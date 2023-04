Kulinarischer Kalender Weinprobe, Balkan-Lunch, Naschparadies

Unsere aktuellen Genussempfehlungen führen zu Spitzenweinen und -Champagner in Charlottenburg und zweimal nach Kreuzberg: In der Markthalle Neun wird ein Fest des Süßkrams gefeiert, in der Fichtestraße gibt’s geschmackssichere kroatisch-deutsche Teller zum Teilen.

22. April: Meet the Winemaker

Weine probieren ist am schönsten, wenn sie von denen eingegossen werden, die sie gemacht haben. Vier Weinproduzenten machen sich auf den Weg nach Berlin, um ihre Weine im Mövenpick Weinkeller persönlich vorzustellen.

Mit dabei sind das Weingut Bernhard Koch aus der Pfalz mit seinen starken Burgundern, das Champagnerhaus Drappier (sehr schöner Bio-Extra-Brut), die Südtiroler Qualitätsgenossenschaft Schreckbichl und das Weingut Fitapreta aus dem Süden Portugals. Der Eintritt ist kostenlos (12 bis 18 Uhr, Lietzenburger Str. 93-95, Charlottenburg).

23. April: Naschmarkt in der Markthalle Neun

Süßschnäbel aufgepasst: Ob Eclairs und Torten, Pavlovas, jüdischer Krantz, japanisches Kakigōri-Eis, chinesisches Teegebäck oder vom Aussterben bedrohter Baumkuchen – beim Naschmarkt in der Markthalle Neun muss keiner darben.

Süße Bühne: Berliner Naschmarkt in der Kreuzberger Markthalle Neun. © Markthalle Neun

Für Weinfreunde gibt es dazu Asti Spumante und Moscato D’Asti. Auf der süßen Bühne zeigen Produzenten wie’s gemacht wird, Slow Food Berlin ist mit einem Naschlabor vor Ort, und in der Kinder-Backschule können sich die Kleinen ausprobieren (11 bis 18 Uhr, Eisenbahnstr. 42/43, Kreuzberg, Eintritt 5 Euro, Kinder, Jugendliche, Nachbar*innen (10997) und Berlinpass-Inhaber*innen frei).

23. April: Beschwipster Lunch bei „Tante Fichte“

Der Beschwipste Lunch, den es einmal im Monat im „Tante Fichte“ (Fichtestr. 31, Kreuzberg) gibt, ist oft rasant schnell ausgebucht. Am 23. April findet die nächste Ausgabe statt. Dann serviert Dominik Matokanovic wieder Teller zum Teilen, die seine kroatischen Wurzeln und seine deutsche Heimat geschmackssicher zusammenbringen. Mit dabei: Calamari a la Buzzara und natürlich Cevapcici. Viktoria Kniely schenkt passende Weine dazu aus. Kostet: 75 Euro (ohne Getränke). Los geht’s ab 12 Uhr. Den nächsten Lunch gibt’s dann am 14. Mai.