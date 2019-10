Einer der jungen Musiker war Runar Júlíusson, Jahrgang 1945. Mit seiner Band „Hljómar“ schuf er 1963 nicht nur so was wie die isländischen Beatles und blieb nach deren Auflösung einer der beliebtesten Solokünstler. 1976 gründete Júlíusson auch noch das Geimsteinn Label und 1982 die gleichnamigen Studios. „Wir konnten ihn einfach fragen, und er lieh uns ein Mikro oder gleich eine ganze Gesangsanlage“, erinnert sich Jónsson. „Nicht mal als wir die kaputtgemacht haben, war er sauer.“ Júlíusson produzierte mehr als 300 Platten, oft mit ambitionierten Kindern aus der Nachbarschaft. „Mit den meisten hat er wohl nur Geld verloren, aber auch das war ihm egal“, erzählt Jónsson, der bald ständig im Studio rumhing und dabei irgendwann über den Reggae stolperte. „Für einen mittelmäßig begabten Gitarristen wie mich“, sagt er, „war das eine Offenbarung.“ Sorgen, wem Kultur gehört und wer sie sich aneignen darf, machten sich damals wenige.

Wie stark Júlíussons Band Hljómar vom englischen und amerikanischen Beat inspiriert war, kann man ein paar Hundert Meter vom Studio entfernt hören. Dafür läuft man vorbei am Hallenbad, wo ein Großteil der lokalen Bevölkerung den Tag mit Sport und Smalltalk im Becken beginnt, und landet schließlich vor einem supermarktgroßen weißen Gebäudekomplex. Auf der Fassade prangen in leuchtendroten geschwungenen Buchstaben die Worte „Rokksafn Íslands“. Im Innern befinden sich eine Musikschule, ein Konzertsaal – und das neue „Isländische Rock’n’Roll Museum“.

Eine ganze Wand ist Björk gewidmet

Als Name stand auch mal „Rock Museum of Iceland“ zur Debatte, sagt der großgewachsene Direktor Tómas Young, der im Foyer empfängt. Aber da beschwerten sich die Geologen über die diesmal missverständliche Verbindung zwischen Gestein und Musik … Rock bedeutet auf Englisch ja auch Fels.

Entlang von Schautafeln kann man in dem vor fünf Jahren eröffneten Haus die Geschichte der Popmusik des Landes entlangschreiten, die 1835 mit einer von Dichter Jónas Hallgrímsson auf eine beliebte Melodie getexteten Ode an Freundschaft und Stoizismus beginnt. In Schaukästen liegen Tourpässe und Memorabilia von den Sugarcubes, deren Sängerin Björk darüber hinaus eine ganze Wand gewidmet ist. Auch Hjálmar begegnet man: als Pappkartoninstallation. In kleinen Kammern kann man Gitarre spielen, Karaoke singen oder sein Handy einstöpseln und die private Playlist auf dem Schlagzeug begleiten.

Besonders stolz ist Young aber auf etwas anderes. „Uns war wichtig, dass man bei uns nicht nur über Musik lesen kann“, sagt er und führt zu einem DJ-Pult in der Haupthalle. Legt man eine der dort liegenden Schallplatten auf einen Plattenteller, erklingt nicht nur Musik durch den Kopfhörer, sondern erscheint auch eine an die Wand projizierte Bandgeschichte des jeweiligen Interpreten, durch die man sich mittels Drehen der Platte scrollen kann.

Kulturschaffende werden vom Staat gefördert

Den Einfluss der Amerikaner im Allgemeinen und den von Júlíusson im Besonderen auf die Entwicklung der isländischen Popmusik, streicht auch Young noch mal heraus. Warum der Inselstaat mit nicht mal 340 000 Einwohnern aber so vergleichsweise übermäßig viele erfolgreiche Bands hervorgebracht hat, darüber kann auch er nur mutmaßen. „Vielleicht spielt das Litamannalaun eine Rolle“, sagt er. Dabei handelt es sich um ein Art projektbezogenes Stipendium für Kulturschaffende. Wer ein Buch schreiben oder eine Platte aufnehmen will, kann sich bewerben und wird für den Schaffensprozess vom Staat alimentiert. 2019 bekamen 359 Künstler insgesamt 1600 Monatsgehälter von umgerechnet rund 2800 Euro gezahlt. 180 Monate gingen an Musiker, 190 an Komponisten.

Den Nutzen in exakten Zahlen bemessen kann keiner. Aber wenn man weiß, dass rund zehn Prozent der Touristen nicht wegen der Blauen Lagune, den Nordlichtern und den Geysiren kommen, dürfte das trotzdem gut investiertes Geld sein. Schon allein, weil die Bedeutung der anderen großen Wirtschaftszweige Fischfang und Aluminiumproduktion stetig zurückgeht.

Guðmundur Kristinn Jónsson jedenfalls scheint kein Problem damit zu haben, nicht nur als Musiker, sondern auch als inoffizieller Werbebotschafter seines Landes durch die Welt zu reisen. Im Februar 2020 will er sich wieder aufmachen, als Teil der Tourband seines Kumpels Ásgeir. Die Konzertreise soll sie auch nach Deutschland führen. Die Vorbereitungen dafür laufen schon – wenn man so will seit 15 bis 20 Millionen Jahren.