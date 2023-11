Lieber sterben als zurück Als die Polizisten kommen, springt Ishaq aus dem Fenster

Ishaq kann sich nicht bewegen. Wenn er sich im Bett von einer Seite zur anderen drehen will, dauert es mehrere Minuten. Sein Gesicht verzieht sich dann schmerzerfüllt und er stöhnt auf. Dann kommt ihm Rafiq zur Hilfe. Rafiq ist Ishaqs bester Freund. Und gleichzeitig seine einzige Garantie. Dafür, dass er auf die Toilette gehen kann. Etwas zu Essen bekommt. Es in seinen Rollstuhl schafft. Alleine schafft Ishaq das nicht. Es ist eigentlich ein Wunder, dass er überhaupt noch am Leben ist. Wenn Rafiq nicht da ist? Dann muss Ishaq warten.