbeiterinnen dort, wusste ich: Ich habe meinen Stoff gefunden. Das hat wirklich Spaß gemacht.

Sie haben zehn Jahre an dem Roman gesessen. Das nennen Sie Spaß?

Ich fühlte mich zuerst gehandicapt. Normalerweise schreibe ich über Erinnerungen an bestimmte Zeiten, die ich miterlebt habe – die Punkrockszene in San Francisco der späten 70er Jahre, den Beginn des Internets im New York Mitte der 90er Jahre. Mit diesem Roman hatte ich nichts, woran ich anknüpfen konnte. Erst als ich bei einem Oral-History-Projekt anfing und Frauen befragte, die in den 40er Jahren in der Werft gearbeitet haben, löste sich der Knoten.

Wir reden von einer Ära, in der Frauen eigentlich an den Herd verbannt waren. Haben die Zeitzeugen auch über sexuelle Belästigung gesprochen?

Keine der Interviewten wollte auch nur ein negatives Wort über die Zeit sagen. Lag vielleicht daran, dass ich mit einem offiziellen Auftrag für das Projekt kam, mit Mikrofon und technischem Zubehör. Ich hörte nur Sätze wie: Oh, die Männer waren immer so nett zu uns. Insgeheim dachte ich, kommt schon, wir reden von einer Zeit, in der es Frauen zwei Jahre lang nicht gestattet war, auf Schiffe zu gehen, weil man befürchtete, die Männer würden verrückt werden.

Die Frauen übernahmen damals die Arbeit der Männer, weil diese an die Front mussten.

Am ersten Tag, als die Frauen ihre Stellen antraten, besuchten Reporter die Werft. Einige Arbeiter schrien die Frauen an: Geht zurück in eure Küchen! Es gab eine unglaubliche Unsicherheit seitens der Männer, die als 4F eingestuft wurden.

Als nicht zum Wehrdienst tauglich.

Daraus erklärte sich ihre Feindseligkeit gegenüber den Frauen. Sie fühlten sich an den Rand des Geschehens gedrängt. Ganz bestimmt kam es zu sexuellen Belästigungen. Ich traf einmal eine Frau, die eine Bemerkung fallen ließ, dass auf einer Silvesterfeier etwas Schlimmes passiert war. Ich wollte herausfinden, wovon sie redete, baute ihr Brücken, doch selbst mit 80 Jahren rückte sie nicht damit raus. Es war, als würde ich gegen eine Mauer anreden.

Nach dem Krieg mussten die Frauen ihre Jobs wieder an die Männer abtreten.

Ich habe Ida Pollack kennengelernt, eine energische alte Dame, die als Schweißerin in der Werft gearbeitet hatte. Eine zierliche Person, deren Fähigkeiten gebraucht wurden, als Frauen später doch auf die Schiffe durften. Sie quetschte sich in die Ecken, an die Männer nicht herankamen. Am Ende des Krieges wurde sie einfach rausgeworfen. Die Männer lachten sie aus, weil sie den Job behalten wollte, für den sie ein Jahr zuvor noch gelobt worden war. Jedes Mal, wenn sie nach dem Krieg über eine Brücke fuhr, betrachtete sie die Schweißnähte und dachte, schlechte Arbeit, das kann ich besser. Für sie müssen sich diese zwei, drei Jahre in der Werft wie ein wahr gewordener Traum angefühlt haben. Wissen Sie, ich glaube, die Explosion der Wut in den 60er Jahren hat mit dieser Ablehnung etwas zu tun.

Sie sprechen von den Bürgerrechtlern und Hippies.

Die Forderung nach Gleichberechtigung hatte ihre Wurzel in den 40er Jahren, als Frauen die Arbeit von Männern machten. Sie flirteten mit der Möglichkeit eines anderen Lebens. Erst ihre Kinder artikulierten diesen Wunsch nach mehr Freiheit, sie ließen diese angestaute Wut ihrer Mütter heraus.

50 Jahre später haben Frauen noch mit Vorurteilen zu kämpfen. In Amerika stehen kaum Politikerinnen an der Spitze von Parteien.

Es war furchtbar mitanzusehen, was mit Hillary Clinton im Wahlkampf passierte. Purer Sexismus hat sie zu Fall gebracht. Ich habe das Gefühl, er ist akzeptierter als Rassismus.

Man hat ihr Korruption vorgeworfen.

Und dann wen gewählt? Es fühlt sich doch an, als würde man einem Gangster im Weißen Haus zusehen. Ich glaube, dahinter steckt eine tief sitzende Furcht der Amerikaner vor einer Frau an der Macht. Europäer haben in den vergangenen Jahrhunderten bereits Königinnen erlebt. Dass eine Frau die Geschicke einer Nation leitet, ist für sie normal. Es existiert eine kollektive Erinnerung daran, in Amerika nicht. Ich habe keine Ahnung, wer in der Lage ist, diesen Spießrutenlauf über sich ergehen zu lassen, um das zu ändern.

Könnte es bald geschehen?

Wenn, dann hätte eine schwarze Frau mehr Chancen. So eine Kandidatin würde größere Immunität genießen. Die Gegner müssten ihre Kritik vorsichtiger dosieren, um nicht rassistisch zu klingen.

Sie sagen, Sexismus ist akzeptierter als Rassismus. Die ganze Welt redet doch über #MeToo. Hat sich im Alltag dadurch nichts geändert?

Für eine 56-jährige Frau ist das schwer einzuordnen. Das kann man nur beantworten, wenn man betroffen ist. Ich bin jedenfalls froh, dass ich inzwischen an einer Baustelle vorbeigehen kann, ohne dass mir fünf Männer etwas hinterherrufen oder nachpfeifen. Das empfand ich als sehr erniedrigend. Ich bin dann lieber einen anderen Block gegangen oder habe die Straße überquert.

Die Verteidigung der Männer: Hey, wir meinen es als Kompliment.

Das können sie gern glauben, aber um die Frau geht es nicht dabei, sondern um die anderen Männer. Man prahlt voreinander mit seiner Männlichkeit. In dieser Gleichung ist die Frau irrelevant – ein Katalysator für das Verhalten der Bauarbeiter.