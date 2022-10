„Mama, Papa, was ist ein Samenerguss?“ Aufklärung schützt davor, Opfer sexueller Gewalt zu werden

Vor ein paar Jahren nahm der private Hörfunksender „Radio Teddy“ einen Sarah-Connor-Song aus dem Programm, weil dieser die Zeile „Vincent kriegt kein‘ hoch, wenn er an Mädchen denkt“ enthielt. Die Begründung des Programmchefs: Man wolle Eltern nicht in die missliche Lage bringen, ihren Kindern am Küchentisch erklären zu müssen, was das eigentlich bedeute.

Ja, wie erklärt man einer Sechsjährigen, parallel zum Schulbrot-Schmieren, warum Männer eine Erektion bekommen? Insbesondere, wenn man eine Frau, im morgendlichen Stress und gedanklich schon bei der Arbeit ist.

„Mama, Papa, was bedeutet fi-ck-en? Was heißt sexy? Und was ist ein Samenerguss?“, das sind weitere Fragen, die Kinder, sobald sie die Schule besuchen, gerne unvorbereitet am Abendbrottisch raushauen. Reizwörter, bei denen kleinere Geschwister die Ohren spitzen und Erwachsene trotz sexpositiver Grundeinstellung nicht wissen, wie sie darauf antworten sollten.

Kinder müssen lernen, dass ihre Geschlechtsteile kein Tabu sind. Lisa Frey vom Familienplanungszentrum Balance

Dabei sollten Eltern unbedingt darauf eingehen, rät Sexualpädagogin Lisa Frey vom Familienplanungszentrum Balance. „Kinder müssen lernen, dass Sexualität etwas ist, über das man reden darf. Sie müssen erfahren, dass Ihre Geschlechtsteile kein Tabu sind.“ Das sei einerseits wichtig, weil sie über Medien früh mit Dingen konfrontiert werden, die sie einordnen müssten. Andererseits, um biologische Vorgänge zu verstehen. „Damit Mädchen nicht – wie in anderen Ländern – bei ihrer ersten Periode denken, dass sie verbluten, oder Jungs beim ersten Samenerguss meinen, mit ihnen stimme etwas nicht“, sagt Frey.

Abgesehen davon werde dadurch sexuellem Missbrauch vorgebeugt. „Kinder, in deren Familien Sexualität tabuisiert wird, haben ein größeres Risiko, Opfer von sexualisierter Gewalt zu werden, weil Scham- und Schuldgefühle stärker sind“. Die Täter verließen sich dann eher darauf, dass Opfer die Taten geheim hielten, auch weil ihnen die „Sprechfähigkeit“ fehle und sie nicht einordnen könnten, dass Grenzen überschritten würden, erklärt die Sexualpädagogin.

Ein Problem sei allerdings, dass Eltern generell viel zu versteift seien.

Vater-Sohn-Gespräche über Sexualität? Das kommt eher selten vor. Eine Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zeigt, dass nur 45 Prozent der deutschstämmigen Jungen mit ihren Vätern über Aufklärungsfragen reden, mit Migrationshintergrund sind es noch weniger: 27 Prozent. © mauritius images / Westend61 / Philipp Dimitri

Eine regelmäßige Studie zum Thema „Jugendsexualität“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zeigt, dass in Deutschland in vielen Familien überhaupt nicht über Sex geredet wird. Eine wichtige Rolle spielt die kulturelle Herkunft. So gaben im Jahr 2019 nur 43 Prozent der Mädchen mit Migrationshintergrund an, dass sie mit ihrer Mutter über sexuelle Themen sprechen könnten. Bei den Deutschstämmigen waren es 70 Prozent. Noch weniger Austausch gibt es bei den Männern: Nur 45 Prozent der deutschstämmigen Jungen reden mit ihren Vätern über Aufklärungsfragen, mit Migrationshintergrund sind es nur 27 Prozent.

Ein Theaterstück bringt unverkrampft die Fakten auf den Tisch

Damit Kinder egal welcher Herkunft nicht auf ihre verklemmten Eltern angewiesen sind, hat das Atze-Musiktheater in Berlin-Wedding das Stück „Darüber spricht man nicht“ auf den regelmäßigen Programmplan genommen. Es wird von Schulklassen besucht, ist aber ebenso ein Geheimtipp für Eltern, denen zu Hause das Anschauungsmaterial aus dem Biounterricht fehlt.

Die Schauspieler Moritz Ross (als Jonny), Figen Türker (als Özlem) und Guylaine Hemmer (als Ingrid) kleben sich zu Beginn des Theaterstücks Genitalien aus Pappe auf den Körper. © Jörg Metzner/Atze-Musiktheater

Auf der Studiobühne des von Alt-68ern gegründeten Theaters fliegen dafür an einem Dienstagvormittag die Konfettischnipsel durch die Luft – sie sollen den männlichen Samenerguss symbolisieren. Bevor eine befruchtete Eizelle – dargestellt durch einen Apfel – in eine Gebärmutter eingeleitet wird, aus der später eine der Protagonistinnen als Baby wieder herauskriechen wird. Aber dies alles erst, nachdem die Schauspieler Guylaine Hemmer, Moritz Ross und Figen Türker in einer Badewanne Doktorspiele durchgeführt haben.

Nackte Details werden nicht gezeigt. Schließlich handelt es sich „um ein Kinder- und nicht um ein Striptease-Theater“, wie die Darsteller zu Beginn festhalten. Deshalb haben sie sich zur Geschlechtsidentifizierung Genitalien aus Pappe auf die Kleidung geklebt. Abgesehen davon geht es um Themen, über die man ihrer Meinung nach zu wenig spricht: wie Privatsphäre für Kinder, persönliche Grenzen, Schamempfinden, Liebe, Begierde und Gleichberechtigung.

Unser Auftrag ist es, die Gesellschaft zu spiegeln. Und wenn sich der Umgang mit Sexualität in der Gesellschaft weiterentwickelt, gehen wir da natürlich mit. Göksen Güntel, Regisseurin

Alles so unterhaltsam erzählt, dass das junge Publikum während der 70-minütigen Aufführung tobt. Gekommen ist ein bunter Mix aus Berliner Schulklassen mit Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren. Sie sind neugierig, rufen dazwischen, beantworten Fragen zu sich selbst oder zur Biologie. „Igitt, die küssen sich!“, ruft ein Mädchen, das zwischendurch beschämt die Hände vor die Augen hält, dann aber doch durchblinzelt, weil alles so spannend ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Regisseurin Göksen Güntel ist mit dafür verantwortlich, dass das Kinder- und Jugendtheater seit 2016 das Aufklärungsstück im Programm hat. Erdacht wurde es in den 1970er Jahren vom Theater Rote Grütze. „Ein Kindertheaterstück über Sex, das war damals eine richtige Revolution. Nicht überall in Deutschland dürfte es gezeigt werden“, sagt Güntel. Gemeinsam mit der Theaterleitung hat sie es aktualisiert. Denn in den 1970er Jahren wurden selbst Themen wie Homosexualität vollkommen ausgeklammert. „Das musste natürlich mit rein“, sagt die Regisseurin.

Zum Ende kriecht Schauspielerin Guylaine Hemmer als Baby aus einer Gebärmutter. Die Eltern (Moritz Ross und Figen Türker) nehmen sie in Empfang. © Jörg Metzner/Atze-Musiktheater

Jetzt stellen die Darsteller an einer Stelle den Kindern die Frage, ob es normal sei, dass Männer auch Männer und Frauen auch Frauen lieben. „Jaaa“ rufen bei der Aufführung fast alle Kinder. Nur auf den hinteren Bänken diskutieren zwei Jungen, ob sich zwei Frauen tatsächlich auf den Mund küssen dürfen. „Klar“, sagt einer von beiden. Ebenso lernen sie etwas später, dass Mädchen zuerst küssen dürfen und nicht alles den Jungen überlassen müssen.

Von Gynäkologinnen gab es viel Lob

In den letzten Jahren haben Regisseurin und Team den Inhalt nochmals um die Themen Intersexualität und Geschlechterdiversität erweitert. „Unser Auftrag ist es, die Gesellschaft zu spiegeln. Und wenn sich der Umgang mit Sexualität in der Gesellschaft weiterentwickelt, gehen wir da natürlich mit“, sagt Güntel. Aber nicht so weit, dass sich der Kern des Stückes dadurch verändere. Dieser sei die biologische Antwort auf die Frage: Wie kommen die Kinder in den Bauch und auf die Welt?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Den Einwand, dass das Stück zu offen sei oder man Kinder unnötig verwirre – eine Kritik, die manches Mal aus konservativen Kreisen zu hören ist, wenn in der Schule Themen wie Homo- oder Intersexualität behandelt werden – habe es in der gesamten Zeit bei ihnen noch nicht gegeben, betonen sowohl die Schauspieler als auch die Regisseurin. Eher das positive Feedback von Gynäkologinnen, dass fachlich alles richtig sei. „Wir erklären die Biologie und wollen niemanden erziehen oder bevormunden“, sagt Güntel.

Allerdings müssten bestimmte Fakten auf den Tisch. Wie Sexualpädagogin Frey weist Güntel darauf hin, dass Missbrauch nur verhindert werden kann, wenn Kinder verstehen, was Sex bedeutet und wo Grenzen liegen.

Bei uns in der Familie war Sexualität ein Tabu. Mein Vater hat sogar umgeschaltet, wenn im Fernsehen eine Kussszene stattfand. Figen Türker, Schauspielerin aus Berlin

Ebenfalls neu seit der Überarbeitung 2016 ist, dass ein Sexualkundeprofessor mit Namen Mustafa auftaucht und eine der Figuren Özlem heißt und von einer Deutsch-Türkin gespielt wird – was offensichtlich zu Identifikation führt. „Ey, ich heiße auch Mustafa“, ruft ein Junge bei der Nachbereitung.

Dass die Aufführung öfters von Kindern aus muslimisch wie auch aus konservativ christlich geprägten Elternhäusern besucht wird, freut das Theaterteam. „Überall, wo Religion eine Rolle spielt, ist es mit Aufklärung nicht weit her“, fasst es Guylaine Hemmer zusammen, die selber in einer freikirchlichen Familie aufgewachsen ist. Auch Regisseurin Güntel weiß aus eigener Erfahrung, wie verklemmt in der türkischen Communitiy mit sexueller Aufklärung umgegangen wird. „Diese fand zumindest in meiner Jugend gar nicht statt“, sagt die 45-Jährige.

27 Prozent der Jungen mit Migrationshintergrund haben vor dem 16. Lebensjahr Sex. Bei den deutschstämmigen sind es 13 Prozent.

Andererseits haben laut der BZGA-Umfrage Jungen mit Migrationshintergrund besonders früh Sex. Etwa doppelt so häufig wie ihre deutschstämmigen Altersgenossen verlieren sie ihre Jungfräulichkeit mit 14 oder 15 Jahren. Wohingegen 31 Prozent der Mädchen mit ausländischen Wurzeln angaben, dass sie aus Angst vor den Eltern auf Geschlechtsverkehr verzichteten. 23 Prozent sagten, dass sie sich für die Ehe aufsparen wollten. Die genaue Herkunft der Eltern wurde für die Studie nicht ermittelt.

Anhand der drei Schauspieler-Biografien, lässt sich sehr gut das Spektrum ermitteln, inwieweit Sexualität, Nacktheit und Körperlichkeit in deutschen Familien gelebt wird oder eben auch nicht.

Jungen haben oft mehr Freiheiten als Mädchen

„Ich komme aus einer muslimischen Familie, bei uns war Sexualität ein Tabu“, sagt Figen Türker, die in den 1980ern und 90ern in Berlin-Wilmersdorf aufwuchs. „Es wurde einfach gar nicht darüber gesprochen. Mein Vater hat sogar umgeschaltet, wenn im Fernsehen eine Kussszene stattfand“, erzählt sie in der Pause zwischen Aufführung und Probe. Niemals sei jemand nackt durch die Wohnung gelaufen, in der Pubertät habe sie sich noch nicht mal vor den Schwestern umgezogen.

Beratungsstellen Das Familienplanungszentrum „Balance“ berät Fachkräfte, Eltern und Schüler zu Fragen rund um sexuelle Aufklärung. Mehr Informationen finden sich unter: www.fpz-berlin.de Weitere Beratungsstellen finden sich bundesweit über Profamilia.

Ähnliche Erlebnisse machte ihre Kollegin Guylaine Hemmer mit ihrem streng christlichen Elternhaus in Nordrhein-Westfalen. „Nacktheit war okay, aber das Thema Sexualität wurde totgeschwiegen. Als ich als junge Frau mein lesbisches Coming-Out hatte, musste ich mir wirre und verständnislose Fragen anhören“, erzählt die Anfang-40-Jährige, die während der Aufführung diverse Geschlechterwechsel vollzieht und von der Kaulquappe bis zum Affen die Evolution im Schnelldurchgang durchläuft.

Bei Moritz Ross, der die Bühne in Frauenkleidern und mit blonder Perücke betritt und gesteht, dass er dabei immer noch Herzrasen verspüre, ging es wesentlich unverkrampfter zu. Sexuelle Themen konnten ohne große Scham angesprochen werden. „Morgens traf ich meine ganze Familie beim Zähneputzen halb nackt im Bad, in der Wanne saß ich als Kind zwischen meinen zwei größeren Schwestern und im Urlaub ging es zum FKK-Camping nach Frankreich“, sagt der Schauspieler, der Kindheit und Jugend in Berlin-Zehlendorf verbrachte.

Termine Das Theaterstück „Darüber spricht man nicht“ für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren ist an folgenden Tagen in der Studiobühne des Atze-Musiktheaters in Berlin-Wedding zu sehen (Luxemburger Straße 20, 13353 Berlin. Direkt am Ausgang der U9 Amrumer Straße / Bus 221, 142): © Jörg Metzner Freitag, 4. November, 10 Uhr/ Samstag, 5. November, 15 Uhr / Donnerstag, 17. November, 10 Uhr / Freitag, 18. November, 10 Uhr / Samstag, 19. November, 15 Uhr. Tickets unter: atzeberlin.de

Später sei es ihm dann doch peinlich gewesen, als sein Vater ihn mit etwa 13 Jahren, als die ersten Mädchen zu Besuch kamen, auf das Thema Kondome ansprach. „Das war mir unangenehmer als ihm. Im Nachhinein finde ich es aber schon sehr tolerant von meinen Eltern, dass ich schon mit 15 nachmittags mit meiner Freundin die Tür zumachen konnte und sich nie jemand daran gestört hat.“

Figen Türker schüttelt den Kopf: „Jungenbesuch, das gab es bei uns nicht.“ Ihren ersten richtigen Freund mit 15 habe sie vor ihren Eltern verheimlicht. „Geschockt waren sie dann schon, als der erste offizielle Freund mit 19 ausgerechnet aus Israel kam.“ Mittlerweile hätten sie und ihre Schwestern die Eltern aber „erzogen“. „Sie sind viel lockerer geworden. Obwohl sie auch Angst vor der Gesellschaft hatten, vor den Reaktionen: Was sagen die anderen? Es reicht schon, wenn Frauen tuscheln und sagen, die hat ihre Kinder nicht unter Kontrolle. Dann wird man aus Angst gemieden“, erklärt sie.

Für sie sei das Stück auch ein persönliches Anliegen, weil sie den jüngeren Generationen mehr Unbefangenheit wünsche. Sie erzieht auch ihre Tochter in diesem Sinn.

Dass die Inszenierung schon für Kinder ab sechs Jahren ist, darüber habe man im Vorfeld lange diskutiert, erzählen Schauspieler und Regisseurin. Doch der Gedanke war, das richtige Zeitfenster abzupassen: „Mit sechs oder acht sind Kinder noch offen. Schon ab zehn Jahren werden sie langsam so verkrampft wie ihre Eltern, dann ist ihnen viel schneller etwas peinlich“, sagt Moritz Ross.

Dass ein Rundfunksender wie „Radio Teddy“ bei dem erwähnten sehr eindeutigen Sarah-Connor-Song, der auch von Dreijährigen gehört wird, Kinder nicht unnötig mit zu vielen sexuellen Details überfordern möchte, ist hingegen verständlich. Sexualpädagogin Frey sagt: Eltern müssten immer altersgerecht und situationsabhängig reagieren und dabei sensibel und offen sein. Wenn sie dabei Fragen hätten, etwa zu Doktorspielen bei Jüngeren oder Pornokonsum bei Jugendlichen, sollten sie sich an eine Beratungsstelle wenden.

Zur Startseite