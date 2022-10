Kritik für Tampons in Herrenklos „Schwierig, dass man sich über eine Gruppe von Menschen lächerlich macht“

In Stuttgart sorgen Spender für Menstruationsprodukte für Unmut und aufgeheizte Diskussionen. Im Rathaus wurden drei Tampon-Spender auf den Herrentoiletten aufgehängt. Für die einen ist es ein Schritt zur Gleichberechtigung von Transmenschen, für die anderen schlicht lächerlich.

Barbara Straub ist Leiterin der Abteilung für individuelle Chancengleichheit von Frauen und Männern im Stuttgarter Rathaus. Der Tagesspiegel stellte ihr fünf Fragen über den Tampon-Spender auf dem Herrenklo.

Frau Straub, was haben Sie mit dem Aufhängen der Tampon-Spender zutun?

Ich habe meine Stelle erst im September angetreten. Zu dem Zeitpunkt hatte die Grünen-Fraktionen ihren Antrag im Gemeinderat längt gestellt, im letzten Dezember wurde er bewilligt. Das war ein Paket und mit drin war die Forderung nach kostenfreien Menstruationsprodukten in städtischen Toiletten, zuerst im Rathaus und im zweiten Schritt in den Bürgerbüros.

Die Produkte sollten ohne Wenn und Aber zur Verfügung stehen. Meine Abteilung hat es dann so umgesetzt, dass die Spender im Rathaus auch in den Herrentoiletten aufgehängt wurden.

Warum sind sie dort sinnvoll?

Wir wollen die Produkte auch trans und nicht-binären Menschen zur Verfügung stellen. Der Stuttgarter Weg der Gleichstellung achtet sehr auf Vielfalt. Wir möchten die Produkte allen Menschen zur Verfügung stellen, die sie auf den Herrentoiletten brauchen könnten – auch wenn es nur wenige sind. Ich finde es schade, dass wir jetzt an diesen drei Spendern in den Toiletten das ganze Thema aufziehen.

Wie nehmen sie die aktuelle Debatte über die Spender wahr?

Ich finde es schwierig, dass man sich über eine Gruppe von Menschen lächerlich macht. Wir sollten auch die Menschen im Blick haben, die die Menstruation erleben: nämlich Frauen und Mädchen.

Warum sind kostenfreie Menstruationsprodukte an öffentlichen Stellen überhaupt notwendig?

Wir wollen das Thema Menstruation enttabuisieren und unser eigentliches Ziel ist es, Personen in prekären Lebenssituationen Hygieneartikel zur Verfügung zu stellen, wenn sie sie brauchen. Wir möchten Personen erreichen, die wenig Geld haben, denn Hygieneartikel sind über das Jahr gerechnet nicht günstig. Wenn sie von ihrer Periode überrascht werden, können sie im Rathaus an Produkte kommen.

Wie wird es mit den Spendern auf den Herrentoiletten weitergehen?

Es ist ein Pilotprojekt und läuft bis Ende 2023. Wir schauen, ob es einen Bedarf gibt und dann evaluieren wir. Wir gucken, wie viele Hygieneprodukte dort gebraucht worden sind und wie viele auf der Frauentoilette – natürlich werden das viel mehr sein.

Eine Evaluation wird leider nicht hundertprozentig machbar sein. Wir haben bereits einen Zettel aufgehängt, der erklärt, warum der Spender auf der Herrentoilette hängt und, dass sich bitte, bitte nur diejenigen Menschen bedienen, die es benötigen.

Aber wir können natürlich nicht verhindern, wenn ihn jemand missbraucht. Trotzdem finde ich es wichtig, das Angebot überhaupt einmal zu testen und zu gucken: Wird es angenommen? Ist das Rathaus der richtige Ort? Wären vielleicht Schulen und Jugendhäuser bessere Anlaufstellen?

