Dass diese Angehörigen ein wichtiger Teil des komplexen Kosmos Familie sind, scheinen Schriftsteller und Drehbuchautoren besser begriffen zu haben als Soziologen und Psychologen, die oft im Nukleus Vatermutterkind stecken bleiben. „The Forgotten Kin“, „Die vergessene Verwandtschaft“, hat der Soziologe Robert M. Milardo seine rare Studie zum Thema genannt. In der Kunst scheint die Tante fast ein eigenes Rollenfach zu sein. Zwar ein zum Stereotyp neigendes, häufig überspitzt porträtiertes, aber immerhin mit einer großen Bandbreite. Da gibt es die lieben, die lustigen, die naiven – und die abstoßenden, bösen, stiefmutterähnlichen, wie man sie aus „Harry Potter“ oder von Jane Austen kennt; auch Hape Kerkeling hat eine fiese Tante gehabt.

Der Kinderbuchautor David Walliams hat dem Modell einen ganzen Roman gewidmet, „Terrortantchen“. Seine schreckliche Alberta, die ihre Nichte ums Erbe prellen will, ist ein Extremfall jener übergriffigen Wesen, die einen ungefragt abschlabbern oder zwingen, den kratzigen Pullover, ein Weihnachtsgeschenk, anzuziehen. Wesen, bei denen es müffelt und angebrannte Linsensuppe zu essen gibt.

Alberta hat keinen Mann, sondern eine Eule. Unverheiratet und kinderlos, das scheint die Definition der Tante zu sein. Ist natürlich Quatsch, auch Mütter haben Nichten und Neffen, nur nicht so viel Zeit für sie, weil sie mit dem eigenen Nachwuchs beschäftigt sind. Während die ledigen Verwandten diese gerade in einer Ära hatten, als Berufstätigkeit und Frausein sich zumindest im Adel und Bürgertum ausschlossen. Also wurden sie als Anstandsdamen mit den Nichten auf Bälle und Reisen geschickt.

Einst waren alle Frauen Tanten

Es gibt Namen, die schreien nach dem Zusatz Tante. Inge oder Lisbeth zum Beispiel. Da hat jeder sofort Assoziationen. Weswegen Tanten sich als Marketinginstrument bestens eignen. Gerade heute, Vintage ist cool. Schon mal bei Tante Käthe in Prenzlauer Berg gewesen, der Fußballkneipe? Oder bei Aunt Benny in Friedrichshain Kaffee getrunken? Bei Aunt Benny denkt man sofort an das häusliche, gemütliche Gegenmodell zur glamourösen Tante, die so leckeren Streuselkuchen und Apple Pie backen kann. Der bekannteste Pancake-Mix der USA heißt Aunt Jemima.

Die altmodischen Exemplare waren bei allen Familienfesten dabei, tranken Likörchen, hielten Taschentücher sowie gute Ratschläge auch ungefragt parat, sprangen im Notfall als Mutterersatz ein. Man wusste oft gar nicht, wie oder ob man überhaupt mit ihnen verwandt war, aber das schien fast egal. Jeder hat sie gehabt, Biotanten und Nenntanten, Großtanten und Patentanten.

Ja, einst waren alle Frauen Tanten. Zumindest wurde Kindern das suggeriert, wenn man sie aufforderte, jemandem artig die Hand zu schütteln: „Sag der Tante guten Tag.“ Eine vertrauensbildende Maßnahme, weil man den Kleinen doch sonst einbläute, vor Fremden auf der Hut zu sein? Tanten, so die Logik, zählen immer zu den Guten, zu denen man jederzeit kommen kann, die einen versorgen. Daher der Name Tante-Emma-Laden. Ein Hort des Menschseins. Die Tierwelt scheint die Rolle der Tante nicht zu kennen.

„Panks“, die Supertanten von heute

Und heute? Scheint sie fast vom Aussterben bedroht zu sein. Als Anrede ist sie, anders als Mama und Papa, verschwunden. Die Käthes von heute werden allein mit dem Vornamen angesprochen. Was diesen durchaus recht ist. Als Tante vorgestellt, fühlen sie sich gleich 20 Jahre älter. Zudem sind die Familien stark geschrumpft – wo ein Einzelkind, da keine biologische Tante – und wohnen, anders als Hape Kerkelings Clan, übers Land oder die Welt verstreut. Umso wichtiger werden Wahlverwandte, auch Schwule, die zuweilen Tantenfunktion übernehmen. Es gibt sogar eine Theorie, nach der Tunte von Tante kommt. Im Französischen ist Letzteres ein Schimpfwort für Homosexuelle.

Zumindest theoretisch können Frauen heute alles haben, müssen sich nicht entscheiden, ob sie Mutter oder Tante, berufstätig oder Hausfrau sein wollen - dürfen es aber entscheiden. Denn „Alleshaben“ ist anstrengend. In den USA sind knapp 43 Prozent der Frauen unter 44 kinderlos, hat eine clevere Marketingfrau (selber ohne Nachwuchs) vorgerechnet. Gerade die gut ausgebildeten und verdienenden „PANKS“, wie sie sie nennt, Professional aunts no kids, stellen einen gewaltigen Markt dar, den es zu schröpfen gilt. Also startete sie einen Blog, „Savvy Aunts“, schrieb ein Buch, „The Otherhood“ (statt Motherhood), führte den „Auntie’s Day“ als Pendant zum Muttertag im Juli ein. Eine schwer erträgliche Mischung aus Sentimentalität und Kommerz.

Dazu sind Tanten zu schade. Die Dortmunder Psychologin Susanne Guski-Leinwand plädiert dafür, sich ihrer stärker als „Ressource“ der Familien zu besinnen: Verwandte, die vielleicht im Hintergrund stehen, aber eine wichtige Rolle im Gefüge spielen. Wie ihre Großtante, die ihrem Vater, ihrer Schwester und ihr nach der Scheidung der Eltern in ihrer winzigen Wohnung alle zwei Wochen Asyl gewährte. So wie es der Soziologe Milardo in seiner empirischen Studie beschreibt: Dass sie als Mentoren und „Partisanen-Unterstützer“, mal für die Eltern, mal für die Kinder auftreten, mit Jugendlichen über Drogen und Sex reden. Was diese sehr zu schätzen wüssten: dass Tanten nicht so schnell urteilen.

Was auch umgekehrt gilt. Das Verhältnis ist keine Einbahnstraße, Tanten profitieren genauso von Nichten und Neffen. Eine Win-win-win-Situation.