Alles auf seine Karte Verliebt in einen flüchtigen Verbrecher

Schon beim ersten Anblick ist er anders, als sie dachte: Ein fahriger, etwas korpulenter Mann empfängt sie am Flughafen, die Haare zerzauselt wie ein Waldschrat. Dem Online-Flirt, den sie beim Chatten so witzig fand, ist sie bis nach Portugal gefolgt. Losgelöst von seinem alten Dasein in Deutschland lebt er hier mit seiner pubertierenden Tochter und zwei großen Hunden in einem Camper; ab und zu verdient er online Geld als virtueller Assistent. Er ist nicht sexy, aber irgendetwas an ihm zieht sie an.

Sofia schneidet Marc erst mal Bart und Haare. Nach der ersten Flasche Wein in der Wintersonne, die in Portugal wärmt wie im Frühling, kommt er ihr schon hübscher vor.

Ihre Freundinnen in Berlin hatten sie vor dem Abflug gewarnt: Bist du verrückt, du kennst ihn nicht? Was ist, wenn er dich um die Ecke bringt? Ach, denkt Sofia, ich habe so eine gute Menschenkenntnis, das ist ein ganz Netter. Und wenn es mir nicht gefällt, geh ich ins Hotel. Sie tut es nicht.