Nach der Tötung von fünf Kindern in Solingen haben die Ermittler Haftbefehl für die Mutter beantragt. Der Vorwurf laute auf Mord in fünf Fällen, sagte Staatsanwalt Heribert Kaune-Gebhardt am Freitag in Solingen. Die 27-Jährige sei nach einem mutmaßlichen Suizidversuch weder vernehmungs- noch haftfähig - deshalb könne das zuständige Gericht über den beantragten Haftbefehl noch nicht entscheiden.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die 27-jährige Mutter die Kinder betäubte und erstickte. Wie sie am Freitag vor Journalisten weiter mitteilten, nehmen sie zudem an, dass die Frau "die Tat in einem Zustand emotionaler Überforderung begangen hat und da auch das Motiv zu suchen ist".

Nach einer Alarmierung durch die Großmutter hatten Polizisten am Donnerstag die fünf toten Kinder im Alter von anderthalb bis acht Jahren in der Familienwohnung in Solingen entdeckt - ein sechstes Kind, ein elfjähriger Junge, überlebte.

Möglicherweise hat der Schulbesuch das sechste Kind gerettet. Eventuell sei der 11-jährige Sohn nicht ums Leben gekommen, weil der Junge zum Tatzeitpunkt in der Schule gewesen sei, sagte der Leiter der Mordkommission, Marcel Maierhofer, am Freitag in Solingen. Die Vermutung sei aber noch nicht gesichert. Der Junge habe noch nicht befragt werden können.

Vor der Tat habe es nach Ermittlerangaben keine Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung gegeben. „Wir haben keinerlei Anhaltspunkte für irgendeine Auffälligkeit in der Familie“, sagte Heribert Kaune-Gebhardt von der Staatsanwaltschaft Wuppertal am Freitag.

Mehr zum Thema Verbrechen in Solingen Mutter soll fünf ihrer Kinder umgebracht haben

Zuvor hatte die Stadt mitgeteilt, dass die Familie der fünf getöteten Kinder dem städtischen Jugendamt vor der Tat bereits bekannt war. „Der Familie wurden von der Stadt Solingen erforderliche Unterstützungen gewährt. Das Jugendamt hat zusätzlich mögliche Hilfsangebote unterbreitet“, erklärte die Stadt. „Erkenntnisse zu Auffälligkeiten oder einer potentiellen Gefährdung der Kinder gab es zu keinem Zeitpunkt.“ (dpa, AFP)