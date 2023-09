Julian Nida-Rümelin über Cancel Culture „Es hat für mich überhaupt keinen Sinn, politisch mit Neonazis zu diskutieren“

Herr Nida-Rümelin, Ihr jüngstes Buch trägt den Titel „Cancel Culture – Ende der Aufklärung?“. Wissenschaftler wie der Stanford-Professor Adrian Daub erklären hingegen, „Cancel Culture“ sei ein Kampfbegriff und gebe es gar nicht, schließlich könne jeder alles sagen und müsse nur die Kritik aushalten.

Also, ich war mit Herrn Daub jüngst bei den Frankfurter Römerberg-Gesprächen. An einem Punkt kam die Diskussion auf die Frage, ob sich Geschehnisse wie in den USA auch in Deutschland zeigen könnten. Dort passiert es ja regelmäßig, dass nach Protesten Lehrkräften gekündigt wird oder Veranstaltungen abgesagt werden. Seine Antwort war Nein! So extrem wie in den USA kann es hierzulande nicht werden, das verhindere ja unter anderem das Beamtenrecht. Mir ging es in dem Buch darum, zu zeigen, dass der Versuch, unliebsame Meinungen zu unterdrücken, keine neue Entwicklung ist, sondern sich durch die ganze Kulturgeschichte zieht, dass diese Praxis aber mit der Demokratie nicht verträglich ist.