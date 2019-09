OkCupid

1. Slogan

„Dating deserves better“

2. Wer steckt dahinter?

OkCupid wurde von vier Harvard-Studenten programmiert, wobei die Partnersuche am Anfang nur das Nebenfeature eines Angebots von Studienhilfen war.

3. Wie groß ist die Auswahl?

Die Macher werben mit mehr als 91 Millionen hergestellten Kontakten pro Jahr.

4. Wer tummelt sich hier?

Die App war 2014 die erste, bei der man zwischen 22 Geschlechtern wählen konnte. Entsprechend divers ist die Zielgruppe.

5. Was ist das Besondere?

Die Kontakte werden auf Grundlage eines Persönlichkeitsprofils hergestellt. Dafür müssen die Nutzer Fragen wie „Glaubst du an Gott?“ oder „Glaubst du an Dinosaurier?“ beantworten.

6. Was kostet mich der Spaß?

Die Grundfunktionen sind gratis. Wer keine Werbung sehen will und ob Leute die eigenen Nachrichten gelesen haben, zahlt pro Monat 18 (A-List) oder sogar 30 Euro (A-List-Premium).

7. Was lässt man hier besser bleiben?

Sich von der Masse der Profile blenden lassen. Studien zeigen, dass Menschen, die denken, es gebe für sie Millionen potenzielle Partner, bindungsunfähig und unglücklicher sind.

8. Gab es schon Skandale?

Zahlreiche. Unter anderem nutzte das KI-Start-up Clarifai Bilder von OkCupid für eine eigene Datenbank. Die Gründer der beiden Firmen waren zum Teil identisch.

9. One-Night-Stand-Faktor?

Drei von sechs Punkten.