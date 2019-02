Dabei erklärt sich die gegenwärtige Popularität des Autors nicht allein durch das, was er sagt, sondern durch das Wie, die Wucht und Klarheit seiner Texte, ob geschrieben oder gesprochen, ihre poetische, ja, musikalische Qualität. Baldwin brillierte gerade in jener Form, die heute von amerikanischen Intellektuellen, insbesondere Schwarzen und Frauen, so gern benutzt wird, dem autobiografischen Essay. Das war eine Lektion, die er bei Hemingway gelernt hatte. „Schreib über das, was du kennst.“

Seine Wurzeln lagen in Harlem, dem „Ghetto“, wie er es nannte. Als ältestes von neun Kindern wuchs er in heftiger Armut auf, zwischen Ratten, Kriminellen, Prostituierten. Der Vater: Fabrikarbeiter und fanatischer Laienprediger, der zu Hause ein Schreckensregime führte. Und gar nicht James’ Vater war, wie der Junge irgendwann erfuhr. Die Mutter ging putzen und waschen, wenn sie nicht gerade im Krankenhaus lag und ein neues Baby bekam, um das sich die großen Geschwister liebevoll kümmerten. „Wir nahmen sie einfach als unsere Kinder an.“

Jimmy, wie alle ihn nannten, saß dann zu Hause mit dem jüngsten Baby im einen Arm und einem Buch in der anderen Hand. Denn zum Ärger seines bildungsfeindlichen Vaters las der Junge wie verrückt, Dostojewski etwa, als er noch keine zehn Jahre alt war. Der größte literarische Einfluss freilich, noch vor Shakespeare und Henry James, blieb die Bibel. Und die Kirche. Mit 14 wurde er selber erfolgreicher Jugendprediger. Sich in das Kirchenleben zu stürzen, war ein Akt der Verzweiflung, wie er später erklärte, um der Brutalität und Ausweglosigkeit zu entfliehen. Andere Gleichaltrige gaben sich dem Whiskey und der Nadel hin, wurden kriminell oder nahmen sich das Leben. Von klein auf, so Baldwin, hatten sie gelernt, sich selbst zu verachten.

Er nannte Präsident Nixon einen „motherfucker“

In der Kirche erlebte der spätere Schriftsteller die Macht des Wortes, dort übte er seine Rhetorik ein. Als 17-Jähriger hielt er seine letzte Predigt, stieg von der Kanzel und ging schnurstracks ins Kino. Was ihn aufbrachte: dass die Gemeindemitglieder nicht die Liebe praktizierten, die sie lehrten.

„Er hat die Kirche verlassen“, schreibt sein Biograf James Campbell – „aber die Kirche hat ihn nie verlassen.“ Die Aufgabe des Schriftstellers betrachtete Baldwin als Fortsetzung der Rolle des Predigers. Auch als Autor hatte er eine Mission, stellte sich in den Dienst anderer: „Go Tell it on the Mountain“ („Von dieser Welt“), so nannte er seinen ersten, autobiografischen Roman, der, 1953 erschienen, von seiner Jugend erzählte. Er sei dazu geboren, den Schmerz des Menschen in Kunst zu verwandeln, erklärte er der geliebten Mutter. Ein Prophet – so wird er bis heute von vielen betrachtet. Als solcher wurde der Künstler 1974 sogar in der New Yorker Cathedral St. John the Divine, einer der größten Kirchen der Welt, ausgezeichnet. Ein Prophet der klaren Worte. In seiner Dankesrede nannte er Präsident Nixon – es war die Zeit von Watergate – einen „motherfucker“.

Mit seinen Dramen hat Baldwin, anders als mit seiner Prosa, nie den ganz großen Erfolg erlebt. Den hatte er, wenn er selber auf die Bühne stieg, an Universitäten, bei Podiumsdiskussionen und in Talkshows auftrat, wenn er Interviews gab. Auch bei der größten Demo in Washington, als Baldwins Freund Martin Luther King von seinen Träumen sprach, stand er auf der Rednerliste. Warum er wieder gestrichen wurde, ist nicht ganz klar. Es heißt, dass konservative Kirchenvertreter gegen den Auftritt des Schwulen waren, den Gegner als „Martin Luther Queen“ verspotteten.

In Europa entdeckte er sich als Amerikaner

Aus seiner Homosexualität hat Baldwin nie ein Geheimnis gemacht. Was auch schwer gewesen wäre. Nur das FBI, das den Bürgerrechtler beschattete und sein Telefon abhörte, war so naiv. „Man hat gehört, dass Baldwin homosexuell sein könnte“, heißt es in einem Bericht. Da hatte er mit „Giovannis Zimmer“ bereits einen der ersten Romane über die Liebe zwischen zwei Männern geschrieben. Zu einer Zeit, 1956, als so etwas in vielen Staaten noch als Verbrechen galt.

Allerdings lebten die fiktiven Liebenden auch nicht in Amerika, sondern in Paris. Genau wie Baldwin selber. 1948 zog er, wie etliche schwarze Künstler, das erste Mal an die Seine, um dem Rassismus und den Rollenzuschreibungen der Heimat zu entkommen. Der Schriftsteller wollte sich nicht von seinen weißen Landsleuten sagen lassen, wer er war. Die komplexe Frage der Identität, der politischen, sexuellen, künstlerischen, moralischen, religiösen, hat ihn sein Leben lang beschäftigt.

In Europa entdeckte Baldwin sich als Amerikaner. Nicht als Afro-Amerikaner. Die USA waren sein Thema, sein Land. Er konnte nicht ohne – aber auch nicht lange mit. So pendelte er zwischen der Alten und der Neuen Welt, zog zwischendurch nach Istanbul, um in Ruhe zu arbeiten, verbrachte die letzten 17 Jahre in Südfrankreich. Wenn er nicht gerade wieder anderswo weilte. Der Kosmopolit, Ritter der französischen Ehrenlegion, führte ein chaotisches Leben.