Über „Eyes Wide Shut“ gab es vor der Veröffentlichung die wildesten Gerüchte. Dass Kidman und Cruise nun einen Sexualtherapeuten bräuchten, dass es wilde Sexszenen wie in einem Porno geben würde. Dass zwischendurch der Cast teilweise ausgetauscht wurde, hat sein Übriges dazu beigetragen.

Harvey Keitel reiste ab, an seiner Stelle hat Sydney Pollack übernommen. Angeblich hat Keitel erst seine Suite demoliert und ging dann. Aber Sie wissen ja, wie viel gequatscht wird.

Wie schwer fiel es Ihnen bei all dem Rummel, Stillschweigen über den Film zu bewahren?

Ich wusste ja nichts. Ich hatte bloß meine Drehbuchseiten und war mit dem Buch vertraut.

Die „Traumnovelle“ von Arthur Schnitzler, auf der der Film beruht.

Praktisch niemand kannte das ganze Skript. Einmal sagte ein Schauspieler zu Stanley: „Ich weiß gar nicht, wie die Dramaturgie des Films ist.“ Dann fragte Kubrick ihn: „Wo lebt deine Frau?“ – „In New York.“ – „Wir sind hier in England, weißt du, was sie gerade macht?“ – „Nein.“ – „So ist das auch mit dem Film.“

Hatten Sie überhaupt eine Ahnung, worauf Sie sich einließen?

Stanley erzählte mir anfangs von einer riesigen Fleischtheke im Supermarkt, zig Meter lang und gut ausgeleuchtet. Alles sieht so dermaßen appetitlich aus, doch nach fünf Metern interessiert es dich nicht mehr. Und so sei es mit den vielen wunderschönen, nackten Frauen im Film. Er wollte eine andere Wirkung von Sexualität. Da hatte ich ihn verstanden.

Sie hatten mal die Gelegenheit, der nächste James Bond zu werden, waren jedoch mit 24 letztlich zu jung, es wurde George Lazenby. Dafür hatten Sie eine Rolle als Dracula gerade abgesagt. Wenn Sie heute wählen müssten zwischen dem berühmtesten Agenten, dem berüchtigtsten Vampir oder einer Nebenrolle bei Stanley Kubrick – wie würden Sie sich entscheiden?

Für drei Dracula-Filme wurde mir richtig viel Geld angeboten. Ich habe abgesagt, weil ich wohl sonst auf ewig Dracula gewesen wäre. Bond hätte mir sehr viele Möglichkeiten geschaffen und eine Menge Geld noch dazu. Wahrscheinlich wäre ich ein Riesenarschloch geworden. Mit 24 ein Weltstar zu sein, steckt man wohl nur schwer weg, ohne arrogant zu werden. Als älterer Herr sehe ich meinen Job realistisch und würde mich für den Bond entscheiden.

Welcher ist Ihr liebster Kubrick-Film?

Sein Historien-Streifen „Barry Lyndon“. Der war absolut stimmig. „Clockwork Orange“ habe ich sehr jung gesehen, daran kann ich mich fast nicht mehr erinnern. In „Eyes Wide Shut“ steckt viel mehr drin, als man ahnte. Ich habe ihn zwangsläufig oft gesehen, allein für die Synchronisierung. Mit jedem Mal entdeckt man eine neue Ebene. Da gibt es den wiederkehrenden Klavierton …

… ein minimalistisches Stück von György Ligeti …

Als Zuschauer denkt man: Wenn der Ton noch einmal kommt, gehe ich aus dem Kino. Und genau in dem Moment ist er vorbei. Stanley wusste das. „Eyes Wide Shut“ ist ein Altersmeisterwerk.

Am 1. März 1999, genau eine Woche vor seinem Tod, zeigte Kubrick den finalen Schnitt den Warner-Chefs und den Hauptdarstellern. Sie sollen begeistert gewesen sein, berichtet seine Ehefrau und Witwe Christiane Kubrick später in einem Interview mit dem „Spiegel“. Wann haben Sie den Film denn das erste Mal komplett gesehen?

Bei der Premiere in Los Angeles, einige Monate nach Stanleys Tod.

Worum drehte sich das letzte Gespräch, das Sie mit ihm geführt haben?

Ich hatte ihm erzählt, dass ich noch nie in meinem Leben auf einer großen Filmpremiere in Los Angeles war und fragte ihn, ob ich denn wohl eingeladen werden könnte. Er sagte zu mir: „Ich kümmere mich.“ Und das tat er, bei der Gala in Hollywood saß ich dann neben Leuten wie Steven Spielberg. Dustin Hoffman fragte mich, wie das für mich sei, und ich sagte: Als würde ich zu Hause vor dem Fernseher sitzen. Einfach nicht real.