Krieg zwischen Israel und Hamas Kurz erklärt – wer ist wer und was ist was im Nahost-Konflikt?

Kein anderer Konflikt erregt die Gemüter schon so lange und so intensiv wie der Nahost-Konflikt, keiner strahlt so stark auf die anderen Weltregionen aus, keiner ist auf Dauer so ermüdend. Bei allen Wendungen und Eskalationen, die er genommen hat, bei all den Kriegen und Kämpfen, Ausschreitungen und Anschlägen, ist es schwer, den Überblick zu behalten. Es gibt viele Akteure, politische Entscheidungen und historische Wegmarken. Eine Zusammenstellung der wichtigsten Begriffe.