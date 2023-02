Marcel erweitert seinen Tinder-Radius Was, wenn die große Liebe auf den Philippinen lebt?

Sonntage findet Marcel besonders ätzend. Denn Sonntage sind die Tage, an denen es merkwürdig ist, Arbeitsmails zu verschicken. Es sind die Tage, an denen seine Freunde mit ihren Partnerinnen abhängen und die Straßen voll sind mit Verliebten, die händchenhaltend Cappuccino schlürfen. An Sonntagen erinnert Marcel alles an das, was er nicht hat, aber sich so sehr wünscht: eine Partnerin.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden