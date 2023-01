Juli Zeh im großen Interview „Es geht heute oft um eine gesteigerte Form des Rechthabens“

Frau Zeh, in Ihrem neuen Roman „Zwischen Welten“, den Sie zusammen mit Simon Urban geschrieben haben, geht es um eine zunehmend eskalierende Chat- und E-Mail-Kommunikation zwischen einer Bäuerin in Brandenburg und einem Zeitungsredakteur in Hamburg. Haben wir verlernt, miteinander zu streiten?

Wir sind auf dem besten Weg dorthin. Ich höre in den letzten drei Jahren häufig, dass sich langjährige Freundschaften oder Familienbeziehungen über politische Reizthemen entzweit haben. Das wird nicht besser, wenn man viel auf den entsprechenden Medien kommuniziert.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden