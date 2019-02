„Froschauge“ hatte der Vater ihn genannt, das hässlichste Kind, das er je gesehen habe. „God Made My Face“ hieß jetzt eine Ausstellung in der New Yorker Galerie Zwirner, die gerade zu Ende gegangen ist, ein Porträt des Künstlers als ungewöhnlichem Mann. Was der Vater hasste, hat viele andere gerade fasziniert. Klein und schmächtig, in den Bewegungen feminin, mit dem unvergesslichen Gesicht, den Kulleraugen, den Lachfalten und der breiten Zahnlücke, die beim Lachen zutage kam. Der Bohemien und Bürgerrechtler hatte etwas Aristokratisches, die Kameras haben ihn geliebt. Auf manchen Bildern, schreibt sein Biograf, sehe er aus wie ein schwarzer James Dean.

Und er hat die Menschen geliebt, intensive, lange Freundschaften gepflegt. Witzig, charmant, offen, scharte er viele Leute um sich. Er konnte schwer allein sein – und fühlte sich trotz großer Entourage oft einsam. Zwischendurch versank er in Depressionen, wurde körperlich krank. Das viele Feiern, Trinken und Rauchen taten ihr Übriges.

Auch seine erste und einzige große Liebe lernte Baldwin in Paris kennen, den Schweizer Lucien Happersberger, ein Lebemensch, der sein Lebensmensch wurde. Happersberger war bisexuell, hat mehrmals geheiratet; seinen ersten Sohn nannte er Luc James. Beziehungen hat Baldwin viele gehabt, einige auch gewalttätig, glücklich war keine.

Baldwin, der sehr an seiner Familie hing, hätte so gern eine eigene gehabt. Er war es, der seiner jüngsten Schwester ihren Namen gab, Paula Maria. Geboren wurde sie 1943 am selben Tag, an dem der Vater starb. Kurz zuvor hat James Baldwin ihn noch in der Klinik besucht, der Mutter zuliebe, er hat den Vater gehasst. Dachte er auf jeden Fall. Als er ihn dort liegen sah, „so verschrumpelt und still, wie ein kleines schwarzes Äffchen“, habe er begriffen, dass er den Vater nicht verabscheute. „Es war nur so, dass ich ihn gehasst hatte und an diesem Hass festhalten wollte.“ Er hatte auch eine Theorie, warum Menschen so was tun: „weil sie spüren, dass sie, wenn der Hass verschwunden ist, gezwungen sind, sich mit dem Schmerz auseinanderzusetzen“.

Liebe als die einzige Hoffnung

Dass er, anders als der Vater und militante Bürgerrechtler, die Weißen so wenig verteufelte wie die Schwarzen verherrlichte, dafür machte er seine Grundschullehrerin verantwortlich. Bill Miller gab dem Knirps Shakespeare zu lesen, diskutierte Dickens mit ihm, nahm ihn in Filme und Theaterstücke mit, in die, so Baldwin, kein anderer auf die Idee gekommen wäre, einen Zehnjährigen zu schleppen. Die Hälfte habe er nicht verstanden, aber er habe es behalten. So wie die Freundschaft zu ihr. Es gab noch andere Lehrer, die ihn prägten, auch an seiner überwiegend jüdischen High School in der Bronx. Dazu kamen Vaterfiguren, von denen die wichtigste Beauford Delaney war, der allererste schwarze, noch dazu schwule Künstler, den er kennenlernte. Von ihm habe er das Sehen gelernt, so Baldwin. Und das Hören. Delaney legte die Musik auf, die im frommen Hause Baldwin verboten war und die des Autors Texte prägen sollten: Bessie Smith, Ella Fitzgerald, Fats Waller ...

Nicht zu hassen wurde im Laufe der Jahre, mit der zunehmenden Gewalt, der Ermordung der Bürgerrechtler und Politiker, dem kontinuierlichen Rassismus, immer schwieriger. Aber Baldwin hatte die Liebe zur einzigen Hoffnung erklärt. „Nicht im kindlichen amerikanischen Sinn des Glücklichgemachtwerdens“, wie er am Ende seines berühmten Essays, „The Fire Next Time“ („Nach der Flut das Feuer“) schreibt, „sondern im universellen herben Sinn des Suchens, Wagens und Wachsens.“

