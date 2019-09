Free Spirit

1. Slogan

„Connect with people you can easily communicate with“

2. Wer steckt dahinter?

Scientology bestreitet, der Anbieter zu sein. Die Leitstelle für Sektenfragen in Berlin hält das Dementi wegen der Links zu und Verweise auf L. Ron Hubbard aber für „eher unwahrscheinlich“.

3. Wie groß ist die Auswahl?

Das Bundesamt für Statistik erfasste 2018 rund 3400 Scientology-Mitglieder in Deutschland, die Facebook-Seite von Free Spirit Singles hat 221 Likes ... Üppig buchstabiert man anders.

4. Wer tummelt sich hier?

Um sich anmelden zu können, muss man volljährig, Single, geschieden oder verwitwet sein. Wer noch in einer Scheidung steckt, darf nicht mitspielen.

5. Was ist das Besondere?

„Es sieht alles danach aus, dass die Seite den Zweck hat, neue Mitglieder zu werben“, sagt eine Mitarbeiterin der Leitstelle für Sektenfragen in Berlin.

6. Was kostet mich der Spaß?

Erst mal nichts, aber wenn Sie in die Fänge von Scientology geraten, sind Sie nachher mit relativer Sicherheit pleite.

7. Was lässt man hier besser bleiben?

Sich anmelden und dabei seine Vermögensverhältnisse offenlegen.

8. Gab es schon Skandale?

Für manch einen ist die Webseite selbst der Skandal.

9. One-Night-Stand-Faktor?

Eins von sechs Punkten.