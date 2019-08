Was tut richtig weh?

Schlimm ist ein Körper-k.o. Wenn sich die Leber zusammenzieht – aua. Oder ein Aufwärtshaken, der die Nase hochzieht. Oder das Lippenbändchen reißt.

Der heftigste Schmerz bisher?

Ein umgeknickter Daumennagel.

Sie tragen Bandagen und gepolsterte Handschuhe.

Trotzdem. Du schlägst mit dem Daumen am Gesicht vorbei und bleibst nur mit dem Daumen hängen. Es fühlt sich zuerst an, als bliebe der Nagel stecken. Dann zwiebelt es, und wie. Einmal, noch als Amateur, komme ich während des Kampfes in die Ecke, der Trainer fragt: „Was ist los?“ – „Mein Nagel!“ – Und er: „Ist mir doch scheißegal!“ – „Warum fragen Sie denn dann?“

Das ist sicher nicht schön, aber harmlos. Schwere Folgen des Boxsports gibt es immer wieder, zuletzt 2016, als der Kasache Eddie Gutknecht nach einer Gehirnschwellung notoperiert wurde, im Koma lag und jetzt vermutlich bis ans Ende seines Lebens auf Pflege angewiesen ist.

Wirklich richtig schlimm und gruselig. Seitdem man früher mit Rosshaarhandschuhen gekämpft hat, hat sich materialtechnisch viel getan, und trotzdem gibt es so Fälle wie Eddie. Das hat meine Frau auch immer im Hinterkopf, wenn sie sagt: „Mensch Stefan, jetzt hör’ mal langsam auf mit Boxen.“

Wie reagieren Sie darauf?

„Schatz, ich boxe ja ganz anders. Mir passiert das nicht.“ Doch dann antwortet sie: „Aber du würdest doch nie aufgeben.“ Letztendlich stimmt’s. Man hat als Sportler ja Ehrgeiz. So lange ich stehen kann, würde ich nicht vom Trainer fordern, dass er das Handtuch wirft. Man macht so lange weiter, bis der Körper einem den Dienst versagt.

Sie gehen einmal im Jahr vorsorglich zum Kopf-MRT. Ist alles in Ordnung?

Geht. Durch den Brummton schlafe ich ein.

Träumen Sie eigentlich von Kämpfen?

Manchmal sehe ich im Traum eine Faust auf mich zukommen und zucke. Ich schlafe aber sehr fest. Wenn ich meiner Frau nachts versehentlich einen Ellenbogen ins Gesicht ramme und sie zurückhaut, merke ich das nicht. Ich bin abgehärtet.

Arthur Abraham hat 2006 in Wetzlar acht Runden mit einem doppelten Kieferbruch durchgehalten und gewonnen. Hätte der Kampf abgebrochen werden müssen?

Das war Arthurs Eintrittskarte zu den Millionen. Es wäre richtig gewesen, wenn der Ringarzt sich das angeguckt hätte. Der Trainer sieht, dass der Gegner auch abbaut und rechnet sich aus, was zu schaffen ist. Gleichzeitig hat der Ringarzt Sorgfaltspflicht, ist aber vom Promoter eingeladen. Und die Zuschauer möchten ein Spektakel. Es gibt wenige, die feines Boxen sehen wollen, das ist mir als Techniker etwas zum Verhängnis geworden.

Joyce Carol Oates schrieb in ihrem Essay „On Boxing“: „Ich muss Boxen nicht als Sport rechtfertigen, weil ich es nie als Sport angesehen habe, weil es das Leben selbst ist, und nicht nur Sport.“

Stimmt teilweise. Boxen ist mein Leben, ja, und das Leben kann manchmal ein Kampf sein, aber an erster Stelle kommt trotzdem die Familie.

Wann steigen Sie das nächste Mal in den Ring?

Weiß ich noch nicht. Krasniqi war ein großer Name mit 200 000 Instagram-Followern, in Albanien ist er ein Volksheld. Ich kann halt nicht mehr gegen den Taxifahrer aus Georgien kämpfen, dann würde ich mich unglaubwürdig machen.

Ihr Pflichtherausforderer Jürgen Brähmer hat den Kampf gegen Sie jetzt ersteigert.

Ja, und Jürgen ist besser als Krasniqi. Das wird ein schwerer Kampf und ein schönes Duell für Boxdeutschland. Da sollte sich das finanziell lohnen.

Wünschen Sie sich manchmal, Sie hätten Ihre Profi-Karriere vor 25 Jahren begonnen?

Dann wäre ich jetzt reich. Henry Maske, Sven Ottke und die anderen haben damals ein Schweinegeld gemacht. Heute verdient man Summen, für die hätten sich diese Boxer nicht die Schuhe angezogen. Für den Kampf gegen Krasniqi habe ich keine 30 000 bekommen – dafür halte ich meinen Kopf hin. Meine Frau verdient auch keinen Riesenbatzen, und der Kredit für’s Haus läuft schon.