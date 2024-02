Linguistin Ruth Wodak entlarvt Sprachtricks „Die Grenzen zwischen Rechtsextremisten und Rechtspopulisten verschwimmen“

Frau Wodak, Sie forschen seit fast 40 Jahren zu rechter Rhetorik. Im November trafen sich Politiker der in Teilen als „gesichert rechtsextrem“ eingestuften AfD sowie zwei Mitglieder der erzkonservativen CDU-Abspaltung Werteunion mit dem österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner in einer Villa in Potsdam. Seit das bekannt wurde, taucht der dort benutze Begriff „Remigration“ immer wieder auf. Wo kommt der her?

Ursprünglich bezieht sich der Begriff auf das Zurückkommen von Menschen, die im Exil gelebt haben, in der Emigration. Er bedeutet, dass man dorthin zurückkehrt, von wo man einmal weggegangen ist.