Kindesmissbrauch Gut gemeint, schlecht gelaufen

Farid* (*Name geändert) lag in der Badewanne, als der Mann auftauchte. Er kannte Steffen M., er hatte mal Vertrauen zu ihm, er gestand ihm sogar die Rolle als Ersatzvater zu. Aber Farid, gerade elf Jahre alt, kannte bereits auch die perversen Spiele, die nun kommen würden. Er drehte sich weg, als könne er so etwas verhindern, sich einreden, wenn er Steffen M. nicht sehe, passiere auch nichts. Eine sinnlose Geste der Gegenwehr. Sie verhinderte nicht, dass M. ihn sexuell missbrauchte, wieder nicht.

Farid war nicht das einzige Opfer des Mannes. Mindestens 128 Mal missbrauchte Steffen M. zwischen Mai 1999 und September 2021 vier Jungen, alle zwischen sechs und 14 Jahre alt. In seinem Wohnwagen, in seiner Wohnung. Im Januar 2023 verurteilte eine Große Strafkammer des Landgerichts Berlin Steffen M. zu zehn Jahren Haft und anschließender Sicherungsverwahrung. „Er nahm sich Kindern aus schwierigen familiären Verhältnissen an“, sagte der Vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung. „Er hat das so entstandene emotionale Abhängigkeitsverhältnis ausgenützt.“

Dass die Kinder Steffen M. gegenüber zutraulich waren, ist nicht schwer zu verstehen, wenn man ihn vor Gericht stehen sieht. Er wirkt nett und freundlich, ein 59-Jähriger im braunen Hoodie, am auffälligsten ist seine Unauffälligkeit. Gestoppt wird der Kinderschänder, der sich hinter dieser Fassade verbirgt, nur, weil sich eines der Opfer einer Vertrauensperson offenbart. Diese informierte die entsetzte Mutter des Jungen, die wiederum die Polizei.

Die Politik ist aufgewacht

Zwischen Anzeige und Gerichtsverfahren lagen nur ein paar Monate. Ein Erfolg für die Ermittler des Landeskriminalamts (LKA), ein Erfolg für die Staatsanwaltschaft, die schnell angeklagt hatte. Ein Erfolg im Kampf gegen den Kindesmissbrauch. Ein Erfolg auch, weil die Politik in Berlin aufgewacht ist. Es gibt immer noch Fälle, in denen es Jahre dauert, bis der Prozess beginnt, aber ihre Zahl hat sich verringert. Extrem war der Fall eines Täters, gegen den 2012 erstmals ermittelt wurde. Der Tag des Urteils: 31. Juli 2020.

Erst die Fälle in Münster, Lügde, Bergisch-Gladbach haben die Politik nachhaltig aufgeschreckt. Drei Tatorte, drei Chiffren für monströse Missbrauchsfälle, die 2019 und 2020 bundesweit für Entsetzen sorgten. Vor allem in Nordrhein-Westfalen wurden zum Kampf gegen Missbrauch Polizei und Staatsanwaltschaft massiv personell verstärkt. In Berlin reagierte die Politik auf Sätze wie den von Hauptkommissar Dirk Kandler, der 2020 gestöhnt hatte: „Wir stoßen dramatisch an unsere Grenzen.“

Die Boulevardpresse forderte in knalligen Schlagzeilen härtere Strafen, Nordrhein-Westfalen stockte die Zahl seiner Ermittler und Staatsanwälte enorm auf, die Große Koalition reformierte das Sexualstrafrecht und verschärfte die Strafverfolgung erheblich.

Der Campingplatz Eichwald in Lügde. Hier hat der Dauercamper Andreas V. sich mindestens zehn Jahre lang an Kindern vergangen. © picture alliance/dpa/Guido Kirchner

Neben Kandler saß damals bei dem Gespräch mit dem Tagesspiegel seine Kollegin Judith Dobbrow und nickte wortlos. Heute ist sie diejenige, die gut erklären kann, was sich geändert hat. Sie sitzt in einem nüchternen Raum im Polizeipräsidium am Tempelhofer Damm an einem langen Konferenztisch und lächelt zufrieden. „Wir haben 2021 zwei neue Kommissariate bekommen, wir haben uns personell deutlich vergrößert“, sagt sie. Dobbrow, Erste Kriminalhauptkommissarin, leitet das Kommissariat 131, seit 1997 ist sie Ermittlerin in Missbrauchsfällen. Jahr für Jahr steigt die Zahl der Fälle, die sie und ihre Kollegen aufklären müssen, stets war das Personal zu knapp. Das war frustrierend für die Ermittler, die mit ihrer Arbeit nicht hinterherkamen, und es war frustrierend für die Eltern von Opfern. Es gab Fälle, da zogen Väter oder Mütter die Erlaubnis zur Vernehmung ihrer Kinder erbost zurück, weil das LKA erst Wochen nach einer Anzeige einen Termin für die Befragung anbieten konnte.

Wie viele Leute mehr in den beiden neuen Kommissariaten dazu beitragen, darf Dobbrow aus polizeitaktischen Gründen nicht sagen.

Doch sie nennt eine andere Zahl, an der sich ablesen lässt, was sich geändert hat. 2019 führte das LKA 292 Durchsuchungen bei Verdächtigen durch, 2022 waren es schon 438. „Solche Steigerungen kannten wir gar nicht.“ Allerdings: „Wenn ich mehr Personal habe, dann habe ich natürlich auch mehr Fälle, und dann steigt die Zahl der Durchsuchungen.“

Der Wohnwagenanhänger von Andreas V. auf dem Campingplatz Eichwald. Der 56-Jährige wurde 2019 zu 13 Jahren Haft verurteilt. © picture alliance/dpa/Friso Gentsch

Nur zweimal konnten 2021 Durchsuchungen nicht stattfinden, weil eine Frist abgelaufen war. Früher sei das viel öfter passiert. Warum es nicht rechtzeitig zu einer Durchsuchung käme, könne jedoch ganz unterschiedliche Gründe haben. Zum Beispiel, weil ein schwerwiegendes Verfahren dazwischenkäme. Beweismittel könnten in der Zwischenzeit eigentlich nicht wegkommen. „Die Verdächtigen wissen ja nicht, dass wir kommen werden“, sagt sie mit dünnem Lächeln, „unsere Klientel vernichtet nicht so gerne Material.“

Ein paar Kilometer von Judith Dobbrow entfernt, einem Betonklotz in Wedding, befindet sich das lichtdurchflutete Büro von Oberstaatsanwältin Brigitte Raddatz. Sie ist eine der beiden Leiterinnen der Abteilung für Sexualdelikte der Berliner Staatsanwaltschaft, jetzt sitzt vor einem Mineralwasser und sagt: „Wir haben die Abteilung für Sexualstraftaten geteilt, dadurch können wir effektiver und ökonomischer arbeiten.“ Neben ihr sitzt Oberstaatsanwältin Petra Lemke, die zweite Chefin der Abteilung. 17 Stellen für Staatsanwälte und Staatsanwältinnen gibt es insgesamt in der Abteilung für Sexualdelikte, einige als Teilzeitjob. Eine Stelle ist derzeit allerdings nicht besetzt. Immerhin: 2019 waren es 13 Staatsanwälte, elf in Vollzeit.

Aktenstapel auf dem Schreibtisch eines Staatsanwalts. In Berlin hatten die zuständigen Abteilungen im vergangenen Jahr insgesamt 8475 Fälle. © IMAGO/Panama Pictures/IMAGO/Christoph Hardt

Doch der Personalzuwachs sichert nur das bisherige qualitative Niveau der Arbeit. Denn die Flut der neuen Fälle, die auf die Schreibtische kommen, steigt auch. Im vergangenen Jahr kamen in beiden Abteilungen insgesamt 8475 Fälle auf die Schreibtische. 2019 waren es noch rund 6000, 2016 gerade mal 3500.

Deshalb muss vor allem die Effektivität für zufriedenstellende Strafverfolgung sorgen. Zwei Leiterinnen sind ein Vorteil für die interne Kommunikation. Junge Staatsanwälte, auch Dezernenten genannt, können jetzt zwei erfahrene Kolleginnen um Rat fragen, wenn sie sich in der Bewertung eines Falls nicht sicher sind. „Wir können ihnen dann sagen, ob beispielsweise eine weitere Zeugenbefragung nötig ist oder ein Fall auch so angeklagt oder eingestellt werden kann“, sagt Lemke. Damit bleibe mehr Zeit für andere Fälle.

Wie schnell ein Fall bearbeitet wird, hängt von vielen Faktoren ab. Ist der Sachverhalt unklar, müssen weitere Zeugen befragt werden, muss die Polizei nachermitteln? Es gibt Fälle, die schnell abgearbeitet werden können, andere beanspruchen Monate. Die massive personelle Verstärkung beim LKA und bei der Staatsanwaltschaft war eigentlich dazu gedacht, Missbrauch stärker einzudämmen. Tatsächlich aber führt er nur dazu, dass die Zahl der unaufgeklärten Taten nicht weiter ansteigt. Für eine effektivere Bekämpfung müssten sich noch mehr Ermittler und Staatsanwälte darum kümmern.

Beim LKA hatte im Juli 2020 jeder von Dobbrows Mitarbeitern ständig 38 Fälle permanent auf dem Tisch, in Kandlers Abteilung jeder sogar 40. „Niemand“, sagte Kandler damals, „kann so viele Fälle ständig im Blick haben.“ Und jetzt? Sind es weniger als 38 pro Mitarbeiter geworden? Da wird Judith Dobbrow schmallippig. „Dazu sage ich nichts.“ Die Antwort kann man sich denken. Schließlich sagt sie: „Natürlich zermürbt es einen, wenn man sehr viele Fälle hat.“

Für die Flut an neuen Fällen, die das LKA überspült, sorgt auch die US-Organisation „National Center for Missed and Exploited Children“ (NCMEC). Sie wertet tausende Bilder und Videos von sexuellem Kindesmissbrauch auf den Servern von US-Internetunternehmen aus und übermittelt ihre Erkenntnisse an internationale Polizeibehörden, darunter das Bundeskriminalamt (BKA). Das BKA leitet jene Fälle nach Berlin weiter, die Judith Dobbrow und ihre Kollegen betreffen.

Fluch und Segen zugleich

Die NCMEC, sagt Dobberow, und in ihrer Stimme vermischen sich Zufriedenheit und Stöhnen, „ist für uns Fluch und Segen zugleich. Aus kriminalpolizeilicher Sicht ist NCMEC toll. Das Problem ist, ich benötige mehr Personal. Die schiere Zahl der Fälle ist eine Herausforderung.“ Mehr Personal bekommt sie aber derzeit nicht. „Also muss ich die schweren Fälle priorisieren.“ Das hat seinen Preis. „Die weniger schweren Fälle kann man nicht so schnell abschließen, wie man möchte.“

Deshalb sind Fälle wie der von Sönke B. wichtig für die Psyche von Kommissaren, „total motivierend“, sagt Judith Dobbrow. Die Ermittlungen des LKA gegen den 28-jährigen Lichttechniker aus Berlin legten im Sommer 2021 die entscheidende Spur zum monströsen Missbrauchsfall von Wermelskirchen. In der Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen hatte ein 44-Jähriger mit Leuten wie Sönke B. Bilder und Videos unvorstellbarer Brutalität getauscht. „Sechs Kollegen haben sich mit dem Fall Sönke B. befasst“, sagt Judith Dobbrow stolz. B. wurde zu zwölf Jahren Haft und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Der 44-jährige Hauptangeklagte ist in dieser Woche zu 14 Jahren und sechs Monaten Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden.

Doch ausgerechnet die Reform des Sexualstrafrechts behindert eine noch bessere Strafverfolgung. Experten hatten davor explizit gewarnt. Doch die Politik, speziell die damalige Justizministerin Christine Lambrecht, fühlte sich extrem unter Druck durch die damaligen Rufe nach schärferen Strafen.

Der Besitz von Kinderpornografie gilt seither automatisch als Verbrechen, egal, um welche Bilder es sich handelt. Jugendliche haben oft provozierende sogenannte Spaßbilder von Minderjährigen mit sexualisiertem Inhalt auf ihren Handys. Wenn eine Mutter solche Fotos auf dem Handy ihres Kindes findet und sie anderen Eltern weiterleitet, um davor zu warnen, muss sie sich wegen Verbreitung von Kinderpornografie verantworten. Es gibt mittlerweile absurde Fälle vor Gericht.

Ein Bürgerrechtler aus Ghana, der von Hamburg aus für Reformen in seiner Heimat kämpfte, landete folgendermaßen vor Gericht: Weil er wollte das Ausmaß der Kinderpornografie in Ghana dokumentieren wollte, lud er das Video einer ghanaischen Nachrichtensendung auf seinen Facebook-Account. Die Nachrichtensendung hatte genau solche Kinderpornografie-Bilder gezeigt. Facebook meldete das Hochladen, über NCMEC und das BKA landete der Fall bei der Hamburger Staatsanwaltschaft.

Einen „minderschweren Fall“ gibt es nicht mehr. Man kann leichtere Delikte nicht geräuschlos mit einem Strafbefehl einstellen. Früher hätte die Polizei den Bürgerrechtler aus Ghana gebeten, die Bilder zu löschen, der Fall wäre erledigt gewesen. Das geht jetzt nicht mehr. Immerhin debattiert die Politik nun wieder, ob sie die aktionistische Reform mit ihren fatalen Folgen wieder reformieren soll. Aber noch ist das Gesetz in Kraft. Das Ergebnis ist die Fülle ständig neuer Fälle, die Polizei und Staatsanwaltschaft lähmen, wenn man sie konsequent behandelt.

Wie sehr behindert die letzte Reform die Berliner Staatsanwaltschaft? Petra Lemke sagt, sie könne dazu keine Auskunft geben, „weil keine statistischen Erfassungen dazu vorliegen“. Judith Dobbrow sieht es eher gelassen. Bei ihr und ihren Kollegen regiert der gesunde Menschenverstand. So sagt sie es natürlich nicht. Sie sagt: „Wir haben einen gewissen Ermittlungsspielraum. Unser Handeln muss verhältnismäßig sein. Wir werden nicht 300 Jugendliche durchsuchen, weil ein Jugendlicher ein Bild mit sexuellem Inhalt, das aber nichts mit Kinderpornografie zu tun hat, auf dem Handy hat, weiterverbreitet.“ Die einzelnen Bilder würden angeschaut, geprüft, wo sie verbreitet sind, erst dann werde entschieden: Durchsuchung ja oder nein.

Aber klar, „die Zahl der Verfahren wegen solcher Chats hat zugenommen, wir erhalten ja Material aus dem ganzen Bundesgebiet“. Doch passieren müsse etwas, denn die Benachrichtigungen über möglichen Missbrauch steigen und steigen. „Ich erwarte immer mehr Fälle über NCMEC“, sagt Dobberow, „weil das Internet so ein großer Raum ist.“

Für Missbrauchsopfer ist das eine frustrierende Nachricht. Es fehlen immer noch genügend Ermittler und Staatsanwälte, um Missbrauch erheblich effektiver als früher eindämmen zu können. Doch selbst wenn ein Täter gefasst und verurteilt wird, das Leiden der Opfer lindert das nicht.

