Lehren aus Afghanistan Der Kehraus der Bundeswehr in Mali

Die Schweden sind schon weg. Mit einem Karaoke-Abend in der Hansi-Bar im Camp Castor, Stützpunkt der UN-Mission, haben sie sich gerade von den deutschen Soldatinnen und Soldaten verabschiedet – am Ende mit dem Klassiker „The Final Countdown“ der schwedischen 80er-Jahre-Band Europe. Und der Ansage, dass für die Bundeswehr auch bald Schluss ist in Mali.