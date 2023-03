Kochen mit Vleisch „Der Unterschied ist marginal“

Sie haben sechs Fleischkochbücher geschrieben, zuletzt die preisgekrönte „Dry Aging Bibel“. Warum jetzt eins über Vleisch?

Freunde haben mich ich immer wieder gefragt, wie ich bei all dem, was ich über das Thema weiß, überhaupt noch Fleisch essen kann. In meinen Büchern stehen ja alle Kehrseiten der industriellen Massentierhaltung. Der Einstieg in die Alternativen kam durch den sogenannten Pferdefleischskandal. Da dachte ich mir, Leute da draußen, wenn ihr nicht mal schmeckt, dass das in eurer Tiefkühllasagne plötzlich etwas viel Hochwertigeres ist, nämlich Pferd statt Qualschwein, wieso esst ihr das überhaupt?

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden